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Коммерсантъ FM
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Игра на убывание

Консерватизм инвесторов сократил доходы брокеров

Снижение активности торгов на фондовом рынке негативно отразилось на финансовых показателях брокеров. Одновременно снизились темпы притока клиентов, а их предпочтения стали более консервативными. Участники рынка считают, что такая тенденция сохранится еще какое-то время. Однако существует целый ряд мер, которые могли бы поддержать рынок: например, переориентация на новые юрисдикции, дистрибуция новых продуктов и налоговые льготы для инвесторов и эмитентов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным Банка России, выручка брокеров от профильных услуг и комиссионные доходы во втором квартале составили всего 23,47 млрд руб., минимум с третьего квартала 2020 года. Это на 12,5% ниже показателя предыдущего квартала и на 18,1% ниже значения годичной давности. Одновременно активы брокерских компаний сократились до 1,02 трлн руб.— минимального значения с начала 2020 года.

По оценке главного аналитика «РегБлок» Анны Авакимян, из-за отсутствия уверенного роста фондового рынка во втором квартале доходы брокеров снизились на 15–25% по отношению к соответствующему периоду 2021 года. Торговые обороты у большинства брокеров снизились, это сказалось на доходах компаний, указывает и руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Большую часть времени во втором квартале индекс Московской биржи находился в узком диапазоне — 2200–2400 пунктов. Причем в самом конце отчетного периода обвалился до нижней границы на фоне отказа акционеров «Газпрома» выплачивать годовые дивиденды (см. “Ъ” от 1 июля).

При этом объем биржевых операций на фондовом, валютном и срочном рынках оказался минимальным за последние три года, в 1,3–1,9 раза уступая показателям предыдущих кварталов. Одновременно снизились активы на счетах физических лиц: к середине года они достигли 1,85 трлн руб., что на 14% ниже показателя годичной давности.

Предпочтения инвесторов в части инструментов существенно изменились. Так, за квартал в структуре активов физических лиц—резидентов сократилась доля облигаций иностранных эмитентов (с 13% до 8%) и иностранных акций (с 15% до 12%) и выросла доля акций резидентов (с 24% до 28%) и облигаций кредитных организаций (с 15% до 17%). Сократилась и активность частных инвесторов — доля клиентов, совершивших хотя бы одну сделку, упала до значений 2019 года.

Когда волатильности нет, клиенты по большей части находятся в выжидательной позиции. Активность появляется на интересных событиях и новостях, отметили в Альфа-банке. Клиенты стали более осторожны, больше используют консервативные инструменты, увеличивая долю ОФЗ и облигаций надежных крупнейших компаний, в меньшей степени используют торговлю с плечом, указывает господин Леснов.

Естественно, что клиентский интерес направлен больше в сторону российских активов и мягких валют — и этот вектор, вероятно, останется в ближайшее время, считает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

Впрочем, по мере стабилизации политической турбулентности показатели активности клиентов и активного роста числа клиентов восстановятся, считают участники рынка. Также, по мнению Дмитрия Леснова, вернется интерес и к старым инструментам. В Альфа-банке ожидают постепенную переориентацию на другие зарубежные рынки. «Уже есть Гонконг, за ним ждем Китай, Индию и другие страны»,— отметили в банке.

Для поддержки рынка, по мнению собеседников “Ъ”, требуется комплекс мер. Среди них — облегчение доступа к нему инвесторов из дружественных стран, разработка комплекса мер поддержки эмитентов, участвующих в импортозамещении, разработка и дистрибуция новых инвестиционных продуктов для розничных инвесторов с защитой капитала или эмиссии долевых инструментов с функциями долговых бумаг, считает Анна Авакимян. Также сильно поддержать рынок могут выплаты дивидендов российскими компаниями и размещение корпоративного долга в РФ в разных валютах по интересным ставкам, полагает господин Пимонов.

Впрочем, по мнению Дмитрия Леснова, для этого потребуются стабилизация политической и экономической ситуации, а также активные меры поддержки инвесторов со стороны регулятора: налоговые изменения, либерализация, снижение требования к инвесторам.

Ксения Куликова

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