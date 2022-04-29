Право на несостоятельность

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Отраслевые ассоциации сферы ЖКХ просят правительство исключить ее из-под действия моратория на банкротство, поскольку опасаются запуска цепочки неплатежей. Участников рынка беспокоит «неоднозначность правоприменения» моратория и невозможность взыскивать имеющиеся долги. Ведомства уже рассматривают обращения отрасли, отмечая, что мораторий не освобождает от обязательств при наличии возможности для их исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ

Участники рынка ЖКХ обеспокоены введенным с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторием на банкротство и просят правительство вывести их из-под его действия. Напомним, мораторий распространяется на всех физических и юридических лиц (кроме застройщиков, которые к 1 апреля попали в реестр проблемных). В эти полгода не допускается подача кредиторами заявлений о банкротстве — сам должник при этом может заявить о своей несостоятельности.

Предправления ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров сообщил, что объединение направило в Минэнерго и правительство предложения об исключении из моратория сфер электроэнергетики, газо-, водо-, теплоснабжения, а также сектора оказания коммунальных услуг. В ассоциации считают, что «неоднозначность правоприменения» моратория может привести к снижению объема расчетов потребителей на розничном рынке на 1,5–2%, что соответствует приросту задолженности на 65 млрд руб. Отметим, в ноябре 2021 года суммарный долг предприятий и граждан по оплате ЖКУ оценивался в 1,4 трлн руб.

Схожие опасения у Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). В письме в Минэкономики и Минстрой объединение предупреждает, что «введение полного моратория на шесть месяцев без адекватных мер защиты кредиторов» приведет к кризису неисполнения обязательств. В частности, беспокоит ассоциацию приостановка уже начатых процедур взыскания долгов и запрет на начисление неустоек, поскольку большая часть неплательщиков в сфере водоснабжения — неотключаемые потребители. В РАВВ напоминают, что в 2020 году введение моратория на уплату пени за ЖКУ привело к падению собираемости платежей до рекордно низких 72–75% и поставило ряд предприятий на грань банкротства.

Заместитель главы ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев пояснил “Ъ”, что предложение рынка заключается в исключении сферы публичных договоров энергоснабжения из моратория, иначе может запуститься цепочка неплатежей. «Есть законопослушные потребители, но примерно 30% начислений оплачивается после того, как задолженность уже просрочена: часть системных неплательщиков, которые относятся к неотключаемым потребителям, начинает платить только после получения иска, а некоторые и вовсе после выдачи исполнительного листа»,— говорит он. Член правления ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев опасения коллег разделяет: «Введение моратория приведет к недофинансированию ключевых мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры — мы уже сталкиваемся с невозможностью взыскания задолженности, по которой вынесены судебные решения в нашу пользу».

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что рассматривают предложения ассоциаций совместно с профильными ведомствами. Там отмечают, что мораторий не освобождает от долгов и добросовестного исполнения обязательств, если имеется такая возможность. В Минэнерго добавляют, что при рассмотрении обращений оценивается необходимость принятия мер поддержки: «Основная задача — выработка сбалансированных решений, основанных на сохранении стабильного энергоснабжения потребителей». В Минстрое не ответили на запрос “Ъ”.

Евгения Крючкова