Промышленность поправила запасы

Очередной набор опережающих индикаторов состояния промышленности в РФ в августе 2022 года фиксирует разнонаправленную динамику, хотя большинство из них показывает некоторое улучшение конъюнктуры в секторе. Как и опережающие индикаторы Росстата и РСПП (см. “Ъ” от 1 сентября), индекс PMI S&P Global в российской обработке (рассчитан на относительно небольшой выборке около 300 компаний) увеличился в августе до 51,7 пункта с 50,3 пункта в июле. Подъем поддержан ростом внутреннего спроса — новые продажи росли максимальными темпами с апреля 2019 года. Экспорт же продолжал сокращаться максимальными темпами с мая. На этом фоне компании перешли к увеличению отпускных цен.

Результаты опросов промышленников аналитиками Института Гайдара (ИЭП) в августе фиксируют умеренно негативную динамику спроса — продажи к июлю незначительно сократились. Это продолжается с апреля и «начинает разочаровывать промышленность, которая удерживает прогнозы спроса от выхода в плюс и не позволяет перейти к устойчивому росту выпуска», отмечает автор исследования Сергей Цухло. Доля нормальных оценок спроса после провала в марте и небольшого восстановления в мае медленно снижается — 51% против 53% в июле.

Снижение выпуска, зарегистрированное ИЭП в июле после июньского роста, продолжилось и в августе. И хотя планы производства гражданской продукции вернулись к росту, период дефицита запасов готовой продукции, в условиях которого промышленность работала предыдущие 24 месяца и который поддерживал выпуск на склад, похоже, завершается (см. график). Оценки запасов сырья и материалов тоже демонстрировали положительную динамику. Небольшое снижение нормальной обеспеченности российскими комплектующими и сырьем (с 79% до 74%) сочеталось с ростом обеспеченности импортными — с 20% до 29%, что поддержало улучшение динамики промпроизводства в июле (см. “Ъ” от 30 августа).

В отличие от S&P Global, респонденты ИЭП третий месяц подряд снижали отпускные цены, а их инвестпланы — в глубоком минусе. Улучшить их прежде всего могут предсказуемость экономической ситуации (68% ответов), прекращение санкционной войны и возврат к торгово-экономическим отношениям с Западом (51%) и снижение цен на оборудование и строймонтаж (50%).

Алексей Шаповалов