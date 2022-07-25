Новейшая история болезни

Число заболевших коронавирусом в России продолжает стремительно увеличиваться: за минувшую неделю рост заболеваемости составил почти 50%. В Роспотребнадзоре отмечают, что это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма «омикрон» — ВА.4 и ВА.5 («ниндзя») и ВА 2.75 («кентавр»). Минздрав уже ввел рекомендации пациентам и медикам снова надеть маски. Впрочем, речь пока идет об обязательном требовании к территориям медучреждений. Эксперты обращают внимание: для людей из групп риска в закрытых помещениях масочный режим может быть оправдан, но для остальных маска будет бесполезна как средство массовой профилактики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые подварианты штамма «омикрон» заразны как корь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Новые подварианты штамма «омикрон» заразны как корь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министерство здравоохранения России рекомендовало медучреждениям вернуться к обязательному масочному режиму, сообщил “Ъ” помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Это заявление появилось менее чем через месяц после того, как Роспотребнадзор снял все введенные в стране ограничения, в том числе ношение масок. «Решение оперативного штаба Минздрава России призвано дополнительно указать коллегам в регионах на необходимость соблюдения знакомых всем противоэпидемических мер для защиты здоровья медицинских работников и пациентов,— объяснил “Ъ” господин Кузнецов.— При этом масочный режим в медицинских организациях не отменялся. Новая коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в популяции, эпидпроцесс продолжается, поэтому соблюдение противоэпидемических мер в медицинских организациях необходимо».

Отметим, по данным федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 48,9%. Впрочем, число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 5,3. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила: в стране на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма «омикрон» — ВА.4 и ВА.5 («ниндзя») и ВА 2.75 («кентавр») — отмечается рост заболеваемости.

«Как мы и предполагали, с приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "омикрона" ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших»,— отметила госпожа Попова.

Так, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией 25 июля составил почти 6,6 тыс. случаев, что на 1 тыс. меньше, чем накануне, но вдвое больше, чем, например, 1 июля. Госпитализированы, согласно данным оперштаба, более 750 человек, скончались 34 пациента.

Как уточнила Анна Попова, отмечается «совершенно незначительное» увеличение заполнения коечного фонда, поэтому введение каких-либо противоэпидемических ограничений на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется.

Вместе с тем главы регионов самостоятельно в той или иной форме возвращаются к ограничениям. Возобновить ношение индивидуальных средств защиты в общественных местах 12 июля рекомендовал сначала московский оперштаб, а затем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Калужской области. 14 июля министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин подписал приказ о возобновлении масочного режима в медучреждениях как для персонала, так и для пациентов. «Нельзя допустить, чтобы кто-то занес инфекцию к больному и усугубил состояние его здоровья»,— объяснил решение господин Костин.

Впрочем, власти большинства субъектов пока настроены оптимистично.

Так, в Удмуртии правила, регулирующие ношения масок, официально отменили в начале июня и не планируют возвращать. При этом и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова посоветовала «сохранять разумную приверженность маскам». По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, сейчас заболеваемость коронавирусом в регионе находится на низком уровне, однако «не исключается подъем в осенний период». В управлении отметили, что в регионе могут вернуть масочный режим «при осложнении эпидемиологической ситуации». В Башкирии, по оценке местного Роспотребнадзора, наблюдается период стабилизации заболеваемости COVID-19. В связи с этим было приостановлено действие части ограничительных мероприятий, вопрос их возобновления рассматривается «в оперативном режиме в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации». В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области “Ъ” сообщили, что наблюдают небольшой подъем уровня заболеваемости, но признали, что «спрогнозировать необходимость введения ограничительных мероприятий пока не представляется возможным». Самарская область соответствует только двум из пяти критериев региона, свободного от COVID-19 (заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. жителей и охват тестированием населения на коронавирус). Но власти региона не видят оснований для возврата масочного режима и других ограничений. Правительство Оренбургской области, где за сутки выявили 48 новых зараженных, также пока не говорит о возврате к ограничениям из-за COVID-19. В большинстве регионов сейчас действительно выявляют десятки и даже единицы новых заболевших: в Саратовской области 59 случаев за сутки, в Кемеровской — 57, в Крыму — 51, на Чукотке и вовсе один.

Прирост инфицированных в целом в стране идет за счет Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, московский оперштаб 25 июля сообщил о 2133 новых заболевших, и это почти треть всех случаев в России. Однако в течение пандемии эксперты фиксировали, что каждая новая волна, начинаясь в столице, достигала городов-миллионников и потом масштабно уходила в регионы. Так было, например, в третью волну конца весны — начала лета 2021 года: 14 июля в Москве зафиксировали 3966 новых случаев заражения коронавирусом, это был минимальный показатель за месяц, тогда как в целом в стране в тот день оперштаб обнаружил более 23 тыс. новых случаев.

Инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков напомнил, что коронавирус никуда не уходил. Нынешний всплеск заболеваемости, по его мнению, отчасти связан с изменившимся информационным фоном: россияне привыкли, что «омикрон» протекает не сложнее ОРВИ, и не сдавали тесты на СOVID-19, но, встревоженные новостями из Европы об очередном подъеме, вернулись к активной диагностике. Нынешние подвиды «омикрона», продолжает господин Тимаков, не приводят к более тяжелому течению заболевания, поэтому даже в случае дальнейшего роста возвращать коронавирусные ограничения, в первую очередь массовое ношение масок, «не имеет смысла». «Для людей из групп риска в закрытых помещениях масочный режим может быть оправдан. Но ни в коем случае не на улице и тем более не в жару,— продолжает инфекционист.— Я говорю только о группах риска, потому что от “омикрона” маска на 100% больше не защитит. Если для дельта-штамма это было обоснованно, то для подлиний “омикрона” с их индексом контагиозности, который стал сопоставим с индексом кори (у кори он составляет 95–96%.— “Ъ”), маска будет бесполезна как средство массовой профилактики».

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что, скорее всего, власти не пойдут на кардинальные меры и не станут возвращаться к жестким ограничениям, тем более к локдауну. Ответственность за здоровье, полагает эксперт, теперь возлагается на самих людей: «Они должны помнить про вакцинацию, вакцинироваться каждые полгода, и желательно носить маски в транспорте».

Наталья Костарнова; корсеть “Ъ”