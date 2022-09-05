Земля уходит из-под залогов

Почта-банк запускает POS-кредиты (беззалоговая ссуда на приобретение товаров, услуг у партнера банка) на землю. Оформление такого кредита быстрее и проще, чем ипотечного. Земля не закладывается банку и согласовывать ее дальнейшее использование не придется. До сих пор такой продукт был лишь у Кредит Европа банка, но только в Москве и области, Почта-банк обещает охватить всю Россию. Однако эксперты сомневаются в успехе проекта, указывая на ограничения и повышенные риски дефолта заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Почта-банк предложил альтернативу ипотеке на землю — POS-кредит. Его можно получить на приобретение земельного участка у партнеров банка (их несколько тысяч по всей России). Максимальный срок кредита — пять лет, сумма — до 7 млн руб. В Почта-банке эту информацию подтвердили. Ставка по кредиту будет начинаться от 6,9% годовых при оформлении страхования (без него — 14,9% годовых). Для сравнения, средняя ипотечная ставка составляет 10,97%, уточнили в банке. Предполагается, что по программе POS-кредитования можно будет приобрести любой участок земли, в том числе и для ведения сельского хозяйства. В отличие от традиционной ипотеки, землю не требуется оформлять в залог.

До сих пор основным способом приобретения участков в кредит была или ипотека с оформлением земли в залог и другими ограничениями, или кредит наличными, что дороже такого же беззалогового, но целевого POS-кредита. Опыт реализации программ POS-кредитования на землю среди российских игроков есть только у Кредит Европа банка, продукт присутствует в списке целевых кредитов и сейчас. Однако, по информации на сайте банка, он доступен лишь в Москве и области. Другие условия кредитования там не раскрыты. На запрос “Ъ” в банке не ответили.

В сравнении с ипотекой на землю POS-кредит обладает целым рядом преимуществ: не требуется оформлять землю в залог, кредит оформляется за один день по двум документам (паспорт и СНИЛС), рассказывает вице-президент Почта-банка Андрей Павлов. «Кроме того, отсутствуют ограничения на строительство дома на участке, в ипотеке заемщик может сделать это только с согласия банка-кредитора,— поясняет он.— Также в программе нет территориальных ограничений и ограничений по площади земельного участка».

Однако опрошенные “Ъ” эксперты сомневаются в успехе проекта. «Вряд ли стоит ожидать быстрого роста популярности такого кредитования, продукт на сегодня выглядит как достаточно нишевый,— отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.— Вероятнее всего, целевой аудиторией такого кредитования могут стать граждане, предполагающие строительство загородного жилья, для которых ведение сельского хозяйства выглядит скорее побочной, сопутствующей деятельностью».

Можно предположить, что такой продукт найдет спрос в регионах с мегаполисами и крупными городами, где все еще расширяется загородное индивидуальное строительство, либо в крупнейших аграрных регионах, где есть спрос на землю, уточняет господин Проклов. Но, добавляет эксперт, учитывая, что максимальный срок кредита всего пять лет, при высокой цене участка платежи будут существенно выше, чем при ипотеке (до 30 лет), что снижает доступность продукта.

Для банка же любой POS-кредит однозначно рискованнее ипотеки. «Анализ заемщика происходит в ускоренном режиме при небольшом пакете документов»,— поясняет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова, отмечая, что обычно этот риск учитывают в ставке. «Но при взыскании задолженности по POS-кредиту банк не лишается возможности обратить его на имущество, приобретенное на заемные денежные средства, если только оно не окажется единственным жильем заемщика»,— подчеркивает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. В ипотеке, уточняет юрист, обращение взыскания на залог допустимо и в этом случае.

Впрочем, в Почта-банке считают опасения аналитиков и юристов преувеличенными. В существующей программе POS-кредитования на строительство дома (реализуется с 2018 года), подчеркивает господин Павлов, уровень просроченной задолженности «стабильно ниже рыночных показателей в классическом POS-кредитовании». По его мнению, есть «веские основания полагать, что подобные значения сохранятся и в кредитовании на покупку земли».

Ксения Дементьева, Полина Трифонова