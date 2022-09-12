Подсчет побед окончен

Избирательные комиссии субъектов РФ в понедельник закончили подсчет голосов на прошедших 11 сентября выборах в регионах. Согласно опубликованным данным, в большинстве случаев «Единая Россия» улучшила результат пятилетней давности, а там, где ее показатели снизились, компенсировала это за счет успеха в одномандатных округах. В ряде городов, например в Твери и Нижнем Тагиле, единороссы и вовсе сформировали однопартийные парламенты. Оппозиция жалуется на реформу избирательной системы и «сушку» явки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Результаты губернаторских выборов можно считать более чем удачными для «Единой России» (ЕР). Шесть из двенадцати ее кандидатов набрали свыше 80% голосов: это Алексей Цыденов (Бурятия, 86,2%), Максим Егоров (Тамбовская область, 85%), Владимир Мазур (Томская область, 84,9%), Павел Малков (Рязанская область, 84,6%), Владимир Авдеев (Владимирская область, 83,7%) и Антон Алиханов (Калининградская область, 80,2%). Не менее убедительно выступили два формальных самовыдвиженца, поддержанных ЕР,— Юрий Зайцев (Марий Эл, 82,4%) и Михаил Евраев (Ярославская область, 82,3%). Еще три единоросса набрали свыше 70% голосов: Андрей Никитин (Новгородская область, 77%), Роман Бусаргин (Саратовская область, 72,3%) и Александр Соколов (Кировская область, 71,9%). Наконец, три кандидата от ЕР перешагнули планку в 60%: Артур Парфенчиков (Карелия, 69,2%), Евгений Куйвашев (Свердловская область, 65,8%) и Александр Бречалов (Удмуртия, 64,4%).

Кандидаты от КПРФ финишировали вторыми в десяти регионах. В Карелии и Томской области второе место досталось представителям «Справедливой России — За правду» (СРЗП), а в Марий Эл и Калининградской области — ЛДПР. Наконец, для партии «Новые люди» лучшим результатом стала четвертая строчка, которую заняли оба ее кандидата. Правда, если свердловский представитель партии обошел выдвиженца ЛДПР и набрал 6,5%, то бурятский стал последним с 2,3% голосов.

На выборах в региональные заксобрания ЕР увеличила результат в Северной Осетии (67,9%, +8,7 п. п. к 2017 году), Пензенской области (74,9%, +5,9 п. п.) и на Сахалине (47,2%, +2,6 п. п.). В Краснодарском крае процент ее поддержки остался неизменным — 70,8%, в Саратовской области снизился на 6,9 п. п., до 59,9%, а в Удмуртии — сразу на 12,1 п. п., до 51,1%.

Несмотря на «проседание» в отдельных регионах, ЕР ожидаемо нарастила общее количество депутатских мандатов за счет реформы избирательной системы, в рамках которой число «списочников» сократилось, а одномандатников — выросло.

Например, в Удмуртии в 2017 году по мажоритарной системе распределялись 30 кресел, из которых ЕР заняла 24. В 2022 году их число выросло до 40, и ЕР взяла уже 36. Похожая ситуация в Саратовской области: число округов увеличилось с 22 до 30, а число единороссов-одномандатников — с 19 до 22. Правда, этим же воспользовалась и КПРФ, у которой теперь будет четыре «окружных» депутата вместо одного.

«Обрезание» партсписков сыграло на руку ЕР и там, где она сохранила или увеличила списочный результат. Максимальный эффект из него извлекла краснодарская ЕР, у которой был 31 одномандатник из 35, а стало 41 из 45. В плюсе и сахалинские единороссы: вместо 10 «окружных» мандатов из 14 у них 17 из 18.

