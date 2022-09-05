Народная диагностика болезней

Эксперты сервиса «Актион медицина» спросили врачей о том, как часто они сталкиваются с просьбами пациентов назначить дополнительные обследования и как относятся к активной позиции граждан. Выяснилось, что более половины опрошенных получают такие требования в 20–40% случаев и чаще. При этом 84,3% полагают, что обследования, инициированные пациентами, избыточны. Чаще всего пациенты просят сделать КТ и МРТ, а также УЗИ всего организма и анализы на «все гормоны». Опрошенные “Ъ” врачи объясняют такую статистику несовершенством системы здравоохранения и предупреждают, что ненужные манипуляции могут навредить здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Эксперты «Актион медицина» (сервис экспертной поддержки специалистов медицинских организаций; входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ» провели опрос медработников о дополнительных обследованиях, инициированных пациентами. В исследовании приняли участие 1154 врача, 71,2% из них работают в государственных медорганизациях, 14,4% в частных клиниках и столько же являются совместителями.

23% опрошенных специалистов ответили, что каждый второй их пациент требует дополнительного обследования. Еще почти 40% респондентов сталкиваются с этим реже: о «лишних» анализах их просят от 20% до 40% пациентов. И только 6% врачей заявили, что пациенты полностью им доверяют и поэтому не просят назначить новые исследования.

При этом большая часть специалистов (84,3%) полагают, что обследования, инициированные пациентами, избыточны. Интересно, что врачи частных клиник в сравнении с государственными чаще считают такие просьбы обоснованными (9,8% против 3,5%).

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо подтверждает: многие коммерческие клиники и лаборатории назначают необоснованные обследования и анализы по принципу «все подряд», чтобы пациент заплатил как можно больше. В государственных поликлиниках, по ее словам, наоборот, проводят слишком мало анализов: «Круг исследований сужен, что затрудняет постановку диагноза и не позволяет врачу получить полную информацию о состоянии пациента». В то же время, рассуждает госпожа Шуппо, врачи предупредительной медицины, о необходимости развития которой сейчас так много говорят власти, должны назначать более «прицельные» современные чекапы, с меньшим количеством анализов, но «правильных», открывающих полную картину для врача.

По оценке медиков, чаще всего пациенты просят дополнительно провести им компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию (так ответили 61,44% респондентов), взять стандартные анализы — крови, мочи (16,38%), сделать исследование на онкомаркеры (8,06%) и УЗИ (6,24%). Отдельные врачи отметили, что порой пациенты требуют «УЗИ всего организма», «снимки всего организма» и «полное обследование организма», а также анализы на «все гормоны, какие есть в природе».

Пациенты, как считают медики, решают, что нужно назначить именно эти дополнительные обследования, исходя из поиска симптомов в Google, «Яндекс» или на пациентских сайтах (69,9%), и потому, что они просто ипохондрики (19,4%). Среди других причин респонденты называли: рекомендации друзей, знакомых, пациентов, врачей частных клиник (5%); чтение отечественных клинических рекомендаций (2,3%).

При этом как раз ссылка на клинические рекомендации становится поводом для 76% опрошенных врачей назначить обследование, о котором просит пациент. Около 10% специалистов никогда не отказывают гражданам, если так им «спокойнее», а 6%, напротив, отказывают всегда, так как полагают, что избыточные обследования вредят здоровью.

«Именно из-за попыток самостоятельно поставить диагноз врачи относятся к таким просьбам настороженно, хотя иногда на фоне долгого диагностического поиска, когда пациенту годами не могут определить диагноз, самостоятельно найденные исследования могут быть действительно нужными»,— комментирует опрос ведущий эксперт «Актион медицины» Наталья Журавлева. По ее словам, российские врачи, пока не до конца отошедшие от патерналистской модели общения с пациентами (когда врач главный и сам определяет тактику диагностики и лечения, не советуясь с пациентом), относятся к такой инициативности пренебрежительно: «По их мнению, пациент, не имеющий медицинского образования, не может сам сделать правильное предположение относительно причин своего состояния, а значит, и верно определить перечень необходимых обследований».

Медицинский директор «МК Доктор Рядом» Екатерина Кузина подтверждает, что врачи компании ежедневно сталкиваются с пациентами, которые просят назначить либо конкретное обследование, либо определенный перечень. Обоснование запросов может быть абсолютно различным, однако в большинстве случаев это требование, которое нельзя оспаривать,— так считают пациенты. «Убежденность эта основывается на нескольких предпосылках. Лидируют среди них следующие — поиск информации из интернета, пациенты "гуглят" симптомы и на их основе принимают решения, советуются с друзьями, родственниками и соседями, стремятся досконально разобраться в каждом процессе, проходящем в организме»,— говорит госпожа Кузина. Она предупреждает, что прохождение «всех возможных медицинских исследований» может привести к нежелательным последствиям.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог Ян Власов также видит проблему не в отношениях между пациентом и врачом, а в отсутствии сбалансированности системы здравоохранения. Он ссылается на мнение Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы о том, что половина всех обследований делается не по назначению, то есть не имеет смысла. Кроме того, продолжает господин Власов, больнице выгодно мотивировать врачей назначать дополнительные обследования — она формирует свой фонд за счет доходов от услуг, которые не являются необходимыми для пациента.

«Нужно повышать уровень лабораторной диагностики, качество расходных материалов для того, чтобы они устраивали всех участников здравоохранения. Рассчитать законченный случай медицинского лечения и сделать адекватный тариф в ОМС»,— заключает господин Власов.

Наталья Костарнова