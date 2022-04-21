Ритейлеры покидают логопарки

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После отказа иностранных компаний от развития на российском рынке в сегменте логистической недвижимости стали освобождаться площади, которые еще в начале этого года были дефицитными. В ближайшее время европейские ритейлеры LPP (бренды Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito), Lush и Jysk готовятся покинуть занимаемые склады. Этот тренд продолжится, что приведет к значительному росту свободных площадей, и, значит, отпадет необходимость строить новые объекты, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Польский одежный ритейлер LPP планирует расторгнуть договор аренды 80 тыс. кв. м построенных для них складских помещений в «PNK Парк Жуковский» в Подмосковье, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Новой технологической компании» (владелец помещений в логопарке) сообщили “Ъ”, что пока не получали уведомления о расторжении договора аренды. В головном офисе LPP на запрос “Ъ” не ответили.

В начале марта LPP сообщила, что полностью приостановила поставку своих товаров в РФ, инвестиции и планы развития, прекратила онлайн-продажи, а позже закрыла все свои магазины. Однако о полном уходе из страны речь не шла. То, что LPP покидает значительный объем помещений,— тревожный знак, который говорит о решении все-таки покинуть РФ, не исключает гендиректор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин.

LPP — не единственный европейский игрок, который начал освобождать занимаемые складские площади. По данным трех собеседников “Ъ”, датский мебельный ритейлер Jysk и британский косметический бренд Lush, заявившие об уходе с российского рынка, также покидают помещения в логопарках. В Jysk и Lush не ответили на вопросы “Ъ”.

Как правило, на складском рынке заключаются долгосрочные контракты, из которых нельзя досрочно выйти в одностороннем порядке, напоминает руководитель отдела складских и индустриальных помещений «Джонс Лэнг Ласаль» Евгений Бумагин. Поэтому в первую очередь ритейлеры стали отказываться от услуг логистических операторов, с которыми обычно заключается краткосрочный договор, отмечает коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев. А невостребованные площади напрямую арендованных складов игроки стали предлагать в субаренду, добавляет партнер Commonwealth Partnership Егор Дорофеев.

По данным «Джонс Лэнг Ласаль», сейчас на рынке Москвы и Подмосковья около 500 тыс. кв. м таких помещений. Год назад объем этого рынка оценивался всего в 5 тыс. кв. м, отмечают в Commonwealth Partnership. Это может привести к росту доли свободных помещений в логопарках Подмосковья до 4,5% с нынешних 0,6%, прогнозирует господин Бумагин.

Большой объем субаренды, который обычно предлагается по цене ниже рыночной, окажет влияние и на стоимость прямой аренды. Ранее ожидавшийся рост ставок может временно перейти к снижению, прогнозирует старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Россия Антон Алябьев.

Кроме того, снижение спроса на складские площади, уход части арендаторов, рост стоимости строительства и повышение ставок банковского финансирования приведут к снижению объемов строительства, не исключает региональный директор департамента складской недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Планы по спекулятивному строительству складов будут перенесены на следующий год, полагает Антон Алябьев. Евгений Бумагин добавляет, что все новые проекты строительства складов под конкретного заказчика (built-to-suit) тоже поставлены на паузу. Гораздо выгоднее взять площади в субаренду, поэтому строить новые объекты пока нет необходимости, уточняют собеседники “Ъ”. Так, если арендная ставка для проектов built-to-suit составляет 7 тыс. руб. за 1 кв. м ежегодно, то в рамках субаренды цена не превышает 5,5 тыс. руб., отмечает господин Бумагин.

В итоге в этом году объем ввода складских помещений окажется исторически минимальным, считает партнер ILM Андрей Лукашев. Вместо заявленных к вводу 1,9 млн кв. м логопарков в Подмосковье фактический объем нового предложения окажется вдвое меньше, резюмирует партнер Bright Rich | CORFAC Int Евгений Титаренко.

Дарья Андрианова