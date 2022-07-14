Не распиляясь на Европу

Экспорт российских пиломатериалов, которые вместе с другой лесопромышленной продукцией с 10 июля оказались под санкциями ЕС, в январе—июне вырос на 3,4%. Но источники “Ъ” уверены, что уже с июля положительная динамика завершится, и надолго. Хотя компании пытаются переориентировать экспорт на Ближний Восток и в Азию, эксперты предсказывают двухзначное падение по таким продуктам, как пеллеты, щепа и фанера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские экспортеры пиломатериалов в первом полугодии нарастили поставки за рубеж на 3,4%, до 13,4 млн кубометров. Как пояснили “Ъ” в «Рослесинфорге», положительную динамику обеспечил рост спроса на 8% в дружественных странах, которые традиционно являются основными покупателями. На них пришлось 72% российского экспорта пиломатериалов (9,6 млн кубометров). Около половины общего объема поставок пришлось на Китай, который закупил более 6,5 млн кубометров. На втором месте Узбекистан, куда было направлено более 976 тыс. кубометров продукции.

В то же время недружественные страны, прежде всего ЕС и США, снизили объемы закупки почти на 7%, до 3,8 млн кубометров. Одним из лидеров по закупкам стал Сингапур (650 тыс. кубометров), который ранее не входил даже в десятку крупнейших импортеров. В целом, как сообщал на прошлой неделе глава «Рослесинфорга» Павел Чащин, экспорт российской лесопромышленной продукции вырос за последние полгода на 10%, в основном за счет поставок в Китай и Узбекистан.

В компаниях сектора ситуацию комментировать не стали. Но участники рынка уверены, что положительная динамика января—июня не продолжится в оставшиеся месяцы 2022 года, а скорее всего, и далее. Прежде всего это связано с тем, что с 10 июля в силу вступили санкции ЕС на импорт российской древесины и основных продуктов ее переработки. Исключение из санкций сделано только для мебели для сидения, сборных строительных конструкций, метилового спирта, целлюлозы (кроме полухимической и химико-механической), а также бумаги (кроме крафт-бумаги и крафт-картона). Помимо этого, США с конца июля вводят пошлину в 35% на импорт российской древесины, но она не коснется фанеры, кругляка, газетной бумаги, целлюлозы и гигиенических изделий. Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что компании готовятся к резкому ухудшению показателей, так как до сих пор экспорт в недружественные страны хоть и был осложнен логистическими проблемами, но все же шел. В связи с этим, отмечают источники “Ъ”, крупнейшие игроки сейчас обсуждают с правительством дополнительные меры поддержки отрасли.

В то же время, как пояснил “Ъ” Павел Чащин, судя по статистическим данным, лесопромышленный комплекс, который вынужден оперативно перестраивать логистические цепочки и искать новых партнеров, смог решить первоочередные из этих задач. Ранее он заявлял, что Иран, Турция, Египет и ряд других ближневосточных и азиатских стран готовы стать транспортными хабами как для экспорта российских товаров в третьи страны, так и для импорта товаров из недружественных стран в Россию.

Но эксперты настроены более пессимистично. Как отмечают в WhatWood, по итогам года Россию ждет существенное, двузначное в процентах, сокращение экспорта продукции ЛПК: круглых лесоматериалов, пеллет, щепы и фанеры. Вероятно, говорят в агентстве, произойдет сокращение объемов лесозаготовки, так как спрос со стороны деревообрабатывающих заводов на лесосырье сократится. Производство и экспорт пиломатериалов также, скорее всего, сократится, но в меньшей степени, чем продуктов более высокой переработки. Но, отмечают эксперты, есть надежда, что российские целлюлозно-бумажные комбинаты сохранят выпуск целлюлозы примерно на уровне 2021 года.

Ольга Мордюшенко