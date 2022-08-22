Даниилу Медведеву наступают на ракетку

Перед началом Открытого чемпионата США, стартующего в Нью-Йорке в следующий понедельник, лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) сохраняет прошлогодний победитель этого турнира Даниил Медведев. Однако удержать первое место ему будет очень непросто. Самым опасным среди нескольких конкурентов россиянина является 36-летний испанец Рафаэль Надаль, который имеет прекрасные шансы захватить лидерство уже в девятый раз за свою карьеру.
На стартующем на следующей неделе US Open Даниилу Медведеву (слева) будет непросто помешать Рафаэлю Надалю снова стать первой ракеткой мира
Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ
Турнир Western & Southern Open, проходивший на прошлой неделе в Цинциннати, завершился сюрпризом, к которому применим любой эпитет, обозначающий крайнюю степень сенсационности.
Впервые в истории состязаний категории Masters 1000 чемпионом стал теннисист, находящийся во второй половине второй сотни мировой классификации,— 152-я ракетка мира Борна Чорич.
Хорват побил рекорд испанца Роберто Карретеро, который, занимая 143-е место, взял в мае 1996 года титул в Гамбурге.
Конечно, не стоит забывать, что Чорич, в отличие от Карретеро, в чьей карьере гамбургский успех стал единственным громким достижением, мастер очень высокого класса, в свое время стоявший в рейтинге 12-м. До этого на счету хорвата, вернувшегося несколько месяцев назад после операции на плече, уже было два титула АТР. К тому же он неоднократно обыгрывал не только Рафаэля Надаля, которого в начале прошлой неделе огорчил уже в третий раз, но и, например, Роджера Федерера, когда тот еще находился в боевом состоянии, а в серии встреч с Даниилом Медведевым ведет — 4:2. И все равно победы Чорича в Цинциннати никто не ожидал, поскольку этот турнир проходит за две недели до US Open, когда хотя бы кто-то из фаворитов набирает оптимальную форму. Неслучайно ранее самым низкорейтинговым чемпионом там был 17-я ракетка мира испанец Карлос Мойя, победивший в 2002 году. Тем не менее в шести матчах на пути к титулу Чорич обыграл трех представителей первой десятки, последним из которых оказался грек Стефанос Циципас, и взлетел в рейтинге сразу на 123 позиции, став 29-м.
Более того, триумф Чорича, как это ни странно на первый взгляд, серьезно сказался на ситуации в верхней части классификации АТР.
Ведь по итогам Western & Southern Open, где чемпиону полагалось 1000 очков, финалисту — 600, а полуфиналистам — по 360, большинство игроков элиты недосчитались значительного количества рейтинговых баллов. Взять того же Надаля, проигравшего Чоричу во втором круге и покинувшего Цинциннати лишь с 10 очками. Или Циципаса, уступившего хорвату финал, а с ним — сразу 400 очков. Входит в этот список, конечно, и Даниил Медведев, который подтвердил свой прошлогодний результат — полуфинал, но проиграл там Циципасу. Ведь выигрыш турнира в Цинциннати, который выглядел реальным после того, как в трех первых матчах он не отдал ни одной партии, был не только престижен сам по себе. Он еще и позволил бы Медведеву чувствовать себя значительно комфортнее, приступая в следующий понедельник к защите на US Open не только прошлогоднего чемпионского титула, но и звания первой ракетки мира.
После того как второй номер рейтинга Александр Зверев, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы голеностопа, был вынужден пропустить Western & Southern Open и таким образом лишился 1000 очков, полученных там за чемпионство 12 месяцев назад, его отставание от Медведева в рейтинге по результатам 52 недель увеличилось до 1125 баллов. На самом же деле преимущество россиянина мнимое. Ведь если отбросить те очки, которые были набраны в Нью-Йорке в прошлом году и которые там теперь предстоит защищать (см. справку), ситуация выглядит совсем иначе.
