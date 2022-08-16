Демпфер подтекает

По данным “Ъ”, Минфин может заняться пресечением схем экспорта из России бензина и дизтоплива, предназначенных для внутреннего рынка. Речь идет об объемах, за которые бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу. На фоне существенной разницы между экспортными и внутренними ценами и гигантских выплат по демпферу трейдеры стали практиковать схемы экспорта такого топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минфин может принять меры о запрете экспорта бензина и дизтоплива, за поставки которого бюджет уже доплатил НПЗ субсидии по демпферу, сообщили “Ъ” в министерстве. «Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне—июле и определимся с необходимостью принятия мер. Пока о таких случаях нам неизвестно»,— сказали “Ъ” в Минфине.

По словам собеседников “Ъ” на рынке, в последние месяцы трейдеры стали активно заниматься покупкой топлива на внутреннем рынке для его продажи на экспорт. В обычной ситуации это невыгодно, поскольку трейдерам приходилось бы покупать топливо по внутренней цене, в которой заложены акциз (при экспорте не уплачивается) и НДС (при экспорте его компенсируют).

Однако после начала военных действий на Украине российские компании столкнулись с проблемами при экспорте нефти и нефтепродуктов. В стране возник значительный профицит бензина, и, несмотря на высокие цены на нефть, стоимость топлива на бирже СПбМТСБ стала значительно снижаться. По данным Reuters, средняя оптовая цена бензина в РФ в последние месяцы даже с учетом НДС была примерно на $500 за тонну ниже мировых котировок, тогда как в январе—феврале разрыв составлял $100–200 за тонну.

Также на экономику экспорта серьезно влияет демпфер —выплаты, которые компенсируют НПЗ большую часть разницы между ценой внутреннего рынка и экспортной альтернативой. Сейчас российская нефтекомпания, чтобы продать топливо на экспорт, должна предложить покупателю скидку к экспортной котировке, но демпфер получает исходя из этой котировки без скидки. В результате нефтяникам выгодно поставить топливо на внутренний рынок, но желательно, чтобы дополнительные объемы не обрушивали цены. По словам собеседников “Ъ”, это обуславливает интерес к экспорту трейдеров, связанных с крупными производителями топлива. В первом полугодии выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 1,4 трлн руб.

Демпфер выплачивается нефтяникам за то, что они продают топливо в РФ, а не поставляют его на экспорт. Схема с перепродажей защищенного демпфером топлива не соответствует смыслу механизма, но прямо не запрещена. Reuters описывало такую операцию с бензином еще в начале года. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, по дизтопливу она также возможна.

В ФАС сообщили “Ъ”, что направили в правительство предложения по сдерживанию стоимости бензина и дизтоплива. В том числе предлагается принять меры, «направленные на прекращение вывоза топлив при наличии спроса» внутри РФ.

Так, ФАС предлагает «проработать механизм, при котором экспорт будет осуществляться без учета демпферной составляющей». Для сдерживания роста цен на зимнее дизтопливо ФАС предлагает изменить расчет демпфера, считая его по-разному в летний и зимний периоды. Также служба считает нужным в демпфере на дизтопливо сократить с 20% до 10% коридор, в котором оптовая цена может отклоняться от индикативной, зафиксированной в Налоговом кодексе (при большем отклонении демпфер обнуляется). Одновременно в ФАС хотят увеличить нормативы по продаже топлива на бирже и рекомендовать нефтяникам восстановить объемы продаж до уровня начала июля — 40 тыс. тонн бензина и 51 тыс. тонн дизтоплива в день. В Минэнерго не дали комментариев.

Масштабы схемы с экспортом топлива, предназначенного для внутреннего рынка, определить сложно. По оценке Reuters, в июне объем бензина, вывезенного независимыми компаниями с нефтебаз РФ, превысил 104 тыс. тонн, или 28% от всего экспорта этого топлива, с марта по июнь — 280 тыс. тонн (общие выплаты по демпферу на этот объем составили 10,5 млрд руб.). С 1 сентября демпфер по бензину будет серьезно сокращен, что должно привести к росту оптовых цен на бензин и, как ожидается, сократит привлекательность схемы с экспортом топлива с внутреннего рынка.

Дмитрий Козлов