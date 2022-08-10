Поиграл — и хватит

Лондонский «Челси», оказавшийся в довольно непростой ситуации из-за смены владельца, продолжает осуществлять фундаментальную чистку. Клуб, два года назад купивший у «РБ Лейпцига» форварда Тимо Вернера за €53 млн, сейчас отправляет его обратно на куда менее выгодных для себя условиях — за €20 млн. Вернер, который, казалось, мог стать топовым бомбардиром и превратиться в главную звезду «Челси», там окончательно скис. Ранее лондонцы избавились от еще одного ставшего обузой форварда — Ромелу Лукаку. Он на правах аренды будет выступать за миланский «Интер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лейпциг» неплохо нажился на «Челси», продав два года назад лондонцам форварда Тимо Вернера за €53 млн и вернув сейчас обратно за €20 млн

Фото: Sebastian Willnow / dpa / AP «Лейпциг» неплохо нажился на «Челси», продав два года назад лондонцам форварда Тимо Вернера за €53 млн и вернув сейчас обратно за €20 млн

Фото: Sebastian Willnow / dpa / AP

О том, что 26-летний нападающий Тимо Вернер возвращается в «Лейпциг», клуб сообщил на своем официальном сайте. Эта сделка является для немцев чрезвычайно выгодной: два года назад они продали Вернера «Челси» за €53 млн, а сейчас вернули обратно всего за €20 млн.

Вообще-то в 2020 году переход немецкого форварда рассматривался как большая победа «Челси». В то трансферное окно лондонцы набрали огромный отряд новобранцев из Кай Хаверца, Хакима Зиеша, Тиагу Силвы, Бена Чилуэлла, Эдуара Менди, а в гонке за Вернером сумели переиграть мощнейшего конкурента — «Ливерпуль».

Тимо Вернер действительно тогда превратился в главную, весьма привлекательную цель для нескольких топ-клубов: за четыре сезона в немецком чемпионате он забил 90 голов и сделал 40 результативных передач.

Казалось, что расцвет Вернера, представлявшийся на тот момент чем-то неизбежным, только впереди. Но в «Челси» результаты немца, напротив, пошли на спад. Он стал гораздо меньше забивать (всего 23 гола за два сезона) и не закрепился в стартовом составе.

Кроме того, у Вернера никак не складывались отношения с главным тренером Тумасом Тухелем. Так, к примеру, год назад во время финального матча Лиги чемпионов, завершившегося для «Челси» победой над «Манчестер Сити», Тухель заявил, что Вернер игнорировал указания наставника. А уже в нынешнем сезоне форвард, общаясь с журналистами, часто жаловался на недостаток игрового времени.

В июле Вернер заявил, что был бы счастлив в любом другом месте, где имел бы возможность регулярно выходить на поле. «Если бы я был молодым игроком и выступал за "Челси", я был бы одним из самых счастливых людей на планете»,— парировал Тумас Тухель.

Покупка Тимо Вернера выглядит между тем не самой большой ошибкой «Челси». Все английские издания, составляющие рейтинги худших трансферов лондонского клуба за всю историю его существования, на первое место ставят другое приобретение «Челси» — Ромелу Лукаку.

Год назад «Челси», затеявшему покупку бельгийского форварда у миланского «Интера», пришлось выложить за него колоссальную сумму — €115 млн. Но вписаться в схемы Тухеля Лукаку, чей контракт с англичанами рассчитан до 2026 года, не сумел: за год бельгиец, принимавший участие в 44 матчах за «Челси», забил во всех турнирах всего 15 голов. А в матчах английского чемпионата — всего пять.

Руководство «Челси» приняло решение отправить Лукаку куда-нибудь в нынешнее трансферное окно. По сведениям издания Daily Mail, англичане «предпочли бы продать» бельгийца, но его зарплата (€12 млн в год) являлась «существенной преградой для потенциальных покупателей». В результате лондонцы сдали Ромелу Лукаку в аренду «Интеру» на один год за €8 млн. Причем, отмечает The Telegraph, руководство «Челси» уже предложило игроку задержаться там и на второй сезон.

До конца трансферной кампании английский клуб, лишившийся за лето сразу двух своих форвардов, должен будет найти им замену.

Линию нападения «Челси» уже успел укрепить одной из ярчайших звезд «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. 27-летний англичанин обошелся лондонскому клубу в £45 млн, еще £10 млн в зависимости от показателей игрока и результатов команды он может выплатить «Манчестер Сити» в качестве бонусов. Томас Тухель лично встречался со Стерлингом и пообещал ему «ключевую роль» в команде.

Но Стерлингом клуб ограничиваться не намерен. По словам известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, приоритетным вариантом для «Челси» является в настоящее время форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг. Но официального предложения каталонцы пока, правда, не получали.

Екатерина Ремизова