Право на несостоятельность

Отраслевые ассоциации сферы ЖКХ просят правительство исключить ее из-под действия моратория на банкротство, поскольку опасаются запуска цепочки неплатежей. Участников рынка беспокоит «неоднозначность правоприменения» моратория и невозможность взыскивать имеющиеся долги. Ведомства уже рассматривают обращения отрасли, отмечая, что мораторий не освобождает от обязательств при наличии возможности для их исполнения.
Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ
Участники рынка ЖКХ обеспокоены введенным с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторием на банкротство и просят правительство вывести их из-под его действия. Напомним, мораторий распространяется на всех физических и юридических лиц (кроме застройщиков, которые к 1 апреля попали в реестр проблемных). В эти полгода не допускается подача кредиторами заявлений о банкротстве — сам должник при этом может заявить о своей несостоятельности.
Предправления ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров сообщил, что объединение направило в Минэнерго и правительство предложения об исключении из моратория сфер электроэнергетики, газо-, водо-, теплоснабжения, а также сектора оказания коммунальных услуг. В ассоциации считают, что «неоднозначность правоприменения» моратория может привести к снижению объема расчетов потребителей на розничном рынке на 1,5–2%, что соответствует приросту задолженности на 65 млрд руб. Отметим, в ноябре 2021 года суммарный долг предприятий и граждан по оплате ЖКУ оценивался в 1,4 трлн руб.
Схожие опасения у Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). В письме в Минэкономики и Минстрой объединение предупреждает, что «введение полного моратория на шесть месяцев без адекватных мер защиты кредиторов» приведет к кризису неисполнения обязательств. В частности, беспокоит ассоциацию приостановка уже начатых процедур взыскания долгов и запрет на начисление неустоек, поскольку большая часть неплательщиков в сфере водоснабжения — неотключаемые потребители. В РАВВ напоминают, что в 2020 году введение моратория на уплату пени за ЖКУ привело к падению собираемости платежей до рекордно низких 72–75% и поставило ряд предприятий на грань банкротства.
Заместитель главы ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев пояснил “Ъ”, что предложение рынка заключается в исключении сферы публичных договоров энергоснабжения из моратория, иначе может запуститься цепочка неплатежей. «Есть законопослушные потребители, но примерно 30% начислений оплачивается после того, как задолженность уже просрочена: часть системных неплательщиков, которые относятся к неотключаемым потребителям, начинает платить только после получения иска, а некоторые и вовсе после выдачи исполнительного листа»,— говорит он. Член правления ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев опасения коллег разделяет: «Введение моратория приведет к недофинансированию ключевых мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры — мы уже сталкиваемся с невозможностью взыскания задолженности, по которой вынесены судебные решения в нашу пользу».
В Минэкономики “Ъ” сообщили, что рассматривают предложения ассоциаций совместно с профильными ведомствами. Там отмечают, что мораторий не освобождает от долгов и добросовестного исполнения обязательств, если имеется такая возможность. В Минэнерго добавляют, что при рассмотрении обращений оценивается необходимость принятия мер поддержки: «Основная задача — выработка сбалансированных решений, основанных на сохранении стабильного энергоснабжения потребителей». В Минстрое не ответили на запрос “Ъ”.