Юани обернулись в бумаги

Размещение облигаций, номинированных в юанях, холдингом «Металлоинвест» так же, как и двух предшествующих эмитентов, прошло со снижением доходности. Спрос на облигации в китайской валюте остается высоким, в том числе на фоне массовых покупок безналичных юаней на бирже. В ближайшее время участники рынка ожидают дальнейшего роста активности в секторе таких облигаций, в первую очередь со стороны крупных экспортно ориентированных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В пятницу, 9 сентября, холдинг «Металлоинвест» закрыл книги по размещению двух выпусков облигаций в юанях. Инвесторам были предложены выпуски сроком обращения два года и пять лет объемом 1 млрд CNY каждый. Организаторами выпусков выступали Газпромбанк, банк «Дом.РФ», банк «Зенит», МКБ, БК «Регион» и Россельхозбанк. По итогам сбора заявок доходность по двухлетним бондам была установлена на уровне 3,1% годовых, по пятилетним — 3,7% годовых. По сравнению с первоначальным ориентиром доходности были снижены на 0,3–0,4 процентного пункта.

Ранее два выпуска пятилетних облигаций в юанях разместил «Русал» (на общую сумму 4 млрд CNY) и один выпуск пятилетних бумаг разместил «Полюс» (4,6 млрд CNY). Доходность тогда составила 3,9% и 3,8% годовых соответственно.

Но если «Русал» разместил пятилетние облигации с премией к госбондам Китая на уровне 185 базисных пунктов, то «Полюс» и «Металлоинвест» — около 140 базисных пунктов.

«Текущие рыночные условия уникальны — из-за отсутствия возможности инвестировать в валюте рыночные инвесторы стали менее чувствительны к риску в облигациях, номинированных в юанях, из-за чего покупают бумаги даже с заниженными премиями»,— отмечает заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Во всех размещениях активное участие принимали частные инвесторы. Количество удовлетворенных заявок по облигациям «Полюса» превысило 8,9 тыс. штук. Причем, по данным ресурса BondsLab, почти 6,7 тыс. заявок было объемом до 10 тыс. CNY (до 87 тыс. руб.). Облигации «Русала» покупали более состоятельные инвесторы — заявки удовлетворялись от 180 тыс. CNY (1,6 млн руб.), в общей сложности чуть более 650 штук. Для покупки таких бумаг частные лица активно скупают китайскую валюту. По данным ЦБ (.pdf), физические лица в августе купили на Московской бирже китайской валюты на 39 млрд руб. (около 4 млрд CNY). Объем вторичных торгов остается небольшим. Вместе с тем облигации «Русала» сейчас торгуются по цене около 101% от номинала, тогда как бонды «Полюса» — возле номинала. «К покупкам подключаются инвесторы, которые не успели или не смогли купить на первичном размещении»,— поясняет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста активности эмитентов в сегменте внутренних облигаций, номинированных в юанях.

На следующей неделе предстоит размещение юаневых бондов «Роснефти» на сумму не менее 10 млрд CNY. Кроме того, по данным СМИ, думают о размещении аналогичных облигаций «Газпром нефть» и «Сегежа». По словам директора по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павла Винтина, практически все компании с высокой долей валютной выручки и большим валютным долгом — нефтегазовые, металлургические, некоторые транспортные и логистические — ищут замену рынку еврооблигаций. «Полный уход в рубль для них несет высокие риски, поэтому как минимум часть своего долга они будут переворачивать в юани»,— отмечает он.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что текущей ликвидности рынка недостаточно для массового выхода крупных эмитентов. «База фондирования в этой валюте только формируется, а инструменты хеджирования фактически отсутствуют, что будет сдерживать рост объемов этого рынка»,— отмечает Павел Винтин. По мере насыщения рынка участие в новых размещениях в юанях может проходить не только за счет свободных денежных средств, но и за счет сокращения имеющихся позиций по бумагам разместившихся ранее компаний. Поэтому, как отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Старцев, новым эмитентам в юанях придется предлагать премию ко вторичному рынку.

Одним из последних на рынке ждут выхода банков. «Клиентский приток средств в последние месяцы превышает отток по активным операциям. Избыток ликвидности, который в сентябре банки разместили на депозитах в ЦБ, составил 3,4 трлн руб.»,— отмечает Дмитрий Монастыршин. По словам господина Автухова, банкам имеет смысл привлекать финансирование на 1–2% дешевле доходности своих активов.

Виталий Гайдаев