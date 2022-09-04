Ни руля, ни покрышки

Банк России опубликовал новые базовые тарифы на ОСАГО, которые будут применяться с 13 сентября. Ценовой коридор «автогражданки» расширяется на 26%. ЦБ обещает, что страховка подорожает только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше. Аккуратные автовладельцы не должны доплачивать за «токсичные категории водителей», согласны в Российском союзе страховщиков. Решение расширить коридор ЦБ принял после 30-процентного удорожания запчастей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России опубликовал новые правила расчета тарифов ОСАГО (утверждены указанием ЦБ, зарегистрированы в Минюсте), которые начнут действовать с 13 сентября. Основное нововведение — возможность для страховых компаний повышать и понижать базовую стоимость полиса в рамках определенного ценового коридора: он расширяется на 26% в обе стороны.

Сегодня, напомним, для владельца легкового автомобиля базовая цена ОСАГО составляет 2,2–5,9 тыс. руб., а по новым правилам будет уже 1,6–7,5 тыс. руб. Для владельцев мотоциклов и мопедов диапазон меняется с 0,4–2 тыс. до 0,3–2,5 тыс. руб., для таксистов — с 2–12,5 тыс. до 1,5–15,7 тыс. руб. соответственно. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% — с 3,7–7,7 тыс. руб. до 3–9,1 тыс. руб.

Для расчета конечной цены полиса базовая ставка, напомним, умножается еще на различные коэффициенты, повышающие или понижающие.

Новое указание ЦБ увеличивает с 13 сентября территориальные коэффициенты: в Махачкале — с 0,9 до 0,96, в Назрани, Кызыле, Севастополе, Биробиджане, Краснокаменске, Байконуре и на всей территории Чечни — с 0,76 до 0,82.

Система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ), возраста-стажа и остальные не меняются.

ЦБ меняет тарифы уже не первый раз. В январе 2019 года тарифный коридор был расширен на 20%, в сентябре 2020 года еще на 10%. На этот раз корректировка потребовалась после проведенных «актуарных расчетов», сообщили в ЦБ, и подорожания запчастей, стоимость которых покрывается ОСАГО при ремонте. «Рост цен отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками,— заявили в Банке России.— Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рассчитываем, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО».

Расширение тарифного коридора, заявил в воскресенье исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, продолжает «начатый курс на индивидуализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей». Возможность применять более высокую базовую ставку, сказал он, «является мощным экономическим стимулом для более аккуратной езды».

В 2022 году, отметил Евгений Уфимцев, рынок ОСАГО столкнулся с уходом из России ряда производителей автозапчастей и, как следствие, резким удорожанием комплектующих (почти на 30%, по последним данным РСА).

Но, заявил он, благодаря конкуренции между компаниями за безаварийных клиентов рост средней премии по ОСАГО пока не превысил 10% с начала года. В ЦБ заявили, что в августе средняя премия даже снизилась, но конкретных цифр не привели.

Даже с учетом расширения ценового коридора выплачиваемой компенсации пострадавшим на ремонт не хватит даже при использовании бывших в употреблении запчастей, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. РСА, поясняет он, ссылается на справочники запчастей, цены в которых занижены на 30–70% по сравнению с реальными рыночными. «А стоимость нормо-часа для сервисов годами находится на анекдотически низком уровне,— говорит господин Шапарин.— В Москве для Porsche это 1050 руб., для Hyundai 860 руб., для "Лады" — 710 руб. Таких цен нет и быть не может». В результате, говорит эксперт, многие водители отказываются от покупки ОСАГО, и сейчас их количество резко вырастет, а в некоторых регионах автомобилисты просто не могут купить полис, потому что страховщики им не продают. «В контуре нескольких лет число автовладельцев без "автогражданки" станет критическим, и система ОСАГО просто развалится»,— прогнозирует Антон Шапарин.

Иван Буранов