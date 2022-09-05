91,4 миллиарда кВт·ч — объем электропотребления в августе 2022 года, оценили в ЦМАКП. Показатель, отражающий активность электроемких потребителей, в августе по сравнению с июлем подрос на 0,2% (с устранением влияния календарного и температурного факторов и майнинга криптовалют). С июньского локального минимума прирост оценивается в 1%, а с пикового январского уровня показатель снизился на 0,9%. Снижение погрузки на ж/д транспорте (наблюдалось с конца 2021 года) также приостановилось — в августе по сравнению с июлем ее объем вырос на 1,1% (сезонность устранена). На фоне роста PMI (см. “Ъ” от 2 сентября) это говорит о росте производственной активности в промышленности, считают в ЦМАКП.