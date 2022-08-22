Даниилу Медведеву наступают на ракетку

Перед началом Открытого чемпионата США, стартующего в Нью-Йорке в следующий понедельник, лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) сохраняет прошлогодний победитель этого турнира Даниил Медведев. Однако удержать первое место ему будет очень непросто. Самым опасным среди нескольких конкурентов россиянина является 36-летний испанец Рафаэль Надаль, который имеет прекрасные шансы захватить лидерство уже в девятый раз за свою карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На стартующем на следующей неделе US Open Даниилу Медведеву (слева) будет непросто помешать Рафаэлю Надалю снова стать первой ракеткой мира

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ На стартующем на следующей неделе US Open Даниилу Медведеву (слева) будет непросто помешать Рафаэлю Надалю снова стать первой ракеткой мира

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Турнир Western & Southern Open, проходивший на прошлой неделе в Цинциннати, завершился сюрпризом, к которому применим любой эпитет, обозначающий крайнюю степень сенсационности.

Впервые в истории состязаний категории Masters 1000 чемпионом стал теннисист, находящийся во второй половине второй сотни мировой классификации,— 152-я ракетка мира Борна Чорич.

Хорват побил рекорд испанца Роберто Карретеро, который, занимая 143-е место, взял в мае 1996 года титул в Гамбурге.

Конечно, не стоит забывать, что Чорич, в отличие от Карретеро, в чьей карьере гамбургский успех стал единственным громким достижением, мастер очень высокого класса, в свое время стоявший в рейтинге 12-м. До этого на счету хорвата, вернувшегося несколько месяцев назад после операции на плече, уже было два титула АТР. К тому же он неоднократно обыгрывал не только Рафаэля Надаля, которого в начале прошлой неделе огорчил уже в третий раз, но и, например, Роджера Федерера, когда тот еще находился в боевом состоянии, а в серии встреч с Даниилом Медведевым ведет — 4:2. И все равно победы Чорича в Цинциннати никто не ожидал, поскольку этот турнир проходит за две недели до US Open, когда хотя бы кто-то из фаворитов набирает оптимальную форму. Неслучайно ранее самым низкорейтинговым чемпионом там был 17-я ракетка мира испанец Карлос Мойя, победивший в 2002 году. Тем не менее в шести матчах на пути к титулу Чорич обыграл трех представителей первой десятки, последним из которых оказался грек Стефанос Циципас, и взлетел в рейтинге сразу на 123 позиции, став 29-м.

Более того, триумф Чорича, как это ни странно на первый взгляд, серьезно сказался на ситуации в верхней части классификации АТР.

Ведь по итогам Western & Southern Open, где чемпиону полагалось 1000 очков, финалисту — 600, а полуфиналистам — по 360, большинство игроков элиты недосчитались значительного количества рейтинговых баллов. Взять того же Надаля, проигравшего Чоричу во втором круге и покинувшего Цинциннати лишь с 10 очками. Или Циципаса, уступившего хорвату финал, а с ним — сразу 400 очков. Входит в этот список, конечно, и Даниил Медведев, который подтвердил свой прошлогодний результат — полуфинал, но проиграл там Циципасу. Ведь выигрыш турнира в Цинциннати, который выглядел реальным после того, как в трех первых матчах он не отдал ни одной партии, был не только престижен сам по себе. Он еще и позволил бы Медведеву чувствовать себя значительно комфортнее, приступая в следующий понедельник к защите на US Open не только прошлогоднего чемпионского титула, но и звания первой ракетки мира.

После того как второй номер рейтинга Александр Зверев, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы голеностопа, был вынужден пропустить Western & Southern Open и таким образом лишился 1000 очков, полученных там за чемпионство 12 месяцев назад, его отставание от Медведева в рейтинге по результатам 52 недель увеличилось до 1125 баллов. На самом же деле преимущество россиянина мнимое. Ведь если отбросить те очки, которые были набраны в Нью-Йорке в прошлом году и которые там теперь предстоит защищать (см. справку), ситуация выглядит совсем иначе.

Лидирует Надаль, опережающий Зверева на 590 очков, а Медведев идет лишь третьим. Неподалеку и Циципас с 19-летним Карлосом Алькарасом, который после яркого весеннего взлета в последние недели немного притормозил, но все равно занимает высшее в своей карьере четвертое место с неплохими перспективами на первое. Чуть ниже расположился норвежец Каспер Рууд. Кроме них есть шесть теннисистов, которые теоретически могут обойти Медведева после US Open, получив там за чемпионство 2000 очков. В их число на данный момент еще входит и Новак Джокович, который, как известно, из-за отсутствия прививки от коронавируса в Нью-Йорке почти наверняка не сыграет. Не будет там и Зверева. Он по-прежнему проходит реабилитацию, возобновлять игровую практику не готов и в понедельник официально снялся с турнира.

Поэтому главной интригой на US Open пока выглядит противостояние Медведева с Надалем.

Победи россиянин в Цинциннати, и его отставание от испанца в «живом» рейтинге составляло бы 105 очков. Чтобы ликвидировать его, в Нью-Йорке Медведеву требовалось бы показать любой результат, начиная с четвертьфинала, при условии, что Надаль проигрывает на один круг раньше, а если бы испанец уступил во втором раунде, то россиянину хватало было бы и 1/8 финала.

В реальности, однако, задача Медведева гораздо труднее. Он уступает Надалю 745 очков и сможет обойти его лишь в двух случаях — если снова выиграет US Open или проиграет в финале, но только не испанцу, причем тот вылетит не позднее четвертьфинала. Таким образом, Надаль фактически не только стартует в Нью-Йорке с поула, но и обладает перед началом противоборства с Медведевым заметным запасом прочности.

Евгений Федяков

Рейтинговые очки без учета прошлогоднего US Open 1 Рафаэль Надаль (Испания) 5630 2 Александр Зверев (Германия) 5040 3 Даниил Медведев (Россия) 4885 4 Стефанос Циципас (Греция) 4800 5 Карлос Алькарас (Испания) 4740 6 Каспер Рууд (Норвегия) 4695 7 Новак Джокович (Сербия) 3570 8 Кэмерон Норри (Великобритания) 3415 9 Хуберт Хуркач (Польша) 3310 10 Тэйлор Фриц (США) 3045 11 Андрей Рублев (Россия) 3030 12 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2905