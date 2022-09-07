Дачи раскурочат

Принятый в июле закон, разрешающий содержать птиц на дачных участках, вызвал резкую критику производителей мяса. Участники рынка опасаются, что мера приведет к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства. Эксперты говорят о необходимости ужесточения контроля за разведением птицы для личных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Как рассказали источники “Ъ”, вопрос обсуждался на совещании в Россельхознадзоре 2 сентября. В «Росптицесоюзе» опасаются, что в текущем виде закон грозит распространением птичьего гриппа, попаданием вируса на предприятия и сокращением производства. Гендиректор союза Галина Бобылева подтвердила “Ъ” намерение инициировать разработку поправок, не конкретизировав их суть. В Россельхознадзоре лишь подтвердили факт проведения совещания.

Закон был подписан Владимиром Путиным 14 июля этого года. При разведении птиц владельцы участков обязаны соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы, а мясо и яйца использовать только для собственных нужд. Мера должна способствовать сдерживанию роста цен на эти продукты. До этого куриц, уток, гусей и индеек разрешалось разводить только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов указывает, что ветеринарные врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы. Источник “Ъ” среди производителей мяса говорит, что содержащиеся на личных участках птицы больше контактируют с дикими особями, их корм не проходит проверку, да и происхождение самого поголовья часто не подтверждается.

В группе «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Пава-Пава» и др.) говорят, что крупные производители мяса инвестируют «беспрецедентные суммы» в биобезопасность, но полноценная защита не может быть обеспечена, если в частных подворьях будет болеть птица без контроля со стороны регуляторов. Большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах, указывает господин Вельматов. По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа на птицефабриках и 46 вспышек — в личных хозяйствах.

По словам Анатолия Вельматова, некоторые крупные производители мяса ежегодно выкупают всю домашнюю птицу в хозяйствах вокруг своих комплексов, и с принятием закона эти расходы могут вырасти. Так, отмечает он, недобросовестные игроки могут специально приобретать птицу, размещать ее рядом с комплексами и продавать по ценам выше рынка. Как поясняет эксперт, вспышка птичьего гриппа означает карантин в радиусе 5 км и остановку работы предприятий. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев добавляет, что помимо возможного сокращения производства есть существенный риск для генетики. При попадании вируса на племенные хозяйства Россия может потерять линии прародителей маточного поголовья, замещать которые придется за счет импорта, указывает он.

По мнению Альберта Давлеева, необходимо ужесточать наказание за несоблюдение правил ветеринарии в личных хозяйствах, а также ввести санкции для региональных служб, которые допустили нарушения, приведшие к вспышкам и распространению птичьего гриппа. Анатолий Вельматов добавляет, что в законе есть возможность ужесточить правила содержания птиц актами Минсельхоза. В Минсельхозе к вечеру вторника комментарий не предоставили.

Источник “Ъ” на рынке добавляет, что с учетом профицита на российском рынке мяса птицы и яиц экономическая целесообразность разведения птицы в личных хозяйствах кажется сомнительной, так как в промышленном секторе продукция будет дешевле. В первой половине 2022 года объем выпуска мяса птицы вырос на 5,8%, до 2,5 млн тонн, а оптовые цены на тушку бройлера к концу августа (см. “Ъ” от 31 августа) оказались ниже прошлогодних значений.

Алексей Полухин