Ваш рельс задерживается

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Коммерсантъ FM
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Приведение путевого комплекса ОАО РЖД в норму перенесено на 2035 год

Правительство согласилось с предложением ОАО РЖД сдвинуть срок приведения путевого комплекса в нормативное состояние с 2030 на 2035 год. Ранее монополия просила об этом, опасаясь потери грузопотока, сейчас акцент сместился на необходимость ускоренного развития провозной способности в восточном направлении, чему масштабные ремонты могут помешать. Клиенты монополии поднимают вопрос об источнике финансирования этой программы, ранее оценивавшейся в 6,5 трлн руб.,— им должна была служить увеличенная надбавка на капремонт, но в этом году монополия и так сильно подняла тарифы.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство согласилось с предложением ОАО РЖД сдвинуть сроки программы приведения пути в нормативное состояние с 2030 на 2035 год. Это следует из доклада правительства от 18 июля (“Ъ” видел документ).

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил провести инвентаризацию состояния путей и по результатам утвердить программу по поэтапному выводу к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. ОАО РЖД разработало такую программу. Ее стоимость составляла 6,47 трлн руб. в 2022–2030 годах, она предусматривала выполнение в этот период капитальных ремонтов главных и станционных путей в объеме 91,5 тыс. км (см. “Ъ” от 29 декабря 2021 года). Финансировать ее ОАО РЖД собиралось за счет роста тарифной надбавки на капремонт до 7% уже в 2022 году и до 8% в 2024–2030 годах, собирая только на капремонты с грузоотправителей более 100 млрд руб. в год, что позитивного отклика у грузоотправителей не встретило. Но и тогда ОАО РЖД отмечало риски, связанные с наложением программы ремонтов на обычную деятельность по вывозу грузов и на масштабные стройки, оценивая возможный невывоз грузов в 275 млн тонн, в том числе 111 млн тонн на Восточном полигоне, и в 377 млрд руб. доходов. Монополия предлагала растянуть программу до 2035 года, факт подготовки такой версии подтверждал в интервью “Ъ” глава ОАО РЖД Олег Белозеров (см. “Ъ” от 16 февраля).

В письме Владимиру Путину от 20 июня (“Ъ” видел документ) глава монополии напоминает, что ОАО РЖД реализует второй этап расширения БАМа и Транссиба, и сообщает, что сейчас «усилия ОАО РЖД в связи с выстраиванием новой конфигурации грузопотоков и их переориентацией на Азиатско-Тихоокеанский регион направлены на максимально возможное обеспечение перевозок грузов».

В частности, сообщается в письме, летом на Восточном полигоне планируется изменить технологию проведения капремонта пути и минимизировать его объемы, что позволит в 2022 году обеспечить дополнительную перевозку 2 млн тонн грузов. Эту же технологию планируется применять и в 2023–2024 годах. В связи с этим господин Белозеров просит президента сдвинуть срок на 2035 год.

В докладе правительства сообщается, что реализация программы со сроком в 2030 году «может ограничить реализацию мероприятий по развитию пропускной способности инфраструктуры и привести к сокращению возможностей ОАО РЖД по вывозу грузов». Правительство, говорится в докладе, поддерживает предложение о сдвиге сроков на 2035 год «при условии безусловного обеспечения безопасности перевозок».

В ОАО РЖД “Ъ” подтвердили, что предлагают продлить срок программы до 2035 года. «По нашей оценке, при проведении ремонта 14,2 тыс. км пути, заложенного в инвестпрограмму ОАО РЖД на 2022–2024 годы, обеспечивается вывоз прогнозируемых объемов перевозок в полном объеме,— сообщили “Ъ” в монополии.— Однако при реализации плана по ускоренному выводу путевого комплекса на нормативный уровень к 2030 году ежегодная потребность в капитальном ремонте пути составит от 8 тыс. км до 16 тыс. км в год, что приведет к ограничению пропускной способности железной дороги». В результате ожидаемый объем невывоза груза на Восточном полигоне железных дорог в 2025–2030 годах может составить до 17,8 млн тонн, поясняют в ОАО РЖД.

Источник “Ъ” среди грузоотправителей отмечает, что в сценарии программы до 2030 года ОАО РЖД рассчитывало необходимую тарифную нагрузку на клиентов в 11% в 2022 году, но и без программы тарифы уже подняты на 11% с 1 июня. Даже этот уровень собеседник “Ъ” считает чрезмерным, опасаясь новых индексаций даже при сдвиге сроков программы ремонтов на 2035 год: виденные им расчеты, говорит он, также предполагали рост надбавки на капремонт до 2035 года включительно.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас сдвиг сроков по программе ремонтов — безусловно позитивный момент, поскольку в сложившейся ситуации, требующей ускоренной расшивки узких мест на Восточном полигоне, логистика грузопотоков быстро трансформируется, что не может не повлиять на планы обновления инфраструктуры. В частности, снизится уровень загрузки Северо-Западного полигона в связи с прекращением экспорта большинства грузов в Европу, потребуется восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР, вырастет грузопоток в направлении портов юга России.

Наталья Скорлыгина

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