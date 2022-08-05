Чье посеешь, то пожнешь

Как стало известно “Ъ”, Минсельхоз не исключает, что в качестве контрсанкций Россия может запретить ввоз семян из ЕС и США. Там предупредили региональные власти, курирующие АПК, о необходимости увеличивать закупки посадочного материала российского производства. Эксперты надеются, что такое предупреждение, скорее, необходимо для того, чтобы побудить агробизнес закупать локальные семена, иначе запрет на импорт станет ударом не для западных производителей, а для российских аграриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минсельхоз призвал региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семян из недружественных стран. Об этом заявила заместитель главы министерства Оксана Лут на совещании 2 августа, сообщили источники “Ъ”, участвовавшие во встрече. По их словам, никаких деталей обнародовано не было.

Санкции вводит правительство по предложению профильных министерств и ведомств. В пресс-службе правительства запрос “Ъ” о возможном запрете на импорт семян перенаправили в Минсельхоз. Там этот вопрос проигнорировали, но добавили, что на совещании обсуждался вопрос увеличения использования аграриями российских семян подсолнечника. Для этого планируется разработать план закупок, аналогичный тому, что сейчас действует при приобретении минеральных удобрений, уточнили в министерстве.

Ранее Минсельхоз видел лишь риск ухода с российского рынка иностранных компаний. Из-за военной операции РФ на Украине об уходе уже заявила американская Corteva Agriscience (бренд Pioneer). Кроме того, Bayer планирует принимать решения о поставках семян для будущей посевной кампании с учетом развития ситуации на Украине. В Bayer 4 августа комментарий не предоставили.

Сейчас у агробизнеса высокая зависимость от импортного посадочного материала. До 97% семян сахарных свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, кукурузы — до 50% (см. “Ъ” от 20 июля). Под запрет могут попасть и семена картофеля — импортозависимость по нему составляет до 30%, говорит источник “Ъ”. Заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.

Как передают источники “Ъ”, на совещании Оксана Лут заявила, что семена — «базовая позиция» в АПК при возможном введении РФ ответных санкций, поскольку иностранные компании «сидят на нашем рынке». Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки, добавила замминистра. С 6 июля ограничен ввоз семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe. В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что были выявлены болезни семян, а французская сторона не обеспечила фитосанитарную безопасность продукции.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в силу высокой зависимости агробизнеса от импортных семян власти в текущих условиях, наоборот, должны облегчить доступ мировых технологий в АПК на внутренний рынок. Он указывает, что у глобальных компаний, таких как BASF и Bayer, на российский рынок приходится несколько процентов от выручки. «Сторона, против которой вводят санкции, должна испытывать большие затруднения, чем та, которая их вводит. Это базовый принцип политики ограничений»,— добавляет господин Сизов.

Гендиректор производителя семян в РФ «Щелково Агрохим» Салис Каракотов говорит, что идея ограничить поставки импортных семян позволит нарастить выпуск своего посадочного материала. Но ограничивать импорт нужно постепенно, пропорционально наращивания собственные объемы, считает он. При этом для роста объемов выпуска семян внутри страны господин Каракотов предлагает в течение трех-четырех лет субсидировать бизнесу закупку российского посадочного материала.

Российские аграрии между тем уже сейчас переходят на отечественные семена. Так, в «Траст-ПА» (управляет земельными активами «Ростагро») заявили, что это позволит застраховаться от ценовых колебаний и возможных срывов поставок. Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит, что для полного замещения импортных семян по свекле, кукурузе и подсолнечнику потребуется до трех лет. Сейчас же отказ от импортных семян грозит снижением урожайности и качества посевов, уверен Андрей Сизов. Он не видит рисков введения со стороны ЕС и США санкций на поставку семян в России.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова сомневается, что санкции будут в реальности введены — это грозит продовольственной безопасности страны. По ее мнению, подобные высказывания — попытка стимулировать аграриев приобретать семена внутри страны. Но это, убеждена эксперт, должно происходить за счет рыночных, а не административных мер.

Алексей Полухин