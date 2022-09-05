Школьный ВВП

Больший эффект для экономики РФ способны принести государственные инвестиции не в высшее, а в среднее образование — такой вывод можно сделать из исследования «Государственные расходы на образование и экономический рост: межстрановой анализ» департамента прикладной экономики факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ). Основой работы стали данные Всемирного банка по 91 стране.

Как отмечают авторы работы, изначально экономическая наука исходила из тезиса о прямой связи между инвестициями в человеческий капитал и ростом ВВП страны. Однако по мере все более широкого распространения различных форм образования и увеличения разрыва между бедными и богатыми странами возникло предположение о том, что корреляция может быть более сложной. Расчеты на основе данных ВБ по странам ОЭСР показали, что для них положительная связь между расходами на образование и подушевым ВВП по-прежнему существует. Для развивающихся же стран результаты более противоречивы. В то время как между расходами на начальное образование и ВВП на душу населения положительная связь прослеживается, между этим показателем и тратами на среднее и на профессиональное образование связь оказалась отрицательной.

Это, по мнению авторов работы, объясняется тем, что в странах, где значительная часть населения неграмотна, именно расходы на начальное образование имеют решающее значение. Расходы на более высокие ступени образования оказываются непродуктивными, так как для обученного населения нет достаточного числа рабочих мест с высокой оплатой, в результате происходит «утечка мозгов» в развитые страны, что, в свою очередь, замедляет экономический рост в развивающихся.

В ВШЭ отмечают, что хотя РФ нельзя отнести к странам, в которых наибольший эффект могли бы принести инвестиции в начальное образование (из-за всеобщей грамотности), можно предположить, что наибольшую отдачу в виде прироста экономики могли бы дать инвестиции в среднее, а не в высшее образование — из-за относительно небольшого числа высокопроизводительных рабочих мест. Отметим, что, по данным статистического сборника ВШЭ «Образование в цифрах», расходы на студентов вузов в РФ превышают аналогичный показатель для учащихся профессиональных училищ почти втрое (см. график).

Анастасия Мануйлова