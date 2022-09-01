Потребление и инвестиции показались лучше

Вышедшие вчера данные Росстата показали, что во втором квартале спада капвложений не произошло, а частный спрос в июле показал признаки стабилизации на фоне улучшения динамики зарплат. Впрочем, аналитики указывают, что рост инвестиций может объясняться разовыми статистическими эффектами, а зафиксированная стабилизация потребления —временная. Опережающие данные о тратах населения подтверждают охлаждение потребительского спроса в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Росстата, темпы снижения реального размера заработной платы в июне замедлились до 3,2% в годовом выражении — после майских 6,1% и апрельских 7,2%. За первое полугодие в целом реальные зарплаты снизились на 1,3% (по итогам всего года Минэкономики ожидает их снижения на 2,9% после роста на 4,5% в 2021 году). При этом, по оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, с учетом сезонности в июне к маю реальные зарплаты выросли на 3,1%, среднемесячные темпы их снижения во втором квартале по сравнению с первым составили 1,6%. Июньский скачок эксперт объясняет выплатами премий и не видит в этом перелома тренда.

Увеличение реальных зарплат сочеталось со стабильно низким уровнем безработицы (в июле она осталась на минимальном за весь период наблюдений с 1991 года уровне в 3,9%) и оживлением кредитования (объем потребительского и ипотечного кредитования за июль вырос на 1% после роста на 0,4% за июнь месяц к месяцу). В результате, по подсчетам Минэкономики, суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в июле замедлил темп снижения до 6,3% в годовом выражении против падения на 6,9% в июне. По оценкам ЦМАКП, с учетом сезонности в июле по сравнению с июнем общие потребительские расходы выросли на 1% против прироста на 0,2% за июнь, главным образом благодаря тратам на непродовольственные товары. «Потребление вышло на плато. Это не рост и даже не отскок»,— замечает Игорь Поляков. Опережающие данные о тратах населения свидетельствуют об охлаждении потребительского спроса в августе (см. “Ъ” от 24 августа). При этом зарегистрированный ЦБ скачок потребительского оптимизма в августе «скорее отражает более медленный спад в экономике и стабильность рынка труда, нежели является сигналом к увеличению спроса»,— отмечает Дмитрий Полевой из «Локоинвеста».

По части капитальных инвестиций статистика Росстата подтверждает, что их падения во втором квартале действительно не наблюдалось (ранее об этом говорил вице-премьер Андрей Белоусов, см. “Ъ” от 29 августа). По полному кругу организаций в годовом выражении в апреле—июне показатель вырос на 4,1%. В Минэкономики поясняют, что в разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение номинальных инвестиций по крупным и средним организациям внесли обработка (главным образом за счет экспортно ориентированных отраслей: химии, металлургии, нефтепереработки), добыча, сектор транспортировки и хранения, а также строительство. Снижение же показателя наблюдалось в сфере информации и связи.

В структуре капвложений быстрее всего росли инвестиции в интеллектуальную собственность, в здания и сооружения на фоне слабой динамики вложений в машины и оборудование. Очевидно, что всплеск инвестиций во втором квартале, как и скачок потребления,— события скорее случайные. «Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть»,— объяснял причину всплеска Андрей Белоусов. А в ЦМАКП не исключают, что такой эффект может быть вызван разовыми сделками, такими как покупка ЛУКОЙЛом заправок Shell.

По оценке Минэкономики, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне и 4% во втором квартале. В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добыче и сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства, поясняют в министерстве.

Алексей Шаповалов