«Динамо» открыло счет поражениям

Девятый тур футбольного чемпионата России открылся матчем двух призеров предыдущего первенства. Призер серебряный — «Сочи» — обыграл на своем поле — 2:1 — призера бронзового — «Динамо», нанес московскому клубу первое поражение в турнире и сравнялся с ним по набранным очкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прекрасная игра «Сочи» (справа — Георгий Мелкадзе) в начале матча с «Динамо» принесла ему победу над одним из фаворитов чемпионата

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Прекрасная игра «Сочи» (справа — Георгий Мелкадзе) в начале матча с «Динамо» принесла ему победу над одним из фаворитов чемпионата

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

«Сочи», видимо, жутко удивил тех, кто внимательно следит за «Динамо» и изучил его привычки и особенности. Одна из них в нынешнем сезоне — чрезвычайно плотно, чрезвычайно аккуратно входить в игру. В первых таймах динамовцы до сих пор были почти непробиваемы. А тут сразу попали под такой град тумаков, что созревший уже через пять минут после начала встречи гол выглядел абсолютно логичным — пожары в гостевой штрафной возникали и до него. Гол между тем созрел шикарный. Сочинцы начертили передачами на газоне просто идеальную, из учебника, комбинацию, в которой все было по делу, в такт и со вкусом — и длинный пас Артура Юсупова к штрафной, и последовавшая за ним возле нее и внутри серия уже передач коротких, в два касания, в касание. Все завершилось наскоком Георгия Мелкадзе, аккуратно положившего мяч в угол.

А «Сочи» не останавливался. И голкипер «Динамо» Антон Шунин, с трудом отразив удар через себя того же жутко «горячего», постоянно забивающего в последние недели Мелкадзе, печалился, когда цели достигло моментальное сочинское добивание, а потом переводил дух: боковой судья все-таки увидел офсайд.

Но новый гол «Сочи» все же вскоре состоялся. И опять — учебный, такой, чтобы на его примере показывать, как нужно эффективно разрезать чужую оборону.

Разрезан был правый фланг динамовской защиты, не понимавший, что делать с этим стремительно разворачивающимся в сторону центра «веером».

Теперь Мелкадзе выпало исполнить роль человека, которому надо отдать решающий пас. Отдал он его тонко — чуть назад, между ногами напрасно пытавшегося накрыть соперника Даниила Фомина. А к линии штрафной уже мчался Кристиан Нобоа, который, разумеется, расстреливая Шунина, не промазал — хладнокровие всегда было отличительной чертой этого хавбека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Николас Маричал Перез из «Динамо» (в центре) Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Николас Маричал Перез из «Динамо» (слева) и Георгий Мелкадзе из «Сочи» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Никита Бурмистров из «Сочи» (справа) и Маричал Перез из «Динамо» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Кристиан Нобоа из «Сочи» (в центре) Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Вратарь«Динамо» Антон Шунин Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Следующая фотография 1 / 5 Николас Маричал Перез из «Динамо» (в центре) Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Николас Маричал Перез из «Динамо» (слева) и Георгий Мелкадзе из «Сочи» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Никита Бурмистров из «Сочи» (справа) и Маричал Перез из «Динамо» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Кристиан Нобоа из «Сочи» (в центре) Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Вратарь«Динамо» Антон Шунин Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

«Динамо» мучилось, выискивая способы огрызнуться. За весь первый тайм самостоятельно, по большому счету, отыскало единственный — когда Вячеслава Грулева вывели на ближний угол. Сочинский вратарь Сослан Джанаев, впрочем, спокойно его закрыл.

Хозяева сами помогли неказистому оппоненту вернуть интригу. Точнее, помог конкретно Джанаев, пусть от ветерана вроде бы не следовало ждать грубого ляпа.

А ляп был очень грубым. Джанаев отчего-то решил поиграть с откинутым ему Артемом Мещаниновым мячом, наплевав на то, что на него попер Денис Макаров. Благополучно такие шалости заканчиваются редко. Эта обернулась вратарской потерей.

У динамовского тренера Славиши Йокановича удача Макарова впечатление, что все не так уж плохо, не создала. Сразу после перерыва на поле у гостей появилось три игрока из резерва — Даниил Лесовой, Федор Смолов и только что перешедший из «Ростова» Матиас Норман. Но вторая половина матча все равно выходила полной противоположностью первой: борьбы — много, остроты — мало. Динамовцы выдавливали моменты вроде того, что возник у Арсена Захаряна, пальнувшего выше перекладины, словно воду из камня.

«Сочи» удержал победу, нанеся «Динамо» первое в чемпионате поражение, и сравнялся с соперниками, занимавшими перед туром четвертое место, по набранным очкам.

Алексей Доспехов