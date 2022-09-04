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Электроэнергия протеста

Чехи потребовали отставки правительства и российского газа

Акция протеста в Праге, собравшая, по оценкам полиции, около 70 тыс., а по оценке ее организаторов, 100 тыс. человек, стала крупнейшим на Западе публичным проявлением недовольства граждан в связи с экономическим кризисом и ростом цен после начала российской военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Демонстранты потребовали от властей заключить контракт с Россией на поставки газа, прекратить военную поддержку Киева и оказать помощь чешскому бизнесу. Премьер-министр страны Петр Фиала, правительство которого днем ранее выстояло при попытке объявить ему вотум недоверия, обвинил в случившемся российскую пропаганду.

Протестующие собрались на Венчеславской площади в Праге

Протестующие собрались на Венчеславской площади в Праге

Фото: Petr David Josek / AP

Протестующие собрались на Венчеславской площади в Праге

Фото: Petr David Josek / AP

С наступлением осени признания ряда европейских политиков о том, что предстоящая зима может оказаться тяжелой, зазвучали не как предупреждения о потенциальных трудностях, а как констатация уже возникающих проблем. После ввода российских войск на территорию Украины и последовавшей за этим беспрецедентной в истории санкционной войны страны Евросоюза столкнулись с рекордной за несколько десятилетий инфляцией, снижением уровня жизни населения, а главное, ростом цен на топливо и электроэнергию.

Несмотря на политическое единство Запада в вопросах поддержки Украины, а также симпатиях к ней большинства населения этих государств, продолжающиеся боевые действия и ужесточение антироссийских санкций неизбежно поставили многие правительства перед выбором между союзническими обязательствами и благосостоянием собственных граждан. Первая мощная акция, продемонстрировавшая противоречие между геополитической и социально-экономической сферами, прошла в Чехии.

«Украинцам — все лучшее, а нам — два свитера» — такие лозунги можно было увидеть 3 сентября на Вацлавской площади в Праге. По данным полиции, на протест в центре чешской столицы вышли около 70 тыс. человек — «от крайне правых до крайне левых». Так отметило пестроту взглядов митингующих The Associated Press.

На площади действительно оказались представители всего политического спектра — от членов антимигрантской партии «Свобода и прямая демократия» до коммунистов.

Собравшиеся, которых организаторы акции насчитали 100 тыс., потребовали отставки правительства, снижения цен на электроэнергию и нейтральной позиции по конфликту на Украине. Демонстрация под лозунгом «Чехия превыше всего» была организована «политическими партиями и гражданами, не согласными с курсом правительства», сообщило местное информационное агентство CTK.

Главная цель протестующих, по их словам,— добиться снижения цен на электричество и газ. Для этого, уверены они, власти должны отказаться от поддержки Украины, занять нейтралитет и заключить прямые контракты на поставки газа, в том числе из России, иначе уже осенью чешская экономика будет разрушена. «Если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, мы объявим о силовых действиях на демонстрации 28 сентября. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами и другими, чтобы объявить забастовку»,— пригрозил один из организаторов митинга Ладислав Врабель.

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Впрочем, насколько серьезна угроза активистов, которые помимо отказа от поддержки Украины, возврата к энергетическому сотрудничеству с РФ и сворачивания санкций против Москвы потребовали выхода Чехии из Евросоюза и НАТО, отмены «зеленого курса» Европы, а заодно выступили против вакцинации от COVID-19, оценить пока сложно. Премьер-министр Петр Фиала, днем ранее выдержавший попытку объявить в парламенте вотум недоверия его кабинету, на всякий случай уже заявил, что акция была устроена пророссийскими силами, «позиции которых близки экстремистским», под влиянием «российской пропаганды, которая снова и снова проявляет себя в нашей стране… а люди на нее клюют».

При этом первый вице-премьер, министр внутренних дел Вит Ракушан был на порядок сдержаннее своего босса и признался, что относится к опасениям людей, вышедших на улицу, вполне серьезно, сообщила газета Lidove noviny. «Вот почему мы работаем над решениями, которые уменьшат страх людей перед будущим»,— подчеркнул политик, добавив, что не согласен с протестующими, будто выход из ситуации — это разворот «к путинской России». Раскол общества, сказал он, «одна из целей гибридной войны, с которой мы сталкиваемся».

Так или иначе, чешскому правительству действительно есть над чем работать.

Как отметил Bloomberg, речь идет о крупнейшем выражении недовольства самым сильным падением уровня жизни за последние три десятилетия.

Например, сейчас в Чехии зафиксирована рекордная с 1993 года инфляция, вызванная, в частности, ростом цен на энергоносители. По данным местного Центрального банка, в ближайшие месяцы она достигнет 20%. На борьбу с кризисом правительство решило выделить около €7,2 млрд, которые пойдут на повышение пенсий, заработной платы госслужащим и субсидий на энергию.

Другими словами, правительство Чехии, которая первой из стран НАТО в апреле поставила Украине танки, а к настоящему моменту приняла около 400 тыс. украинских беженцев, не собирается ни уходить в отставку, ни отказываться от поддержки Украины. Вместо этого Прага, председательствующая сейчас в Евросоюзе, намерена организовать экстренную встречу членов ЕС на следующей неделе, чтобы выработать единый подход к проблемам, с которыми сталкивается не только Чехия.

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Напомним, на днях глава МИД Германии Анналена Бербок заявила: «Если я пообещала народу Украины: “Мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно”, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины». В этом же выступлении она добавила: если избиратели не согласны с таким подходом, то в условиях демократии они, «к счастью», могут выразить свое недовольство на следующих выборах (см. “Ъ” от 3 сентября).

Чехам, кстати, такая возможность представится уже скоро. Выборы в верхнюю палату парламента — Сенат,— а также муниципальные выборы пройдут 23–24 сентября.

Алексей Забродин

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