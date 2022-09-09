Женщины выходят из зоны турбулентности

В субботу в решающем матче Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира Ига Швёнтек, которая в трех сетах одолела белоруску Арину Соболенко, и Унс Джабир, не оставившая шансов француженке Каролин Гарсии. Польская чемпионка Roland Garros этого года и теннисистка из Туниса, которая два месяца назад играла в финале Wimbledon, составили, пожалуй, самую предсказуемую пару финалисток на турнирах Большого шлема за последнее время.

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У женщин на US Open раз на раз не приходится. В прошлом году в Нью-Йорке одна сенсация сидела на другой и сенсацией же погоняла, а в финале 150-я ракетка мира Эмма Радукану победила канадку Лейлу Фернандес, которая не входила на тот момент в число 70 лучших. Зато сейчас вышло наоборот — чемпионский титул разыграют теннисистки, заранее записанные в основные претендентки. Первый рейтинговый номер, победительница Roland Garros Ига Швёнтек встретится с Унс Джабир, которая, хотя пока и занимает в мировой классификации пятое место, в ближайший понедельник станет там второй. А еще дошла до решающей стадии предыдущего мейджора — Wimbledon, выступив там, кстати, значительно лучше тех, кто на данный момент стоит в рейтинге выше нее.

Похоже, женский теннис постепенно преодолевает зону турбулентности — период бесконечных неожиданностей, ставших его неотъемлемой частью за последние годы. Не факт, конечно, что 28-летняя Унс Джабир надолго застолбит за собой место в элите. Зато закономерность лидерства 21-летней Швёнтек сомнению не подлежит, пусть даже после своего парижского триумфа она потерпела несколько поражений. В Нью-Йорке ее путь к финалу, кстати, был не идеальным. Начиная с третьего круга все матчи Швёнтек продолжались порядка двух часов. В 1/8 финала серьезнейшие проблемы ей создала малоизвестная немка Юлия Нимайер, которой полячка отдала первый сет, а в четверг то же самое произошло в полуфинале против белоруски Арины Соболенко. Но тому есть и совершенно объективная, чисто техническая причина.

Мячи, которые используются на US Open на женском турнире (они, кстати, отличаются от мужских), относительно легкие и не подходят Швёнтек, которой сподручнее иметь дело с более «управляемым» инвентарем.

По этому поводу она открыто выражала свое недовольство еще до начала турнира. Но даже в этой не самой приятной для себя обстановке полячка продолжала побеждать.

Справилась Швёнтек и с Соболенко, которая еще недавно грешила огромным количеством двойных ошибок, но сейчас подкорректировала подачу. В решающем сете своего третьего за карьеру полуфинала турнира Большого шлема минчанка дважды уходила в отрыв с брейком, однако в концовке полячка взяла четыре гейма подряд и выиграла — 3:6, 6:1, 6:4.

Унс Джабир полуфинал против француженки Каролин Гарсии дался гораздо проще. Он был выигран ею за час с небольшим — 6:1, 6:3, хотя Гарсия, чемпионка крупного августовского турнира в Цинциннати, который она начинала с квалификации, имела на своем счету беспроигрышную серию из 13 матчей, а в пяти встречах на US Open выглядела практически непобедимой и не отдала ни одного сета.

Очень обидно уступив Елене Рыбакиной финал Wimbledon, Джабир, которая взяла тогда первую партию, видимо, попробует учесть свои тогдашние ошибки, в том числе и психологического характера.

И если брать общий уровень тенниса, показанный в Нью-Йорке за последние две недели, наверное, африканка может даже считаться в финале фаворитом, тем более что по счету личных встреч — 2:2 — Швёнтек над ней преимущества не имеет.

Вопрос, однако, в том, что нынешняя первая ракетка мира как никто другой умеет настраиваться на титульные поединки. Уступив в 2019 году свой самый первый финал, она выиграла уже девять таких матчей подряд, в том числе шесть — в этом году. К тому же игра Джабир в большей степени основана на риске, чем теннис Швёнтек. А рисковать в финалах приходится на фоне сильнейшего нервного напряжения, что зачастую становится ключевым фактором.

Евгений Федяков