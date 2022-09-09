ЦБ переосмысливает тренды

В сентябрьском выпуске обзора «О чем говорят тренды» аналитики Банка России дали картину состояния российской экономики, отличную от рисуемой сейчас оптимистично настроенными представителями экономического блока правительства. Прежде всего авторы обзора замечают, что оживление в экономике в июле—августе — результат потребительской активности, подпитываемой оживлением кредитования и увеличившимися расходами бюджета. «Возможно, именно с такой динамикой экономики связано значительное расхождение между в целом негативной оценкой предприятиями и домохозяйствами текущей ситуации со спросом, производством и доходами, с одной стороны, и преобладающими позитивными ожиданиями на перспективу — с другой»,— замечают аналитики ЦБ.

Увольнения на рынке труда вместе с ростом численности трудовых мигрантов, вероятно, будут оказывать понижательное давление на динамику реальных заработных плат в отдельных отраслях, замечают авторы документа. На этом фоне предложение товаров и услуг, вероятнее всего, будет сокращаться, а их качество — снижаться. Значимое импортозамещение на аналогичные товары в большинстве промышленных отраслей в ближайшей перспективе произойти не может, иначе конкуренция с импортом наблюдалась бы еще до расширения санкций. В тех же случаях, когда импортозамещение в отсутствие конкуренции окажется удачным, производители будут в значительном выигрыше и им будет нетрудно покрыть издержки через ценовую политику. Отрасли же, ориентированные на внешний спрос, а также сегменты обрабатывающей промышленности, критически зависимые от импортной составляющей, сейчас являются лидерами падения выпуска.

В обзоре отмечается, что рост денежной массы М2 ускорился в июле почти до 20% — максимального значения с 2012 года (см. график). Причины — оживление кредитной активности, дефицит бюджета, финансируемый за счет свободных остатков бюджетных средств, а также инвестирование средств ФНБ и увеличение переводных депозитов по мере снижения ставок. «Двузначный рост рублевых денежных агрегатов при ожидаемом снижении экономики в 2022 году сигнализирует о рисках увеличения монетарной составляющей инфляции, то есть рисках повышения устойчивого инфляционного давления»,— заключают аналитики ЦБ.

Алексей Шаповалов