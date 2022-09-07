Связь не делится

РСПП раскритиковал законопроект главы Комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна о совместном использовании операторами инфраструктуры связи, поскольку это может лишить компании конкурентных преимуществ. Инициатива, активно поддерживаемая Минцифры, призвана решить проблему дефицита телекоммуникационного оборудования, в том числе сохранить сроки реализации профильных нацпрограмм. Чиновники предполагают, что операторы будут делиться мощностями на коммерческой основе, но договориться о цене будет непросто, признают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмами президента РСПП Александра Шохина в адрес председателя Комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Александра Хинштейна и главы Минцифры Максута Шадаева, направленными 30 августа и 5 сентября. К ним приложено заключение комиссии РСПП по связи и IT о том, что обязанность операторов связи предоставлять свою инфраструктуру конкурентам угрожает качеству оказания услуг.

Такое требование вводит законопроект, внесенный 7 июля на рассмотрение Госдумы комитетом по информполитике. По документу оператор, оказывающий услуги на территории не менее чем две трети населенного пункта (донор), должен предоставить частотный спектр и средства связи другому оператору, имеющему лицензию на оказание услуг в субъекте, где находится населенный пункт (реципиент). Перечень населенных пунктов сформирует Минцифры. Операторы обязаны заключить договор в течение 90 дней со дня обращения к донору. Мера обеспечит «непрерывное предоставление услуг связи абонентам и пользователям, включая госорганы и социально значимые объекты».

Принятие законопроекта негативно скажется на конкуренции на рынке услуг связи, снизит заинтересованность операторов первыми выходить на определенную территорию, что приведет к снижению темпов развития инфраструктуры, считают в РСПП. Также мера может снизить объем инвестпрограмм и лишить преимуществ операторов с наиболее развитыми сетями.

При этом, уточняют в РСПП, препятствием для исполнения требований может стать отсутствие технических возможностей: так, например, оборудование Huawei не позволяет обеспечивать одновременное использование частотного спектра в технологии 2G для более чем трех операторов. Кроме того, у операторов может отсутствовать лицензия на ПО вендора, а закупка оборудования и софта в «текущей обстановке затруднительна».

В Минцифры “Ъ” сказали, что письмо еще не поступало, отметив, что законопроект предусматривает, что в малочисленных населенных пунктах, в том числе вдоль автодорог и на территориях с низкой концентрацией населения, доминирующий оператор обеспечит связью и интернетом абонентов других компаний: «Сейчас на таких территориях экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать базовые станции в связи с низкой окупаемостью». Принять подзаконные нормативные акты по документу планируется до конца 2022 года, а реализовать — в 2023 году, уточнили в министерстве.

Как пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы, она направлена на решение проблемы дефицита оборудования на фоне ухода с рынка зарубежных вендоров. Дефицит уже начал сказываться на нацпрограммах в области цифровизации. Так, планы по оснащению связью 4G удаленных сел оказались под угрозой из-за нехватки сотен базовых станций (см. “Ъ” от 5 сентября). Именно шеринг сетей связи и базовых станций, по версии Минцифры, решит проблемы нацпрограммы.

В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» уточнили, что доводы РСПП поддержаны отраслью. «Ростелеком» и МТС отказались от комментариев. В Tele2 не ответили “Ъ”. Источник “Ъ” в одном из крупных операторов связи разделяет опасения РСПП. По его словам, предполагается, что договор с оператором-донором будет коммерческим, но емкости сети может не хватить на второго и последующих операторов. Как правило, рынок в регионах уже занят, и донор должен делиться абонентской базой, что «не очень привлекательно», добавил собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” добавляет, что именно поэтому операторам будет сложно договориться о стоимости совместного использования станций.

Юлия Тишина