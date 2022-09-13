Сочинским запросили по чину

Прокуратура просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима бывшего первого вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова и его преемника на этом посту Сергея Юрина. Обоих обвиняют в выстраивании в городе коррупционной схемы, которая позволила им получить от бизнесменов взяток на сумму 120 млн руб. Фигуранты вину не признают, а защита господина Рыкова, ожидавшая большего срока для своего клиента, настаивает, что тот лишь выполнял законные решения судов.

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Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости Анатолий Рыков

Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

В Хамовническом райсуде Москвы завершились прения сторон по резонансному уголовному делу о получении миллионных взяток бывшими руководителями сочинской мэрии. Представитель гособвинения, выступая во время них, посчитал доказанной вину всех подсудимых в получении взяток по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По мнению гособвинителя, бывший первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков и его сменщик на этом посту Сергей Юрин должны быть приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый и штрафу на сумму полученных ими взяток — 120 млн руб. Также, как подчеркнул прокурор, оба подсудимых должны быть лишены права занимать руководящие должности в госаппарате или системе местного самоуправления еще на 12 лет.

Не менее строгое наказание было запрошено и для других фигурантов дела. Так, юрист Андрей Левентюк, по мнению прокурора, должен быть приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб. А его коллега Николай Гребенюк — к девяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 40 млн руб. Юристы, по версии обвинения и следствия, выступали посредниками в получении взяток.

Адвокаты подсудимых настаивали на отсутствии доказательств вины своих клиентов и просили суд их полностью оправдать.

Как отметил “Ъ” адвокат Алексей Гавришев, представляющий интересы господина Рыкова, его клиент лишь исполнял решения судов, поэтому в его действиях не может быть преступного умысла. При этом адвокат ожидал, что обвинение будет запрашивать большие сроки. «Ожидать иного, после того как одного из основных свидетелей обвинения — Алексея Литвинова, заключившего досудебное соглашение, приговорили к семи с половиной годам, было бы просто наивно»,— подчеркнул господин Гавришев.

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Фото: Администрация города Сочи Сергей Юрин

Фото: Администрация города Сочи

Его доверитель Анатолий Рыков занимал пост первого вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год, после чего его на короткое время сменил Сергей Юрин. А в октябре 2018 года оба были задержаны оперативниками ФСБ. Также вместе с ними фигурантами дела стали юристы Алексей Литвинов, Николай Гребенюк и Андрей Левентюк и учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов.

Уголовное дело, в рамках которого проводились эти действия, было возбуждено СКР 15 октября 2018 года. Всем его фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК, а господину Строганову — дача взятки (ст. 291 УК). Господа Литвинов и Строганов признали вину, а юрист, заключив досудебное соглашение, стал также и свидетелем обвинения. Игорь Строганов по приговору Хамовнического райсуда сел на семь лет и обязан выплатить 80 млн руб. штрафа.

В деле три эпизода взяток — каждая на сумму 40 млн руб. По версии следствия, господин Рыков начал получать взятки с местных бизнесменов, выстроив в городе коррупционную систему, которой затем и воспользовался его преемник.

Деньги чиновникам передавались за выдачу разрешений на строительство, а также заключение договоров на аренду муниципальных земельных участков. Сама же коррупционная схема, уверено следствие, была двухступенчатой и практически не давала возможности ее обойти. Строительные компании, заинтересованные в получении необходимых разрешений, обращались в администрацию города, но чиновники им отказывали под различными предлогами. Однако после этого, заплатив взятку, бизнесмены в рамках схемы обжаловали в суде решение мэрии, и апелляционная инстанция, встав на их сторону, обязывала администрацию Сочи разрешить требуемое строительство.

Таким образом, в 2015 году, уверено следствие, происходило и согласование стройки, затеянной «Мануфактурой-Юг». Компания приобрела у санатория «Светлана» лечебно-плавательный бассейн и решила провести его реконструкцию, превратив в элитные апартаменты «Марина Парк». Получением необходимого пакета документов по этому объекту и занимался адвокат Алексей Литвинов. Он подготовил заявление в департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи, однако получил отказ с пометкой, что проектная документация выполнена с нарушениями. Центральный районный суд Сочи оставил иск компании к мэрии без удовлетворения. Однако после передачи денег уже Краснодарский краевой суд отменил решения как суда первой инстанции, признав его незаконным, так и решение сочинской администрации.

Владислав Трифонов