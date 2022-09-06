Мирный атом военного времени

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник опубликовало доклад о ситуации на украинских АЭС с упором на электростанцию в запорожском Энергодаре. Инспекторы призывают срочно принять меры для предотвращения ядерной аварии: прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС и создать зону безопасности вокруг станции, убрать военную технику с ее территории и создать более благоприятные условия для работы украинского персонала. Ситуацию на Украине они называют «беспрецедентной», поскольку атомные электростанции ранее никогда не оказывались в зоне боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В докладе МАГАТЭ скрупулезно перечислены здания, пострадавшие от обстрелов. Чьих — не уточняется

Фото: IAEA В докладе МАГАТЭ скрупулезно перечислены здания, пострадавшие от обстрелов. Чьих — не уточняется

Фото: IAEA

Инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС 1 сентября. Этому визиту предшествовали многомесячные переговоры между агентством, Киевом и Москвой, при этом до самого последнего момента было неясно, сможет ли делегация во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси добраться до подвергающейся обстрелам станции в Энергодаре (подробнее см. “Ъ” от 2 сентября).

Опубликованный МАГАТЭ во вторник отчет (.pdf) по итогам этого визита не позволяет сделать однозначный вывод о том, кто именно обстреливает территорию вокруг крупнейшей в Европе АЭС. С одной стороны, все данные об обстрелах, разрушениях и жертвах в документе приведены со ссылкой на украинскую сторону. С другой стороны, в докладе напрямую не говорится, что станцию обстреливают российские силы. В документе лишь сказано, что они ее «оккупируют» (Россия, напомним, заняла Запорожскую АЭС в начале марта). Москва утверждает, что станцию с тех пор обстреливают украинские вооруженные силы.

Таким образом МАГАТЭ, судя по всему, старается пройти между струйками дождя, чтобы оставить для себя открытой возможность продолжать взаимодействие как с Киевом, так и с Москвой.

Ситуацию на Украине агентство между тем называет «беспрецедентной», поскольку, как сказано в докладе, боевые действия ранее еще ни разу не велись на территории страны со столь развитой мирной атомной программой. «Ядерная авария может иметь серьезные последствия как внутри этой страны, так и за ее пределами»,— предупреждает МАГАТЭ.

В ходе обстрелов Запорожской АЭС, как следует из документа, уже пострадали: здания, в котором хранятся свежее ядерное топливо и твердое отработанное топливо; крыши нескольких зданий, в том числе гаража, где находятся машины для перевозки отработанного топлива; цистерны со смазочным маслом для турбин; помещение, где расположены аварийные системы для физической защиты станции; контейнер с системой радиационного контроля в непосредственной близости от сухого хранилища отработавшего топлива; новое здание учебного комплекса. «Часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков»,— говорится в отчете.

И хоть эти разрушения пока не стали причиной аварии, боевые действия вблизи АЭС представляют, по мнению инспекторов МАГАТЭ, серьезную угрозу. «Продолжающиеся обстрелы могут привести к повреждению других важных систем станции и ее оборудования, а также повлечь за собой более тяжелые последствия, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду»,— предупреждают эксперты.

В связи с этим агентство призывает немедленно прекратить боевые действия близ Запорожской АЭС и создать вокруг нее «зону ядерной безопасности». МАГАТЭ предлагает всем заинтересованным сторонам срочно приступить к консультациям по этому вопросу.

При этом с территории АЭС, как следует из документа, должна быть вывезена военная техника. О том, что там находятся более 40 единиц российской техники (включая БТР), агентство в августе проинформировала украинская сторона. Несколько российских военных грузовиков инспекторы видели и сами в ходе визита на станцию. По мнению экспертов агентства, присутствие российских военных не дает украинскому оператору «Энергоатом», который по-прежнему продолжает управлять Запорожской АЭС, возможности полностью контролировать ситуацию на объекте.

В присутствии на станции старшего технического персонала «Росатома» инспекторы МАГАТЭ тоже увидели риски: по их мнению, это является почвой для трений, размывания полномочий и зон ответственности, что может привести к нарушению стандартной цепочки принятия решений в аварийной ситуации.

Украинский персонал Запорожской АЭС, как сказано в отчете, работает в условиях постоянного стресса и давления, что также может привести к человеческим ошибкам, чреватым серьезными последствиями. Агентство призывает устранить эти факторы риска.

Большое внимание инспекторы уделили внешнему энергоснабжению станции, которое уже неоднократно полностью или частично прерывалось в результате боевых действий, системе реагирования на аварийные ситуации, логистическому обеспечению объекта и коммуникации украинского руководства АЭС с находящимся в Киеве оператором. Все эти вопросы МАГАТЭ считает в разной степени проблемными.

Остальные три действующие на территории Украины АЭС (Хмельницкая, Ровенская, Южно-Украинская) продолжают, как сказано в отчете, «несмотря на беспрецедентные обстоятельства, безопасно и надежно работать».

Москва полагает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси конкретизирует свою идею о создании зоны защиты на Запорожской АЭС, после чего будет ясно, как действовать. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене (где расположена штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов сказал в интервью «РИА Новости». На 22:00 по московскому времени во вторник было намечено заседание Совета безопасности ООН, где этот вопрос должен был стать одним из ключевых. Ранее российские официальные лица отвергали идеи демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС, опасаясь, что при таком сценарии украинская сторона может попытаться вернуть себе полный контроль не только над станцией, но и над прилегающей к ней территорией.

Елена Черненко