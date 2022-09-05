Калининградская область

Образована в 1945 году после Потсдамской конференции. Входит в Северо-Западный федеральный округ, занимает площадь 15,1 тыс. кв. км. Административный центр — Калининград (бывший Кёнигсберг), крупные города — Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев. Курортные центры — Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский. Включает 9 муниципальных районов, 6 районов и 7 городских округов. Постоянное население на 1 января 2022 года — 1 млн человек (50-е место в России). Рождаемость в 2021 году — 8,8 на 1 тыс. человек (50-е место), смертность — 15,7 (28-е место). Среднемесячная зарплата в 2021 году составляла 41,7 тыс. руб. (41-е место по России). Уровень безработицы в 2021 году был 5% (35-е место). Индекс промпроизводства по итогам 2021 года — 102,9% (61-е место). ВРП в 2021 году, по оценкам, составил 574,6 млрд руб. Расходы бюджета на 2022 год запланированы в размере 153,4 млрд руб., доходы — 142,8 млрд руб. (дефицит — 10,6 млрд руб.). В 2021 году в регионе уровень преступности составлял 1291 преступление на 100 тыс. населения (для сравнения: в целом по России — 1374).