Послезавтра неизбежно, как завтра

Правительство завершило во вторник серию «стратегических сессий» по развитию экономики накануне представления проекта бюджета на 2023–2025 годы. В координационном центре правительства проведены две последние сессии — по электронной промышленности и развитию финансовой системы, а также сводная сессия, на которой в целом обсуждались краткосрочные и среднесрочные приоритеты Белого дома «по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления». Основное изменение в сравнении с июнем—июлем — правительство обсуждает сейчас уже не преодоление ожидаемых проблем второго полугодия 2022 года, а коррекцию среднесрочной программы развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В сводной сессии принимали участие все руководство правительства, администрации президента, Банка России, губернаторы—руководители направлений в Госсовете и главы ключевых госкомпаний и госбанков. Де-факто это заключительное совещание по вопросам экономической политики в расширенном правительстве перед представлением президенту проекта бюджета — по данным “Ъ”, оно должно произойти 12 сентября.

По информации на сегодня, ключевые дискуссии на темы, по которым проводилась стратегическая сессия, в целом уже были завершены к концу августа 2022 года на совещаниях в Белом доме. Так, обещавший еще в июле принципиальные разногласия в правительстве вопрос о возобновлении действия «бюджетных правил» в новой модификации решен принципиально — конструкция бюджета будет основана на ограничении расходования нефтегазовых доходов РФ в номинальном выражении, определяемом как производное цены на нефть (около $60 за баррель) и объема ее добычи. В этой ситуации вопрос о том, какими именно будут ограничительные суммы «переходного периода» 2023–2024 годов, когда траты федерального бюджета, как предполагается, будут превышать этот барьер, в основном сведется к вопросу о курсе российского рубля к корзине внешней торговли. Напомним, еще в июле вопрос об укреплении рубля к доллару, вызванный упрощением (в силу санкций, введенных крупнейшими экономиками против РФ после начала военной операции РФ на Украине) курсообразования и большей, чем ранее, зависимостью курса от размера профицита счета текущих операций, выглядел принципиальным и ключевым — крепнущий рубль считался не только угрозой экспортерам из РФ, но и косвенно состоянию федерального бюджета.

Но сейчас предполагается, что введение «номинальных» бюджетных правил стабилизирует на ближайшие год-два рубль на уровне 65–75 руб./$, то есть немного выше привычного уровня, и этого будет достаточно для снятия большей части бюджетных рисков.

В целом та же судьба, видимо, постигла и остальную часть вопросов экономполитики, еще два месяца назад считавшихся принципиальными и требовавшими немедленного радикального решения. Наиболее важное изменение, которое можно зафиксировать по итогам сессий во вторник: Белый дом в большей или меньшей степени, но уверен в прохождении с ограниченными потерями пика экономического спада во втором полугодии 2022 года. Председатель правительства Михаил Мишустин определил задачи сводной сессии так: «Необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России — как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период, когда будут реализовываться госпрограммы и нацпроекты». То есть к сентябрьским совещаниям по бюджету правительство должно прийти не только с адекватным бюджетом на 2023 год (задача упрощается тем, что бюджет на 2022 год, видимо, будет исполнен с минимальным, порядка 1–2%, дефицитом, бюджетные резервы Белого дома с прошлых лет рекордны, нет проблем с внутренними заимствованиями, а расходы на военную операцию на Украине не создают, в отличие от санкций, больших макроэкономических рисков — впрочем, публично вопрос об этом Белым домом не обсуждался с февраля 2022 года никогда), но и с адекватным видением среднесрочной программы отраслевого развития в новых условиях внешней торговли.

В принципе, главный ответ на вопрос о макростратегии с принятием решения о новом формате «цены отсечения» (выше, чем прежние $45 за баррель) так или иначе уже дан — это несколько большие федеральные расходы, установление приоритетов госфинансирования проблемных из-за санкций и отстававших в развитии отраслей (микроэлектроника, машиностроение, авиапром), формирование внутреннего финансового рынка в условиях более ориентированной на сбережения, чем на внешние инвестиции, экономики и фокусирование инфраструктурного развития на потребностях скорректированной модели. Проблема внутреннего спроса, по мнению многих представителей расширенного правительства, так или иначе будет решена новым уровнем расходов бюджета — он по цепочке (один из собеседников “Ъ” сравнивает ситуацию с 2011–2012 годами) неизбежно трансформируется в потребительский спрос.

«Удлинение» планов Белого дома после санкционного шока, видимо, основано на анализе приемлемых в условиях очень сильного внешнеэкономического давления результатов второго квартала — во власти мало обсуждают инерционность экономики (которая, возможно, обеспечивает этот эффект), воодушевлены успешностью старта программы параллельного импорта и перспективами быстрого расширения торговли с «нейтральными» странами (КНР, Индией, Юго-Восточной Азии). Поэтому фокус переместился на задачи, которые внешняя торговля решить не может,— это более замкнутая и ориентированная на еще более медленное, чем ранее, но при этом органическое внутреннее развитие экономика: формулы стимулирования перехода к этой модели должны быть дописаны к сентябрю.

Дмитрий Бутрин