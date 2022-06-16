Диабет подлечат деньгами

Риски дефектуры, увеличение издержек производителей и усложнение логистики вынудило регуляторов впервые за несколько лет согласовать повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов. Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках вырастет на 5,5-28%. Производители, скорее всего, будут повышать цены постепенно, опасаясь снижения конкурентоспособности, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце мая—начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%, следует из базы решений ведомства. Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. По данным RNC Pharma, в 2021 году в аптеках и госучреждениях этих препаратов реализовано на 3,5 млрд руб.— это 11% годового объема продаж всех инсулинов в России.

Росздравнадзор в апреле—мае «выявил риски возникновения дефектуры этих препаратов в связи с ценообразованием», следует из документов ФАС. Повышения предельной цены просили российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk. В ФАС подтвердили “Ъ”, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов. Служба также проводит анализ цен по одной из дозировок инсулина гларгина. В Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly комментарии не предоставили.

«Герофарм» планирует перерегистрировать цены по большинству позиций инсулинов, рассказал “Ъ” гендиректор группы Петр Родионов. Но по некоторым, заверил он, рост будет на 3–4% — не выше уровня инфляции. Топ-менеджер подчеркнул, что цены пересматриваются впервые за несколько лет. У производителей за это время выросли издержки, а с конца февраля дополнительно увеличились расходы на логистику, доля которых в себестоимости утроилась, говорит господин Родионов. По данным госреестра лекарственных средств, предельная цена на двухфазный инсулин аспарт Novo Nordisk не менялась с 2016 года, а на российские препараты, по которым согласована перерегистрация,— с 2019–2021 годов.

После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%. В случае с двухфазным инсулином аспарт цена оригинала Novo Nordisk и аналога «Герофарма» сравняется. Ранее зарегистрированная цена российских лекарств была на 2% меньше стоимости оригинальных.

В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались. Например, по инсулину лизпро от «Герофарма» цены на препарат в шприц-ручках и картриджах окажется больше на 10,5%. Шприц-ручки — дорогая форма выпуска препарата, которая к тому же относится к валютной составляющей себестоимости, объясняет Петр Родионов. Регулятор услышал доводы бизнеса о том, что при расчете себестоимости продукции в шприц-ручках — более современной форме — должна учитываться и их стоимость, отмечает глава совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров.

Фармацевтические компании с 2020 года могут перерегистрировать предельные цены на лекарства из-за угрозы дефектуры или риска ее возникновения, а с марта этого года они могут обосновывать повышение издержек в том числе валютными курсами. С начала года ФАС получила 246 заявок на перерегистрацию цен из-за риска дефектуры, а за аналогичный период 2021 года — 163 заявки, сообщил 15 июня на ПМЭФ-2022 заместитель главы службы Тимофей Нижегородцев.

Российские производители заняли в 2021 году 23,6% рынка инсулинов в денежном выражении. Пока аналитики не ждут существенного влияния на их продажи из-за подорожания. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что российские производители будут индексировать цены постепенно, чтобы оставаться конкурентными. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что повысить цены могут и иностранные производители, которым пока помогают наличие больших финансовых ресурсов и более диверсифицированный портфель.

Полина Гриценко