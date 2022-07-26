Прожигочный минимум

Министры энергетики стран ЕС согласились на добровольное, а в случае остановки поставок газа из России — обязательное сокращение спроса на газ на 15% этой зимой. Эта экономия равнозначна экспорту примерно 45 млрд кубометров в период с 1 августа по 31 марта 2023 года. Однако документ предусматривает ряд исключений, которыми фактически может воспользоваться большинство государств ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke//File Photo/File Photo, Reuters Фото: Hannibal Hanschke//File Photo/File Photo, Reuters

Страны ЕС 26 июля утвердили чрезвычайный план по сдерживанию спроса на газ. Он предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года, что, по ранним оценкам Еврокомиссии, позволит сэкономить до 45 млрд кубометров. Эта норма станет обязательной в случае объявления «общесоюзной тревоги», например, из-за полной остановки поставок из РФ. Но для этого Еврокомиссия должна будет получить согласие квалифицированного большинства стран—участниц ЕС — не менее 15 стран. Все сэкономленные объемы газа должны будут направляться на европейский рынок. Для наиболее уязвимых стран будет сделано исключение.

«Такое добровольное сокращение спроса в значительной степени способствовало бы заполнению складских мощностей, которые не истощались бы к концу зимы, что позволило бы справиться с возможным похолоданием в феврале и марте 2023 года и облегчило бы заполнение ПХГ для обеспечения надлежащего уровня обеспечения поставок на зиму 2023/24 года»,— говорится в документе Еврокомиссии.

Ситуация с поставками газа в Европу из РФ ухудшилась еще в середине июня. С 27 июля прокачка по «Северному потоку» упадет еще до одной пятой его мощности, или 33 млн кубометров в сутки, из-за остановки еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Поставки через трубопровод Ямал—Европа полностью остановлены, через Украину газ идет только через точку входа Суджа (около 41 млн кубометров в сутки). Как отмечается в документе Еврокомиссии, общий объем поставок газа из России в этом году составляет менее 30% от среднего показателя за тот же период в 2016–2021 годах.

При этом изначально предложенный Еврокомиссией норматив в 15% был на практике серьезно скорректирован, поскольку для большинства стран ЕС сделаны исключения. Так, потребление смогут не сокращать страны, не подключенные к общей газопроводной системе ЕС,— это Кипр, Ирландия и Мальта.

Такое же исключение сделано для стран, чьи энергосистемы не синхронизированы с энергосистемой ЕС и существенно зависят от поставок газа для производства электроэнергии. В этом случае, как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, речь идет о странах Прибалтики, которые еще не завершили процесс рассинхронизации с энергосистемой России.

Также будут смягчены требования к странам ЕС, выполнившим цели по заполнению газохранилищ: судя по данным AGSI+, таких стран довольно много — например, Бельгия (71,4%), Чехия (77,7%), Дания (85%), Польша (98,5%), Швеция (90,79%) и ряд других. Также страны могут запрашивать исключение из норматива, если газ им нужен для «критически значимой промышленности». Наконец, страны, которые в основном зависят от импорта СПГ и имеют ограниченную возможность перенаправлять газ в другие страны ЕС (Испания, Португалия), тоже могут сокращать потребление меньше норматива. Например, для Испании показатель установлен на уровне 7%.

Иными словами, норма в 15% коснется в первую очередь трех крупнейших экономик Европы (Германия, Франция, Италия), а также Чехии и Словакии. Власти Венгрии уже заявили, что не будут ее соблюдать и надеются договориться о дополнительных поставках из РФ.

Как уточнила госпожа Симсон, подсчеты Еврокомиссии указывают на то, что, даже если все исключения будут использованы в полном объеме, «Европа сможет добиться снижения спроса, которое поможет нам благополучно пережить среднестатистическую зиму». По данным моделирования Platts Analytics, спрос на газ в Северо-Западной Европе с августа 2022 года по март 2023 года может снизиться на 13% по сравнению со средним спросом за последние пять лет. Учитывая прогноз цены на газовом хабе TTF в €125–140 МВт•ч ($1,3–1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров), в энергосекторе спрос будет сокращаться за счет максимального перехода на уголь и нефть, а в промышленности может снизиться на 15% за счет остановки производств. При этом на 26 июля цена газа на TTF достигла €200 за 1 МВт•ч впервые с марта.

Татьяна Дятел