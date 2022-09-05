Иностранные турбины будут дорого стоять

ТЭС на иностранных газовых турбинах можно будет на один год выводить в резерв из-за нехватки комплектующих на фоне санкций. Как выяснил “Ъ”, неработающие станции будут получать практически полную плату за мощность: платеж для окупившихся объектов снизится на 10%, а для остальных — на 3%. Годовой платеж для 23 ГВт станций на иностранных турбинах, по оценкам аналитиков, может превысить 194 млрд руб. Промышленность критикует поправки, предлагая полностью обнулить оплату мощности для простаивающих блоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) на ближайшем заседании 19 сентября рассмотрит новые правила работы для энергоблоков на импортных газовых турбинах. Поправки, с которыми ознакомился “Ъ”, вводят механизм «экономии ресурса газовых турбин» до конца 2023 года. Такие станции, по сути, можно будет вывести в холодный резерв максимум на один год. Неработающий энергоблок тем не менее будет получать практически весь платеж за энергомощность.

Энергоблоки на иностранных газовых турбинах мощностью около 23 ГВт построены в РФ во время реформы РАО «ЕЭС России» по договорам поставки мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций). Часть станций продолжает получать повышенные платежи по ДПМ. Для таких остановленных объектов максимальное снижение платежа за мощность составит 3%. Для окупившихся блоков (работают в рыночном секторе конкурентного отбора мощности — КОМ) платеж может быть снижен на 10%.

В этом году ДПМ-блоки на иностранных турбинах на 14,5 ГВт получат около 175 млрд руб., а остальные объекты на 8,8 ГВт — 19 млрд руб., подсчитал Сергей Роженко из Kept.

В РФ работают еще около 4 ГВт станций, построенных вне ДПМ, включая калининградскую генерацию, Северо-Западную и Юго-Западную ТЭЦ, Казанскую ТЭЦ-3 и другие объекты, отмечает аналитик.

Вывод в «резерв» таких ТЭС может привести к росту цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ), предупреждает Сергей Роженко, поскольку электроэнергия будет вырабатываться менее эффективными станциями.

Если предположить отключение всех блоков, то цена РСВ вырастет на 7–10% в среднем по рынку, полагает аналитик. «Снижение платежа за мощность не сможет полностью компенсировать этот дисбаланс. Хотя с учетом прочих факторов влияния на российскую промышленность этот фактор значимым назвать сложно»,— говорит господин Роженко.

«Экономия ресурса снижает стоимость обслуживания оборудования, но поскольку основная часть эксплуатационных затрат не зависит от фактической востребованности оборудования, предлагается снижать поставляемый объем мощности не полностью»,— пояснили “Ъ” в «Совете рынка». Платеж для объектов ДПМ включает не только эксплуатационные затраты, но и возврат инвестиций. В части эксплуатационных затрат снижение для ДПМ, равное 3%, соответствует снижению на 10% для объектов КОМ, отметили в регуляторе.

Генкомпания получит право до начала каждого месяца направлять уведомление в «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) о необходимости «экономии ресурса». Подать заявку можно на блоки с определенными марками турбин — всего 34 модели, включая турбины GE и Siemens. В перечень включили и турбину ГТЭ-110 производства ОДК (входит в «Ростех»), турбину 6FA производства «Русских газовых турбин» по лицензии GE, а также локализованную ГТЭ-160 производства «Сименс технологии газовых турбин», отмечает аналитик Юрий Мельников.

СО на каждый месяц будет публиковать перечень энергорайонов, в которых одновременный вывод из работы всех газовых турбин может приводить к снижению надежности энергоснабжения потребителей. В таких регионах генкомпания может подать заявку «с последним приоритетом на включение», то есть энергоблоки с газовыми турбинами будут включаться в последнюю очередь, пояснили “Ъ” в СО. СО будет определять такие регионы на основании заявлений компании и анализа схемно-режимной ситуации в энергорайонах. «Указанное оборудование будет находиться в холодном резерве и при его востребованности по режиму может и должно включаться в работу без ограничений»,— сказали в СО.

Иностранные турбины в том числе сконцентрированы на городских ТЭЦ, участвующих в выработке тепловой энергии, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах, отмечает Юрий Мельников. Эти станции нужно будет учитывать в перспективных схемах теплоснабжения.

Поправки позволят снижать приоритетность включения оборудования отдельных объектов для экономии ресурса иностранного оборудования, что снижает риски вынужденного останова ТЭС, считают в «Совете производителей энергии». Там предлагают также разработать меры поддержки для компаний, которые столкнулись с вынужденным продлением начатых ремонтов из-за блокировки поставок оборудования и комплектующих, невыполнения сервисных контрактов.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что одновременно оплачивать сбережение ресурса импортных турбин и создание отечественных аналогов — «запредельно дорогое и вредное для экономики решение». Вдобавок ничтожное сокращение расходов поставщиков на содержание простаивающих энергоблоков не позволит компенсировать рост цен в РСВ, полагают там. Оплату содержания простаивающего оборудования, по мнению потребителей, целесообразно обнулить.

Полина Смертина