Лидирует Надаль, опережающий Зверева на 590 очков, а Медведев идет лишь третьим. Неподалеку и Циципас с 19-летним Карлосом Алькарасом, который после яркого весеннего взлета в последние недели немного притормозил, но все равно занимает высшее в своей карьере четвертое место с неплохими перспективами на первое. Чуть ниже расположился норвежец Каспер Рууд. Кроме них есть шесть теннисистов, которые теоретически могут обойти Медведева после US Open, получив там за чемпионство 2000 очков. В их число на данный момент еще входит и Новак Джокович, который, как известно, из-за отсутствия прививки от коронавируса в Нью-Йорке почти наверняка не сыграет. Не будет там и Зверева. Он по-прежнему проходит реабилитацию, возобновлять игровую практику не готов и в понедельник официально снялся с турнира.
Поэтому главной интригой на US Open пока выглядит противостояние Медведева с Надалем.
Победи россиянин в Цинциннати, и его отставание от испанца в «живом» рейтинге составляло бы 105 очков. Чтобы ликвидировать его, в Нью-Йорке Медведеву требовалось бы показать любой результат, начиная с четвертьфинала, при условии, что Надаль проигрывает на один круг раньше, а если бы испанец уступил во втором раунде, то россиянину хватало было бы и 1/8 финала.
В реальности, однако, задача Медведева гораздо труднее. Он уступает Надалю 745 очков и сможет обойти его лишь в двух случаях — если снова выиграет US Open или проиграет в финале, но только не испанцу, причем тот вылетит не позднее четвертьфинала. Таким образом, Надаль фактически не только стартует в Нью-Йорке с поула, но и обладает перед началом противоборства с Медведевым заметным запасом прочности.
Рейтинговые очки без учета прошлогоднего US Open
1 Рафаэль Надаль (Испания) 5630
2 Александр Зверев (Германия) 5040
3 Даниил Медведев (Россия) 4885
4 Стефанос Циципас (Греция) 4800
5 Карлос Алькарас (Испания) 4740
6 Каспер Рууд (Норвегия) 4695
7 Новак Джокович (Сербия) 3570
8 Кэмерон Норри (Великобритания) 3415
9 Хуберт Хуркач (Польша) 3310
10 Тэйлор Фриц (США) 3045
11 Андрей Рублев (Россия) 3030
12 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2905
Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760. 3 (3). Рафаэль Надаль — 5630. 4 (4). Карлос Алькарас (оба — Испания) — 5190. 5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4890. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770. 7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695. 8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625. 9 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3415. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3435. 11 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3120. 12 (13). Тейлор Фриц (США) — 3090. 13 (12). Янник Синнер (Италия) — 3020. 14 (14). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2375. 15 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 2360. 16 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2200. 17 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2175. 18 (19). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1840. 19 (18). Григор Димитров (Болгария) — 1730. 20 (20). Алекс Де Минаур (Австралия) — 1665… 31 (30). Карен Хачанов — 1315... 38 (38). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1210.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8605 очков. 2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4580. 3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3980. 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3920. 6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470. 7 (6). Симона Халеп (Румыния) — 3255. 8 (8). Джессика Пегула (США) — 3201. 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886. 10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2795. 11 (13). Эмма Радукану (Великобритания) — 2756. 12 (12). Коко Гауфф (США) — 2687. 13 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2635. 13 (10). Эмма Радукану (Великобритания) — 2742. 14 (14). Лейла Фернандес (Канада) — 2540. 15 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2317. 16 (15). Елена Остапенко (Латвия) — 2316. 17 (35). Каролин Гарсия (Франция) — 2220. 18 (20). Вероника Кудерметова (Россия) — 2206. 19 (18). Даниэль Коллинс — 2167. 20 (24). Мэдисон Кис (обе — США) — 2128… 28 (27). Екатерина Александрова — 1750… 45 (45). Людмила Самсонова — 1162... 54 (54). Анастасия Потапова (все — Россия) — 1066.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.