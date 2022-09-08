Заемщики МФО вернулись в график

К августу уровень досрочного погашения в сегменте «займов до зарплаты» практически вернулся после весеннего провала к тому, что был в начале года. Этому способствовали стабилизация ситуации в экономике, а также желание клиентов сократить свои обязательства. Однако тренд едва ли будет долгим: рост цен, сезонные траты и сохранение общей экономической нестабильности заставляют даже качественных заемщиков придерживать деньги. Тем более что условия скоринга участники рынка облегчать не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, с которыми ознакомился “Ъ”, в августе 8% микрозаймов погашались досрочно. Таким образом, показатель после весеннего провала вернулся к значениям начала года, в феврале он составлял 8,8%. Речь идет о «займах до зарплаты» — на сумму до 30 тыс. руб. сроком на месяц.

Восстановление доли досрочных погашений — позитивный тренд для отрасли в текущих экономических условиях, уверен гендиректор Moneyman Сергей Весовщук, даже несмотря на то что в краткосрочной перспективе они сокращают прибыльность займов. «В более отдаленной перспективе они исключают риск дефолта соответствующих клиентов. К тому же, чем раньше заемщики вернут средства, тем быстрее их можно направить на новые выдачи»,— поясняет он.

В апреле уровень досрочного погашения опускался до 3,5%, почти как пандемийным летом 2020 года, когда он находился в диапазоне 3,2–3,4%, следует из данных Moneyman. «На этом отрезке кредиторы наиболее сильно ужесточали скоринговую политику»,— поясняют авторы исследования. «В кризисные моменты к более раннему погашению склонны клиенты, имеющие более короткий срок и небольшую сумму займа»,— подтверждает гендиректор МФК «Мигкредит» Артем Быков.

Вместе с тем более 75% займов, по которым зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, оформлены повторными клиентами, подчеркивают в Moneyman. Это свидетельствует о сохранении участниками рынка консервативной политики выдач, даже несмотря на некоторую стабилизацию ситуации. Да и сами клиенты на фоне сохраняющейся финансовой неопределенности берут займы на действительно неотложные нужды, предпочитая погашать их досрочно, добавляет гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

Однако вернуть на уровень 2021 года (11–13%) показатель досрочных погашений в этом году вряд ли получится, сходятся во мнении участники рынка. «Число досрочных погашений займов осенью традиционно снижается. И пока нет предпосылок к тому, чтобы в этом году тренд на снижение досрочных погашений преломился»,— отмечает председатель совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов. И в целом осенью традиционно многие ожидают ухудшения экономической ситуации и предпочитают «придержать» деньги, говорит он.

Впрочем, несмотря на возросшее качество клиентской базы, ослаблять требования к заемщикам компания не планирует по крайней мере еще полгода, подчеркивает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Ослаблять требования к заемщикам в высокий сезон не имеет смысла, если только компания не собирается занимать долю рынка более агрессивно»,— подтверждает Артем Быков. «Ожидать, что в такой ситуации участники рынка готовы брать на себя большие риски, на существующем новостном фоне слишком оптимистично»,— согласен председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов уточняет, что «новые клиенты практически не окупаются, бизнес-модель строится на повторных обращениях».

Полина Трифонова