КПРФ в рамках партийного голосования в половине случаев результат ухудшила, «растеряв» от 0,5 п. п. на Кубани до 4,6 п. п. в Саратовской области. Лучшие цифры она показала в Удмуртии (15,6%, +0,7 п. п.), но с учетом реформы избирательной системы и потери «окружного» мандата общую ситуацию это не исправило. Сильнее всего Компартия прибавила в Северной Осетии, где все 70 депутатов избираются по спискам: если пять лет назад коммунисты набрали здесь 6,6%, то теперь — 12,4%.

Североосетинские эсеры, в свою очередь, получили 14,3%, что на 4,1 п. п. больше, чем пятью годами ранее. Однако в 2017 году «Патриоты России», позже влившиеся в СРЗП, набрали здесь 15,7%. В итоге у союза эсеров и «патриотов» будет столько же мандатов, сколько было отдельно у «патриотов», или даже меньше. В остальных регионах кампанию-2022 для СРЗП можно считать успешной. В частности, партия сформирует фракцию в Сахалинской облдуме, куда в 2017 году она не прошла ни по спискам, ни по округам, а также в Краснодарском заксобрании, где теперь у нее будет не только одномандатник, но и «списочник». При этом в Пензенской области СРЗП неожиданно провалилась и набрала всего 3,3% (–2,2 п. п.), за что лидер партии Сергей Миронов пообещал отправить в отставку главу ее местной ячейки.

ЛДПР, проводившая первую избирательную кампанию после смерти Владимира Жириновского, нарастила результат в Саратовской области (+1,3 п. п.) и Удмуртии (+4,6 п. п.), но «просела» в остальных регионах. Как и пять лет назад, пройти в парламент Северной Осетии либерал-демократам не удалось. Для «Новых людей» выборы в заксобрания и вовсе оказались провальными. Парламентские новички смогли пройти только в Сахалинскую облдуму (8,9% по спискам и победа в одном округе), а в остальных случаях они не преодолели барьер. Кстати, Сахалин оказался единственным регионом, где в парламент также прошла одна из «малых» партий — Партия пенсионеров (6,7%).

Еще отчетливее эффект «департизации» проявился на выборах в горсоветы административных центров, где число «списочных» мандатов можно было сократить до нуля.

Так, например, поступили в Горно-Алтайске, Омске, Ярославле, Владивостоке и Твери. В результате ЕР добилась здесь более чем уверенной победы: в горно-алтайском горсовете она получила 20 кресел из 21, в омском — 35 из 40, в ярославском муниципалитете — 34 из 38, в гордуме ранее протестного Владивостока — 23 из 35. Наконец, в гордуме Твери единороссы получили абсолютный максимум — 25 мандатов из 25 возможных.

Не менее уверенно ЕР выступила и в других крупных муниципалитетах, взяв, например, все 25 мандатов в гордуме Нижнего Тагила — второго по величине города Свердловской области. В Ельце, крупнейшем райцентре Липецкой области, единороссы победили в 20 округах из 25, не пустив в парламент ни одного представителя парламентской оппозиции. А в уральском Асбесте единороссы «отбили» гордуму у КПРФ, победив в 17 округах из 21 (пять лет назад 11 мест достались коммунистам).

Оппозиция в регионах объясняет слабые результаты по-разному. Например, глава Приморского крайкома КПРФ Анатолий Долгачев пожаловался “Ъ”, что «досрочка» на выборах в гордуму Владивостока превысила явку в день выборов в три раза. По мнению лидера ярославской СРЗП Анатолия Грешневикова, при столь низкой явке на выборах в горсовет (23,8%) победить могли «только представители ЕР». Еще одной причиной слабого выступления партии он назвал «отсутствие финансирования». В омском обкоме КПРФ считают, что на итоги повлияли выдвижение «двойников», подвоз избирателей при досрочном голосовании и «сушка» явки. А в алтайском рескоме Компартии неудачу объяснили ликвидацией партсписков. «Пять лет назад в Горно-Алтайске ЕР тоже провела всех одномандатников»,— напомнил “Ъ” первый секретарь Виктор Ромашкин.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”