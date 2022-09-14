Россияне научились предохраняться

Доля россиян, которые готовы при появлении симптомов простуды носить медицинские маски в общественных местах, увеличилась за два с половиной года почти в пять раз — с 15% до 70%. Это показало исследование аналитического центра НАФИ, с которым ознакомился “Ъ”. Подавляющее большинство жителей России (84%) до начала пандемии не имели привычки носить средства индивидуальной защиты, так как не хотели привлекать к себе внимание, боялись выглядеть странно или некрасиво, а также считали такие меры перестраховкой. Комментируя результаты опроса, социолог Михаил Чураков заявил, что ношение масок стало привычной формой поведения благодаря «социально-регулятивным усилиям государства». Психолог Юлия Болотова полагает, что прежде всего людьми, надевающими маски, движет страх за здоровье и безопасность близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Социологи выяснили, что лишь 9% россиян абсолютно уверены, что вне зависимости от состояния здоровья никогда не наденут маску в общественном месте

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Социологи выяснили, что лишь 9% россиян абсолютно уверены, что вне зависимости от состояния здоровья никогда не наденут маску в общественном месте

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Аналитический центр НАФИ (проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур) в августе 2022 года изучил готовность россиян носить маски в общественных местах при симптомах простуды. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 53 регионов России. Уточняется, что выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует взрослое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

В ходе опроса выяснилось, что у большинства россиян (84%) до пандемии коронавируса не было привычки носить медицинские маски в общественных местах при появлении симптомов простуды. 60% сограждан, выходя на улицу простуженными, не пользовались средствами индивидуальной защиты никогда. 24% могли надеть маску, но крайне редко.

Те, кто не пользовался медицинскими масками на улице, в общественном транспорте или других местах скопления людей, чаще всего объясняют свою позицию тем, что ношение маски излишне — это перестраховка (так сказали 38%). 28% опрошенных «не хотелось привлекать к себе внимание», 24% «не хотелось выглядеть странно», 21% надеялся, что «никого не заразят без маски» (21%), 7% не хотелось «выглядеть некрасиво» в общественном месте.

Доля противников средств индивидуальной защиты была наиболее высока (68%) среди россиян от 45 до 54 лет. Носили маски при простуде, симптомах гриппа и легком недомогании до пандемии коронавируса 15% опрошенных. Прежде всего это молодежь от 18 до 24 лет (18%). Кроме того, женщины использовали защиту чаще, чем мужчины,— 17% против 11%.

Обязательное ношение масок для всех граждан РФ было введено 12 мая 2020 года в связи с необходимостью снизить распространение COVID-19. Позже в зависимости от степени распространенности заболевания в разных субъектах РФ эти требования снимались. 2 июля 2022 года Роспотребнадзор отменил масочный режим и другие ограничения по всей стране. Однако, отмечают авторы исследования, «широкая просветительская кампания, развернутая СМИ на протяжении этих лет, и формирование позитивного образа человека в медицинской маске сняли ранее распространенные барьеры для россиян и переломили ситуацию». Сейчас доля тех, кто при появлении симптомов простуды готов носить маски в общественных местах, увеличилась до 70%.

В большей степени готовность использовать средства индивидуальной защиты демонстрируют респонденты от 45 до 54 лет (72%). При этом женщины снова показали себя более ответственными, чем мужчины (72% против 68%). Как ни странно, в числе лидеров россияне без высшего образования — 74% готовы надеть маску.

Почти треть населения — 30% — заявляют, что не будут носить медицинские маски на улице, несмотря на симптомы простуды. 21% россиян говорит, что, скорее всего, не будет их использовать, а 9% абсолютно уверены, что вне зависимости от состояния здоровья никогда не наденут маску в общественном месте.

Директор стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт подчеркивает, что эпидемиологическая ситуация последних лет сформировала новые гигиенические привычки в обществе. Какие-то из них, говорит госпожа Гильдебрандт, появились в результате внешних, официальных правил и запретов, а какие-то — в силу понимания личной роли каждого гражданина в сохранении общественного здоровья. «Мы наблюдаем, что россияне в целом начали лучше разбираться в медицинских вопросах, изучать соответствующую литературу и заниматься самообразованием в этой сфере. Но главное — это появление устойчивых практик осознанного отношения к своему здоровью, а также рост чувства ответственности за здоровье сограждан»,— комментирует Ирина Гильдебрандт.

Директор центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика», социальный технолог Михаил Чураков добавляет, что на старте «кампании по принуждению к ношению масок» отношение к ним выделило в обществе две полярные группы и стало индикатором отношения к государству и личным свободам. «Поэтому при всей простоте вопроса маски вызвали яростные дискуссии и множественные экспертные мнения за и против. Спорили на самом деле не о масках,— продолжает господин Чураков.— Но суровая реальность, в которой практически каждый столкнулся с заболеванием, вывела на поверхность очевидные рациональные доводы в пользу масок. А социально-регулятивные усилия государства сделали их ношение привычной формой поведения».

Отметим, в России в январе 2021 года антимасочники даже подали иск в Верховный суд с требованием отменить обязательное ношение средств защиты. ВС в этом отказал. Представитель истцов, президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский критически относится к данным исследования НАФИ: «Уверен, если бы я проводил этот опрос, результаты были бы другие». Впрочем, господин Саверский допускает, что повышенное внимание к маскам сохранится еще «какое-то время», так как людей «очень сильно пугали два с половиной года».

Психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Юлия Болотова отмечает, что на самом деле отношение человека к необходимости использования маски зависит от нескольких факторов. Первый — индивидуальный уровень тревожности. Второй — актуальная социальная ситуация: если рядом есть пожилые родители, беременная жена, то человек, скорее всего, будет более бдителен и готов соблюдать ограничения. И третий — личный опыт. «Если в семье или среди друзей были тяжело переболевшие и кто-то из знакомых умер, это у многих людей вызывает страх за себя и за близких и влияет на общий уровень тревожности, связанный с ковидом»,— заключает госпожа Болотова.

Наталья Костарнова