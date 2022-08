Атом кромешный

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах территории вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС. Обе стороны настаивают на том, что речь идет о ядерном терроризме, чреватом последствиями похуже Чернобыля. Москва призывает страны, имеющие влияние на власти Украины, заставить их прекратить обстрелы, в то время как Киев требует от международного сообщества создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризированную зону и ввести туда миротворцев. В ООН атаки на АЭС назвали «самоубийством», а в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредили о «реальном риске ядерной катастрофы».

«Глобальная техногенная катастрофа»

По версии российской стороны, Запорожскую АЭС вот уже несколько дней активно обстреливают украинские вооруженные силы. О последней атаке в понедельник рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: «7 августа около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС. В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии».

Прибывшим пожарным расчетам, по словам Игоря Конашенкова, задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы АЭС техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт. В Минобороны РФ действия украинских вооруженных сил назвали «актом ядерного терроризма». По версии Москвы, Киев стремится при помощи обстрелов АЭС «создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях» и «дискредитировать Россию».

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят «намеренный и регулярный характер», из-за чего создается «реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы».

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме»,— предупредил он на брифинге в Москве.

И уточнил: «В зоне радиационного заражения окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии». Ситуация, как прогнозируют в Минобороны РФ, может обостриться в связи с неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. «Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации»,— добавил Михаил Мизинцев.

В свою очередь, в МИД РФ предупредили, что ситуация вокруг Запорожской АЭС с каждым днем «становится все более опасной». А в Кремле призвали «страны, имеющие абсолютное влияние на украинское руководство» использовать все рычаги для того, чтобы положить конец обстрелам.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 28 февраля. При этом ею по-прежнему управляет украинский оператор «Энергоатом», на станции работают несколько тысяч украинских специалистов. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пытается организовать визит инспекторов в Запорожье все последние месяцы, но безуспешно. Власти РФ обвиняют секретариат ООН в срыве уже было запланированной на конец июня поездки делегации МАГАТЭ в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. По словам российских официальных лиц, секретариат ООН действует в интересах Киева, которому якобы невыгодно, чтобы международное сообщество узнало, что на подконтрольной РФ станции все хорошо, а угрозу ей создает украинская сторона. В секретариате ООН и МАГАТЭ информацию о блокировании поездки отрицают. При этом Киев ранее действительно выступал против визита Рафаэля Гросси в Запорожье (см. “Ъ” от 6 августа).

«Как обезьяна с гранатой»

По версии же украинской стороны, территорию вокруг станции атакуют российские военные. В воскресенье в «Энергоатоме» заявили, что накануне «российские оккупанты в очередной раз обстреляли ракетами площадку Запорожской атомной электростанции и город Энергодар». Снаряды якобы упали рядом с наземным хранилищем сухого отработавшего топлива. В «Энергоатоме» предполагают, что стрелявшие «целились именно в бочки с отработавшим топливом, которые хранятся под открытым небом недалеко от места обстрела». В компании уточняют, что речь идет о 174 контейнерах, каждый из которых содержит 24 сборки отработавшего ядерного топлива.

«Три детектора радиационного контроля вокруг площадки АЭС были повреждены в результате вражеских ракетных обстрелов, поэтому своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров с отработавшим ядерным топливом в настоящее время невозможно,— отметили в “Энергоатоме”.— Около 800 квадратных метров оконных поверхностей в зданиях электростанции были повреждены. Один сотрудник АЭС был госпитализирован с осколочными ранениями». При этом украинская компания-оператор утверждает, что «российские военные, которые в количестве около 500 человек находятся на площадке АЭС со дня ее захвата, а также персонал террористического “Росатома” заранее укрылись в бункерах кризисного центра и центра технической поддержки станции».

«На этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут длиться вечно,— заключили в “Энергоатоме”.— Действиям российских ядерных террористов необходимо срочно положить конец, чтобы защитить Украину и весь мир от ядерной катастрофы».

Власти Украины призывают международное сообщество добиться создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС и ввести туда миротворцев. Президент Украины Владимир Зеленский также высказался за введение международных санкций в отношении российской атомной отрасли.

Из заявлений украинских официальных лиц следует, что российские войска обстреливают территорию вокруг Запорожской АЭС и близлежащие населенные пункты с тем, чтобы обвинить в этом украинские формирования и убедить западные страны не поставлять им вооружения. Об этом, в частности, говорили проукраинские мэр Энергодара Дмитрий Орлов и глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух (оба находятся «в изгнании»).

Такую же версию продвигают и западные эксперты. «Российские войска, вероятно, используют Запорожскую АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой на Украине, вероятно, в попытке ослабить волю западных стран к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению»,— говорится, к примеру, в материале вашингтонского Института по изучению войны (Institute for the study of war).

Пророссийский глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее действительно заявлял, что Украина использует полученное от Запада вооружение «для атак на атомную станцию, ведя себя как обезьяна с гранатой». А в МИД РФ сообщали, что одна из атак на АЭС была осуществлена при помощи ударных авиационных комплексов Warmate польского производства, в связи с чем Москва обвинила Варшаву в «пособничестве ядерному терроризму».

«Безответственное нарушение правил безопасности»

Между тем о сокращении поставок западного вооружения Украине речь не идет, более того, власти США в понедельник объявили о планах направить Киеву новый пакет военной помощи. В обострении ситуации вокруг Запорожской АЭС Вашингтон однозначно обвиняет Москву. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник заявила, что «США призывают Россию прекратить все боевые действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть контроль над ними Украине».

Со схожим заявлением выступил и Брюссель.

«Евросоюз осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами»,— написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Как уже писал “Ъ”, власти США и европейских стран утверждают, что Россия разместила на территории вокруг Запорожской АЭС склады с боеприпасами и военной техникой и ведет оттуда огонь по украинским позициям, рассчитывая на то, что ответного огня по ядерному объекту не будет. Об этом на прошлой неделе, в частности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В МИД РФ версию об использовании Запорожской АЭС в военных целях назвали «нелепым пропагандистским вбросом».

Как бы то ни было, ситуация вокруг станции остается напряженной. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал незамедлительно прекратить ее обстрелы, не обращаясь при этом ни к кому конкретно. По его словам, «любая атака на атомную электростанцию — это самоубийство».

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем комментарии также не стал называть виновников обострения, подчеркнув лишь, что он «крайне обеспокоен обстрелами крупнейшей в Европе АЭС».

По его словам, существует «реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами». Господин Гросси напомнил о своем желании отправиться с инспекцией на объект, а также призвал власти Украины и России содействовать этому.

Елена Черненко