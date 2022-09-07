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Коммерсантъ FM
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Капвложения призваны на госслужбу

Мониторинг инвестиций

У неожиданно позитивной статистики капвложений второго квартала 2022 года, которую еще до публикации данных Росстатом анонсировал первый вице-премьер Андрей Белоусов (см. “Ъ” от 30 августа), оказались ожидаемые причины — вложения бюджета и госкомпаний. Их вклад, по оценкам аналитиков Райффайзенбанка, обеспечил почти весь прирост показателя в реальном годовом выражении. Частные же инвестиции в это период снизились (см. график). «Судя по всему, немалую роль сейчас играет инфраструктурное строительство»,— замечают эксперты. Общий объем строительных работ во втором квартале прибавил 3,4% год к году, в июле его динамика обеспечила второй по величине вклад в локальное улучшение ВВП (см. “Ъ” от 6 сентября).

При этом в Райффайзенбанке отмечают, что курс рубля, долго являвшийся «неплохим прокси» для дефлятора инвестиций в основной капитал, впервые показал существенно разнонаправленную динамику с индексом цен на инвесттовары. На фоне укрепления рубля по итогам второго квартала 2022 года дефлятор вырос на 16,5% год к году. Это, полагают аналитики банка, неудивительно. «Значительное влияние как на потребительскую инфляцию, так и на инфляцию инвестиционных товаров оказывают существенный рост издержек на логистику и прямые или косвенные эффекты от санкций»,— поясняют они. В правительстве уже признавали, что восстановление наблюдается в потребительском и промежуточном импорте, в инвестиционном — его нет. Таким образом, стоимость бюджетных капитальных закупок заметно растет.

По данным Росстата, годовые темпы роста капитальных инвестиций во втором квартале замедлились до 4% в реальном выражении с 13% в первом квартале (см. “Ъ” от 1 сентября). По оценке ЦМАКП, в среднем за второй квартал с учетом сезонности к первому кварталу капвложения снизились на 1,4% против роста на 3,1% в январе—марте. «Просадка инвестспроса в этом году, по всей видимости, окажется слабее, чем мы полагали ранее. В числе ключевых факторов — бюджетная поддержка, а также меньшее снижение добычи (и инвестиций) в нефтегазовом секторе»,— заключают в Райффайзенбанке. В Минэкономики же ждут, что определяющим для динамики капвложений станет 2023 год, и обещают беспрецедентные вложения в инфраструктуру регионов (см. интервью на этой странице).

Алексей Шаповалов

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