Из двух зол выбирают Джонсона

Британские консерваторы склоняются к поддержке кандидатуры главы МИДа Лиз Трасс на посту премьер-министра. Последний опрос компании Opinium показал: за нее готовы проголосовать 61% членов Консервативной партии, а за экс-казначея Риши Сунака — 39%. Этот же опрос свидетельствует о том, что консерваторам приходится выбирать себе лидера не из лучших, а из того, что есть. Большинство сторонников обоих претендентов признались, что, будь их воля, они оставили бы на посту главы правительства уходящего Бориса Джонсона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За три недели до окончания голосования за нового лидера консерваторов Лиз Трасс опережает Риши Сунака на 22 процентных пункта

Фото: Jacob King / Reuters За три недели до окончания голосования за нового лидера консерваторов Лиз Трасс опережает Риши Сунака на 22 процентных пункта

Фото: Jacob King / Reuters

Согласно новому опросу Opinium, проведенному с 8 по 12 августа среди 570 представителей Консервативной партии (из них точно определились — 450), Лиз Трасс менее чем за три недели до окончания голосования за нового лидера тори 2 сентября опережает Риши Сунака на 22 процентных пункта — 61% против 39%. Как отмечает газета The Guardian, за последние дни разрыв между кандидатами несколько уменьшился. Тем не менее глава МИДа сохраняет уверенное лидерство, и пока непонятно, что ей может помешать занять резиденцию на Даунинг-стрит уже 6 сентября. В этот день действующий премьер Борис Джонсон, который оставил партийные разборки и удалился с супругой в отпуск в Грецию, должен официально уйти в отставку.

И как бы ни старались Лиз Трасс и Риши Сунак понравиться рядовым членам партии, уходящий глава кабинета в предпочтениях однопартийцев по-прежнему остается номером один. Когда респондентам задавали вопрос, кого бы они предпочли в парах Трасс—Джонсон и Сунак—Джонсон, результаты для соискателей на премьерский пост оказались удручающими. Среди тех, кто собирается отдать голос за главу МИДа, 63% предпочли бы, чтобы в должности остался Борис Джонсон. Среди сторонников Риши Сунака, ностальгирующих по господину Джонсону, и того больше — 68%.

Однако роскоши оставить погрязшего в череде скандалов политика на своем посту у консерваторов сейчас нет. Поэтому выбирать приходится между, по мнению многих, весьма посредственной главой МИДа и политиком, который порой больше смахивает на лейбориста и, кстати, пользуется внушительной для консерватора поддержкой у сторонников оппозиционной партии. Чем Лиз Трасс охотно и пользуется, не стесняясь сравнивать соперника и бывшего коллегу по кабинету с экс-премьером от Лейбористской партии Гордоном Брауном, намекая на его недостаточную «консервативность».

Этот факт, а также то, что с демонстративной и добровольной отставки Риши Сунака началось падение правительства Бориса Джонсона, и выводит министра иностранных дел в лидеры гонки. По данным Opinium, среди основных причин, почему предпочтение отдается Лиз Трасс, 14% ее сторонников признались, что «им не нравится Сунак», еще 14% назвали ее «более честной и вызывающей доверие», и на третьем месте — 10% — оказалась ее «верность Джонсону». В список также попали два пункта, не имеющих отношения к профессиональным качествам кандидатки: 3% заявили, что просто «хотят видеть лидером женщину», а 2% и вовсе обосновали предпочтение тем, что она «белая, британка, англичанка». При этом «более компетентной и умной» ее считают лишь 4% респондентов.

Между тем у господина Сунака в первой тройке предпочтений преобладают качества, куда больше отвечающие требованиям к человеку на посту премьер-министра. Так, 22% сторонников считают его «лучше разбирающимся в экономике», 10% — «более компетентным и умным», а 9% — «более честным и вызывающим доверие». Гендер или цвет кожи в списке причин выбрать экс-казначея отсутствуют.

Тем временем голосование за нового лидера Консервативной партии уже идет и завершится 2 сентября. И лишь 5-го числа первого месяца осени Великобритания узнает, кто возглавит тори и, соответственно, сядет в кресло премьера. Как показало исследование Opinium, около трети опрошенных (29%) уже сделали свой выбор, 47% заявили, что проголосуют именно так, как ответили в опросе, 19% все еще не определились. Судьбу преемника Джонсона решат примерно 160 тыс. (по другим данным, около 200 тыс.) зарегистрированных членов Консервативной партии.

Руководитель политических опросов Opinium Крис Кёртис, чьи слова приводит The Guardian, считает: несмотря на растущую ностальгию по Борису Джонсону и отнюдь не восторженное отношение к обоим кандидатам, сложно представить, как госпожа Трасс не станет следующим премьером. По его словам, «самая большая проблема Сунака — это доверие». И хотя члены партии в большей степени разделяют его экономические идеи, этого мало для преодоления мнения, что он недостаточно честен, «особенно после того, как призвал уйти в отставку Джонсона», пояснил эксперт. Фактически, чтобы опередить конкурентку, бывшему министру финансов надо склонить на свою сторону почти всех неопределившихся, а на практике такое почти невозможно.

А значит, скорее всего, в начале сентября Борис Джонсон передаст ключи от резиденции на Даунинг-стрит госпоже Трасс. Даже несмотря на необдуманные предвыборные обещания, которые она давала. Например, недавно она предложила так реформировать распределение зарплат госслужащим, что часть регионов оказалась бы в выигрыше, а другая — обеднела. В итоге ей пришлось срочно отказываться от своих слов.

Сложившаяся ситуация вряд ли радует истеблишмент Консервативной партии. Смогут ли тори удержать контроль над правительством на всеобщих выборах в конце 2024 года с премьером, которого даже среди сторонников всего 3% считают «сильнейшим лидером»,— большой вопрос. По данным на начало августа, Лейбористская партия опережает конкурентов с 37% поддержки против 34% у тори. А учитывая, в каком состоянии сейчас находится британская экономика и социальная сфера в условиях продолжающегося конфликта на Украине и санкционной войны Запада и России, ударившей по финансовой стабильности всего мира, будущему премьеру предстоят непростые времена. И если новому правительству не удастся выправить негативные тенденции, то вряд ли это прибавит голосов правящей партии, когда дело дойдет до общебританского противостояния. Кстати, как писали местные СМИ, Борис Джонсон, видя проблемы с лидерством в стане тори, не исключает для себя возможности вновь возглавить партию в 2024-м и, подобно Уинстону Черчиллю, войти в одну и ту же резиденцию дважды.

Алексей Забродин