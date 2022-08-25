Под мастерство не займешь

Микрофинансисты (МФО) снова начали обращать пристальное внимание на место работы потенциальных заемщиков. Они ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В основном отказы в займах получают граждане, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании. Также подозрительны МФО к услугам, от которых люди в первую очередь отказываются на фоне падения доходов. В частности, страдают работники фитнеса, киноиндустрии и автомобильного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Онлайн-сервис кредитования Moneyman проанализировал отказы по заявкам заемщиков из ряда отраслей в июле 2019–2022 годов. Статистика учитывает долю отказов от общего количества заявок, поданных новыми и повторными клиентами. Всего в рамках каждого отчетного периода было проанализировано свыше 100 тыс. заявок. По сравнению с пандемийным 2020 годом в 2022 году значительно выросла доля отказов для заемщиков, занятых в фитнесе, киноиндустрии и автобизнесе. Число отказов им выросло на 2, 8 и 7 п. п., до 86%, 88% и 84% соответственно. В докризисном 2019 году доля отказов в сегментах была ниже 30%, а в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии, — ниже 70%.

При этом снизилась доля отказов для заемщиков из тех отраслей, которые в пандемию выглядели рискованными. Например, растет процент одобрений для тех, кто занят в сфере красоты, на предприятиях розничной торговли, в строительстве, отмечает пример председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.

Занятость потенциальных заемщиков (место и сфера работы в обязательном порядке указывается при оформлении заявки.— “Ъ”) снова имеет большой вес при скоринге, как и в пандемию, поясняет гендиректор Moneyman Сергей Весовщук. МФО стали более внимательно рассматривать заявки от сотрудников, работавших в компаниях, которые сейчас покидают Россию, добавляет гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

«На первом месте по негативной динамике — продавцы, кассиры и консультанты: по ним уровень одобрения снизился на 3,7 процентного пункта,— указывает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.— Это следствие ухода части брендов розничной торговли с российского рынка и, как следствие, потери рабочих мест». По словам гендиректора «Юником24» Дмитрия Африканова, в зоне риска специалисты, от чьих услуг реально могут отказаться в период кризиса.

По прогнозам экспертов, уровень одобрений в целом по отрасли продолжит снижаться. Ожидать возвращения до уровней 2019 года не стоит, заключает господин Весовщук. Уровень отказов в МФО начиная с октября-ноября будет расти, согласен гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Требования к клиентам были усилены с началом спецоперации и с тех пор не были ослаблены, поскольку последствия санкций для экономики до сих пор не проявились в полной мере»,— поясняет он.

Более консервативный подход к оценке заемщиков связан еще и с тем, что в 2020 году, когда произошел локдаун, с большей или меньшей степенью уверенности можно было прогнозировать, какие отрасли экономики пострадают в первую очередь и сильнее всего, добавляет директор по рискам МФК «МигКредит» Алексей Передерий, и исходя из этого выстраивать свою кредитную политику. В сегодняшней ситуации это сделать сложнее.

Ситуация окажет негативное влияние на результаты рынка в четвертом квартале, традиционно наиболее интенсивном в плане выдач и возвратов заемных средств, опасается господин Макаров. Рост выдачи будет очень умеренным с учетом усилившегося скоринга, подтверждают опасения компаний в СРО «МиР».

Впрочем, есть у этой ситуации и свои плюсы, считают участники рынка. «Как раз в условиях кризиса качество клиентской базы растет»,— подчеркивает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Это происходит за счет притока части банковской аудитории в МФО, уверен он. Конечно, просрочка по сравнению с 2021 годом может увеличиться, допускает господин Пономарев, но некритично. Сейчас, по данным НАПКА, она находится на приемлемом уровне 25–30%.

Полина Трифонова