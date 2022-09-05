Инсулин впрыснули в цены

За июнь—август стоимость российских инсулинов по госконтрактам, несмотря на повышение регулятором предельных зарегистрированных цен на некоторые из них, в среднем почти не выросла, а по отдельным позициям даже снизилась. Причина — в особенностях законодательства о госзакупках, позволяющих заказчикам не брать в расчет новую стоимость препаратов, а также возможности крупных производителей сдерживать цены. В результате увеличилась доля несостоявшихся торгов и изменился расклад сил на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались подсчеты Headway Company, согласно которым средние цены аналоговых инсулинов аспарта и гларгина по госконтрактам у крупного производителя «Герофарм» в июне—августе выросли всего на 3,3%. Более того, инсулин лизпро компания согласилась поставлять в среднем на 0,8–5% ниже предельной цены, несмотря на то что «Герофарм» в начале лета добился через Федеральную антимонопольную службу повышения предельной цены именно этого препарата на 16,6% (см. “Ъ” от 16 июня). В целом для «Герофарма» ведомство увеличило цены на 5,5–18% в зависимости от вида инсулина. В компании объясняли необходимость роста цен повышением расходов на логистику и другие издержки.

В Росздравнадзоре опасались возникновения нехватки препаратов, которыми больные диабетом обеспечиваются за счет бюджетных средств. Поэтому повышения цен добились также уральский «Медсинтез» (на 8% на аспарт) и датская Novo Nordisk (на 15,7% на двухфазный аспарт). Изменились цены и на генно-инженерные человеческие двухфазный инсулин и инсулин-изофан, производимые рядом российских и зарубежных компаний.

Отказ от серьезного повышения и даже снижение цен позволили «Герофарму» увеличить за семь месяцев долю в сегменте госзакупок, по данным Headway Company, до 23,3% против 19,6% годом ранее. Заметнее всего компания укрепила долю в продажах лизпро — на 10 п. п., до 68,8% год к году. В «Герофарме» подтвердили “Ъ” увеличение доли по итогам первого полугодия по отдельным видам инсулина и рассчитывают на дальнейший рост до конца этого года.

Сейчас закупочные цены на гостендерах сдерживает регламент по определению начальной цены контракта, объясняет заместитель директора департамента продаж «Герофарма» Сергей Карпунцов. Для их повышения в соответствии с решениями ФАС должны быть внесены изменения в приказ Минздрава №1064н, мешающий сейчас объявлять торги по перерегистрированным ценам, добавляет он. Даже при перерегистрации прежняя стоимость остается в реестре предельных цен, а заказчик обязан выбирать «минимальную из минимальных», объясняет директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров. Об этой проблеме, по его словам, не раз заявляли фармпроизводители.

Если из-за низкой цены торги объявляются несостоявшимися, то заказчик может объявить новый тендер по уже более высокой предельной стоимости из имеющихся в реестре, продолжает эксперт. Из-за такой регуляторной особенности, по словам Сергея Карпунцова, не состоялась «значительная часть торгов». «По некоторым препаратам доля таких тендеров превысила 50%»,— утверждает он.

По подсчетам “Ъ” на основе данных госзакупок, за июнь—август из-за отсутствия заявок поставщиков не состоялось около 28% объявленных гостендеров по закупке разных видов инсулина. Это соответствует среднему показателю: по данным Headway Company, по итогам первого полугодия госзаказчики отменили 32% объявленных торгов по закупке широкого спектра лекарств.

На снижении закупочных цен на инсулин могли сказаться и другие факторы. Например, у дистрибуторов имеются запасы препарата, закупленные по прежней цене, к тому же сейчас в этом сегменте есть конкуренция, что позволяет госзаказчикам находить поставщиков при любой начальной стоимости, полагает Алексей Федоров. В России конкуренция высока только в сегменте человеческих генно-инженерных инсулинов, но не аналоговых, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, себестоимость производства пока, вероятно, позволяет «Герофарму» поставлять по предлагаемым госзаказчиками условиям.

Полина Гриценко