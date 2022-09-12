Семена удобряют пошлинами

В то время как Минсельхоз пытается запустить процесс квотирования ввоза из-за рубежа семян, Минэкономики прорабатывает возможность рассрочки на полгода по таможенным пошлинам на импорт этой продукции и средств защиты растений (СЗР). По мнению чиновников, мера должна стабилизировать цены на конечную продукцию. Но производители сомневаются, что эта цель будет достигнута только за счет отсрочки, и предлагают дать льготы по уплате НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На совещании, проходившем 8 сентября в Минсельхозе, стало известно, что министерство совместно с Минэкономики прорабатывает вопрос о предоставлении отсрочки по таможенным пошлинам импортерам семян и средств защиты растений. Об этом “Ъ” рассказали несколько участников встречи. По их словам, инициаторы этой идеи считают, что эта мера должна способствовать стабилизации цен на семена и СЗР. В Минэкономики рассчитывают, что пользователи льготы будут брать на себя обязательства по сдерживанию цен, рассказал “Ъ” еще один участник совещания.

В Минэкономики подтвердили “Ъ”, что работа в этом направлении ведется, добавив, что комментировать подробности пока преждевременно. В Минсельхозе не ответили на вопросы “Ъ”.

Размер таможенной пошлины составляет 5–10% от стоимости ввозимых товаров. Таможенный кодекс ЕАЭС и сейчас позволяет отложить уплату этих сборов на полгода, но эта мера не работает, поясняет один из собеседников “Ъ”. Причина — в отсутствии утвержденного на уровне ЕАЭС конкретного перечня семян и СЗР для льготного режима. Как раз Минэкономики и Минсельхоз намерены инициировать создание этого перечня, уточняет собеседник “Ъ”. В пресс-службе Евразийской экономической комиссии между тем заявили “Ъ”, что не в курсе планов российской стороны.

Не все участники рынка СЗР поддерживают предлагаемые послабления. В Российском союзе производителей химических средств защиты растений называют инициативу «неприемлемой и полностью противоречащей госполитике по импортозамещению и доктрине продовольственной безопасности страны». Объем производства СЗР внутри страны составляет 380 тыс. тонн в год, в то время как потребление не превышает 220 тыс. тонн, отмечает представитель союза. «Это означает, что в России достигнута полная обеспеченность, а указанная мера — прямая поддержка иностранных компаний»,— настаивает он. В Национальном союзе селекционеров и семеноводов готовы обнародовать общую позицию после сбора мнений всех своих членов.

С семенами ситуация иная. Сейчас Минсельхоз обсуждает квотирование импорта семян (см. “Ъ” от 5 августа). «По некоторым культурам это может привести к катастрофическому дефициту семян на внутреннем рынке»,— прогнозирует один из собеседников “Ъ”. Зависимость от иностранных семян по сахарной свекле достигает 97%, подсолнечнику — до 77%, кукурузе — до 50%. Если квотирование будет принято, считает собеседник “Ъ”, освобождение от уплаты пошлин и сборов вряд ли поможет фермерам.

Источник “Ъ” на рынке растениеводства поясняет, что отсрочка платежей по таможенным пошлинам едва ли повлияет на снижение стоимости СЗР и семян, так как импортерам все равно придется уплачивать сборы через полгода. Кроме того, продолжает он, доля СЗР и семян в себестоимости конечной продукции не превышает 15% и 10% соответственно, так что не стоит рассчитывать и на снижение ее конечной стоимости.

Еще одной сложностью станет необходимость получения банковской гарантии, необходимой для отсрочки, считает другой собеседник “Ъ”. Такие гарантии банки выдают под 10%, что делает льготу по таможенным пошлинам бессмысленной, поясняет он. Стоит учитывать, что в случае принятия решения об отсрочке платежей их уплата переносится на весну 2023 года — период, когда аграрии финансируют посевную, замечает представитель еще одного крупного агрохолдинга.

На совещании в Минсельхозе 8 сентября глава «Союзсахара» Андрей Бодин предложил давать отсрочку не только по пошлинам, но и по НДС на ввозимый товар, который составляет 20%. Представители Минэкономики заявили на встрече, что намерены проработать этот вопрос с Минфином.

Алексей Полухин