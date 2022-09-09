Без лишних посредников

Сообщение на короткий номер когда-то стало открытием в благотворительной сфере. Не было другого способа так быстро, просто, в любое время и в любом месте пожертвовать деньги. Но по нынешним временам такое удобство обходится, возможно, дороговато.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

«Прошу вас провести переговоры с банком, который удерживает комиссию с SMS-пожертвования на номер 5542,— написала нам недавно наша читательница Марина.— Комиссия небольшая, 16 руб., но я хочу перевести их в фонд, а не банку».

Жертвователи вроде Марины — внимательно следящие за тем, как работают их деньги, вникающие во все детали — помогают сделать благотворительную отрасль более прозрачной. Они, говоря языком бизнеса, помогают в конкурентной борьбе тем фондам, которые подробно, честно и понятно рассказывают обо всех своих поступлениях и тратах. Так что само по себе появление такого письма уже хорошо.

А теперь, собственно, об SMS. Понятно, что заплаченные таким способом деньги практически никогда не доходят до адресата полностью. В благотворительной сфере отчисления сотовым операторам ниже, но все же совсем несущественными их не назовешь. Например, из пожертвования, отправленного абонентом «Билайн», Русфонд получает 95%. Комиссия «МегаФона» и МТС на пару процентов выше. С Tele2 особая история. Именно этот оператор вызвал недовольство читательницы. По причинам, о которых мы можем только догадываться, он сделал благотворительные пожертвования своих абонентов дорогими и к тому же неудобными в обслуживании со стороны фондов. Русфонд делает все, чтобы изменить ситуацию, но пока заметных результатов нет. История продолжается, мы не раз об этом рассказывали в “Ъ” и на rusfond.ru (например, «SMS сквозь слезы», см. “Ъ” от 23 июля 2021 года). Возможно, из ряда вон выходящую комиссию Tele2 удастся снизить, но вероятно, что к тому времени сам вопрос перестанет быть актуальным, SMS уступят место другим видам быстрых пожертвований.

В начале 2000-х пожертвования с помощью SMS стали для западных фондов настоящим открытием. «Они дают немедленный доступ к благотворителям. Это значит, что можно будет гораздо быстрее собирать средства»,— писала в 2002 году газета The Guardian. Лет через десять технология стала быстро распространяться и в России. Русфонд одним из первых среди фондов стал использовать ее, когда в 2011 году начал сотрудничать с «Первым каналом». В сочетании с телевидением SMS особенно хорошо работают: для зрителя это возможность немедленно, по первому порыву души сделать пожертвование. Важность такой связки особо отмечает агентство Phone-paid Services Agency (PSA), регулирующее в Британии рынок услуг, оплачиваемых с телефонных счетов.

В 2016 году SMS принесли Русфонду 936 млн руб. Однако затем сумма стала быстро уменьшаться: 821 млн руб. в 2017-м, потом 676 млн, 330 млн, 203 млн и, наконец, 166 млн руб. в 2021 году. И наш фонд не исключение. У «Подари жизнь» сборы с помощью SMS снизились с 530 млн руб. в 2018 году до 124 млн в 2021-м. У фонда «Вера» — с 6,299 млн руб. в апреле 2018 года (годовой статистики по SMS в отчетах нет) до 2,786 млн руб. в апреле 2022-го.

И это мировая тенденция — достаточно посмотреть отчеты того же PSA. С апреля 2015 года по март 2016-го — так устроен в Британии финансовый год — граждане страны потратили на услуги, оплаченные с телефонных счетов, 678 млн фунтов, из которых 122 млн пришлось на благотворительность. Аналогичные цифры 2021–2022 годов — 589 млн фунтов и 50 млн. Почувствуйте разницу.

Что идет на смену SMS? Все сразу. Электронные кошельки и QR-коды для оплаты стали обычным делом. Упрощаются до пары нажатий на экран смартфона банковские переводы и платежи по карточкам, а комиссия там существенно меньше, чем за SMS. Набирает обороты появившаяся в 2019 году Система быстрых платежей, где комиссии обычно нет вовсе.

Русфонд идет в ногу со временем — мобильные приложения фонда позволяют удобно использовать все эти разнообразные возможности помочь детям. Конечно, и SMS пока остается важным каналом для пожертвований — десятки миллионов рублей ежегодно, но тенденция очевидна: именно потому, что SMS дороги, они рано или поздно уступят место другим видам быстрых платежей.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда