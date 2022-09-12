Ozon переезжает в Жуковский

После пожара на складе в подмосковной Истре Ozon пришлось в срочном порядке искать новый распределительный центр. Спустя месяц после происшествия интернет-холдинг договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском, которые были построены под ушедшего с российского рынка польского ритейлера LPP. Ozon придется платить за новый объект около 500 млн руб. в год. Но эксперты допускают, что компания могла получить скидку за крупную сделку, которые сейчас редки на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ozon договорилась с НТК, основанной бывшим топ-менеджером ЛУКОЙЛа Валерием Субботиным, об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «PNK Парк Жуковский», рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, этот объект будет заменой складу в подмосковной Истре площадью 76 тыс. кв. м, где в начале августа сгорело два из трех блоков на 50 тыс. кв. м. В Ozon подтвердили, что планируют арендовать склад в Жуковском на десять лет и запустить его работу в 2023 году. В НТК не ответили на запрос “Ъ”.

Исходно площади, которые намерена занять Ozon, строились для польского одежного ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito). После начала военной операции РФ на Украине, по данным источников “Ъ”, компания решила уйти с российского рынка и отказаться от аренды логопарка в Жуковском. Хотя сама компания отрицала, что планирует разорвать договор аренды с собственником объекта (см. “Ъ” от 21 апреля).

В конце июня российское юрлицо LPP ООО «Ре Трэйдинг» перешло под контроль компании «Фар Ист Сервисиз—ФЗКО» из ОАЭ. Позже магазины холдинга возобновили работу, но под другими вывесками — Re, M и «Син». Представитель ООО «Ре Трэйдинг» подтвердил “Ъ”, что прекратил договор по аренде площадей в «PNK Парк Жуковский», объяснив это приостановкой работы онлайн-магазина.

Договор между Ozon и НТК станет крупнейшей сделкой на рынке логистической недвижимости в этом году, отмечает руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Егор Дорофеев. Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков считает, что новый склад обойдется холдингу в 500 млн руб. ежегодно.

Но с учетом занимаемого объема площадей и качества арендатора сделка пройдет с существенным дисконтом, полагает господин Дорофеев. Хотя ранее компания арендовала только крупные распределительные центры, построенные по их техническим требованиям, поэтому в логопарк в Жуковском придется вложить дополнительные средства для оборудования значительным количеством мезонинов, добавляет директор по работе с ключевыми клиентами Union Brokers Сергей Ермилов.

Сгоревший склад Ozon и вновь арендованный находятся в разных концах Подмосковья, что может быть неудобно с точки зрения географии доставок, но онлайн-ритейлер был вынужден взять в аренду объект в Жуковском из-за отсутствия альтернатив. На рынке сейчас нет логопарков с таким объемом свободных площадей, отмечает источник “Ъ” на рынке недвижимости. Хотя, по данным CMWP, доля свободных площадей выросла практически с нуля в конце 2021 года до 6%.

В 2020–2021 годах на рынке складской недвижимости был бум: тогда владельцам логопарков удалось закрыть рекордное количество сделок по аренде и продаже площадей. Но в первом полугодии 2022 года из-за разрыва логистических цепочек и приостановки развития со стороны продуктовых сетей и компаний e-commerce объем сделок на складском рынке Москвы и Подмосковья сократился на 54% год к году, до 474 тыс. кв. м, подсчитали в Knight Frank.

В этом году повторить успех рынку логистической недвижимости не удастся, прогнозирует директор департамента складской недвижимости Accent Capital Анастасия Корневич. Этот тренд, резюмирует Сергей Ермилов, сохранится и в первой половине 2023 года, так как сделок built-to-suit (строительство под конкретного заказчика) на рынке нет уже несколько месяцев.

Дарья Андрианова