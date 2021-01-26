Парижский изгнанник получит убежище в «Челси»

Принадлежащий российскому предпринимателю Роману Абрамовичу «Челси» подтвердил репутацию клуба, который легко расстается с главными тренерами, не обращая внимания ни на срок их пребывания в команде, ни на необходимость выплаты неустойки. Легенду команды Фрэнка Лэмпарда он уволил с поста после полутора лет работы, в нынешнем сезоне приносившей очень скромные результаты. Вместо Лэмпарда исправить ситуацию постарается куда более опытный специалист — Томас Тухель, недавно уволенный из ПСЖ.

Лондонский «Челси» объявил об отставке главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Лэмпард, легенда клуба, в начале века на протяжении длительного периода времени являвшийся лидером его полузащиты, продержался на своем посту 18 месяцев. Он занял его в июле 2019 года после ухода итальянца Маурицио Сарри.

Новость об увольнении Фрэнка Лэмпарда не могла стать сюрпризом для британских источников. Имевший на момент назначения в «Челси» мизерный тренерский опыт, сводившийся к недолгому руководству командой второго по рангу дивизиона «Дерби Каунти», Лэмпард неплохо провел дебютный лондонский сезон. В нем «Челси» добрался до финала Кубка Англии, а в чемпионате занял четвертое место — при равенстве очков с завоевавшим бронзу «Манчестер Юнайтед». Но вот второй сезон выходил откровенно скверным и точно нисколько не соответствующим связанным с ним ожиданиям.

Селекционная кампания, проведенная перед ним «Челси», намекала на грядущий прорыв. В рамках летнего трансферного окна практически все представители «большой пятерки» из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, вели себя чрезвычайно тихо. «Челси» был исключением. На новичков клуб, по данным Transfermarkt, потратил €247,2 млн — на €84 млн больше, чем второй в рейтинге наиболее щедрых команд «Манчестер Сити». Отряд новобранцев был солидным и включал много футболистов с громкими именами и отличной репутацией, вроде Кая Хаверца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тиагу Силвы, Бена Чилуэлла, Маланга Сарра, Эдуара Менди. Между тем никакого рывка так и не получилось.

Напротив, «Челси» нынешней зимой выглядел гораздо хуже, чем до своих инвестиций, а дорогие новички не приносили ему много пользы.

Увольнение Фрэнка Лэмпарда состоялось спустя сутки после кубкового выигрыша — 3:1 — у «Лутона», но в чемпионате, приоритетном турнире, команда в минувших восьми турах потерпела пять поражений и опустилась на девятое место в таблице.

Сам Фрэнк Лэмпард напоминал, что у него еще есть возможность погасить кризис, но мизерность кредита доверия тренерам превратилась в фирменную черту «Челси» в «эпоху Романа Абрамовича». Лэмпард был уже десятым наставником лондонцев с момента их покупки российским предпринимателем в 2003 году, если считать исключительно тех, кто имел полноценный, постоянный контракт (с исполняющими обязанности цифра будет еще больше). Так вот, срок, который считается абсолютно достаточным для строительства команды, из них удалось отработать одному Жозе Моуринью. Впервые появившись в «Челси» в 2004 году, он трудился в нем до осени 2007-го. Подавляющему большинству остальных (в том числе и тому же Моуринью во второй заход в прошлом десятилетии) не удалось продержаться в клубе и двух полных сезонов. А надо учесть, что практически все предшественники Фрэнка Лэмпарда имели более солидные формальные показатели, характеризующие продуктивность, чем он. Например, по среднему количеству набранных за матч в премьер-лиге очков — 1,67 — он занимает последнее место в рейтинге, а по проценту побед в официальных турнирах — 52,4% — ему уступает только Андре Виллаш-Боаш.

И необходимость оплачивать досрочный разрыв контракта (у Фрэнка Лэмпарда он был трехлетним) никогда не останавливала менеджмент «Челси». BBC, ссылаясь на известного эксперта в области футбольных финансов Кирана Магуайра, утверждает, что на неустойки изгнанным тренерам клуб при Романе Абрамовиче потратил уже примерно £110 млн.

Особенный — из-за той роли, которую он играл в успехах клуба, будучи игроком,— статус Фрэнка Лэмпарда, впрочем, все-таки выделил его из общего ряда лондонских наставников, над каждым из которых быстро нависала угроза отставки. Английские футбольные обозреватели обратили внимание, что ни с кем из них до сих пор с помощью персонального обращения не прощался непосредственно владелец, дело ограничивалось шаблонным клубным заявлением. Лэмпард удостоился такой привилегии.

В обращении Романа Абрамовича, посвященном расставанию с ним, оно названо «трудным решением», а сам тренер — «важной иконой» команды.

Различные источники нисколько не сомневаются, что в ближайшее время будет объявлено о том, что вместо Фрэнка Лэмпарда «Челси» возглавит немец Томас Тухель, у которого опыта работы в элитных клубах как раз предостаточно. Сделав имя в дортмундской «Боруссии», он с 2018 года тренировал ПСЖ. С французским гигантом Тухель дважды подряд взял золото национального первенства, а минувшим летом добрался с ним до финала Лиги чемпионов: в нем парижане уступили «Баварии».

ПСЖ неожиданно уволил Томаса Тухеля в конце декабря. А во французских изданиях была популярна версия, что причиной прощания с ним были не столько не такие уж серьезные игровые проблемы команды, сколько «сложный характер» специалиста, вылившийся, например, в конфликты со спортивным директором Леонардо.

The Athletic уверял, что кандидатуру Тухеля менеджмент «Челси» лоббировал не в последнюю очередь из-за его национальности. Он считал, что такое назначение поможет лучше раскрыться в лондонской команде многообещающим представителям Германии Тимо Вернеру и Каю Хаверцу, которые, как предполагалось, должны превратиться в ключевых для нее персонажей. Кроме того, менеджеры ориентировались на колоссальные достижения «Ливерпуля»: его возглавляет немецкий специалист Юрген Клопп.

BBC же в колонке, опубликованной в преддверии заключения договора с Томасом Тухелем, указала на «низкий уровень взаимного доверия» в клубе, который мешает ему и который призван устранить новый тренер, «взбодрив» на самом деле находящийся при всех своих бедах не так уж далеко от лидирующей группы «Челси». От замыкающего топ-четверку чемпионата Англии, иными словами, «зону Лиги чемпионов» «Ливерпуля» его отделяет всего пять очков.

Алексей Доспехов