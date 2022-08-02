Музыка мейнстриминга

Концертная индустрия в России по объему доходов в 2022 году упадет до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей, прогнозируют аналитики «Технологии доверия», (ранее PwC в России) и креативного бюро «К22». Но на этом фоне музыкальный стриминг, по их данным, вырастет на 20–25% год к году. Этом способствует, в частности, переход подписчиков Spotify и Apple Music на российские сервисы. Сами платформы пока утверждают, что отсутствие зарубежных новинок не провоцирует отток аудитории.

“Ъ” ознакомился с исследованием музыкального рынка Москвы, которое подготовлено компанией «Технологии доверия» (ранее PwC в России) и креативным бюро «К22». Авторы исследования прогнозируют, что объем доходов концертной индустрии в стране в 2022 году «будет отброшен на уровень 2017 года». Это произойдет из-за низкой маржинальности концертной деятельности (2–5%) и выпадения доходов от выступлений зарубежных артистов на фоне санкций, говорится в исследовании. Абсолютные показатели не раскрываются. Эксперты оценивают московский музыкальный рынок в половину российского, а некоторые сегменты (агрегаторы, крупные лейблы) представлены исключительно в Москве, отмечается в исследовании.

Российский слушатель лишился концертов мировых звезд, выступления которых в России на текущий момент невозможны (Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, Bjork и многие другие), а отдельные промоутеры (например, компании Pop Farm и TCI) отменили десятки концертов только за несколько недель марта, указывают аналитики. Также по политическим мотивам в России не планирует выступать ряд российских исполнителей (Facе — Иван Дремин, признан иноагентом, Noize MC, Oxxxymiron, Земфира и другие), отмечается в исследовании.

При этом, в отличие от концертного сегмента, прогнозы аналитиков по рынку музыкального стриминга более оптимистичны — они ожидают роста в 20–25%, маржинальность этого сегмента оценивается как около 15%. Уход с рынка Spotify в апреле 2022 года и потеря части подписчиков Apple Music из-за приостановки работы в России платежных систем Visa и Mastercard, очевидно, приведут к перераспределению аудитории стримингов, и ситуация на рынке «предоставляет потенциал для появления новых игроков». При этом тормозить рост будет пиратство, так как в каталоги агрегаторов и соответственно стриминговых сервисов не попадут новинки мировой эстрады, говорится в исследовании. На фоне приостановки работы Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group в России «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» уже лишились части зарубежных премьер (см. “Ъ” от 14 марта).

«Что касается нашего музыкального каталога, то он пополняется каждый день, но доступ к новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России. Мы работаем над решением этого вопроса»,— заявили “Ъ” в «Яндексе». В компании считают, что рост рынка музыкального стриминга в России в 2022 году не замедлился, но не уточнили конкретных цифр. «Сейчас сложно прогнозировать объем рынка, но уже можно сказать, что оттока пользователей не наблюдается»,— заявили в «Звуке» (ранее «Сбер.Звук»). Сервис отмечает, что продолжает работать «со всеми отечественными и международными правообладателями». Исполнительный директор Zvonko Group Дмитрий Коннов в ходе Российской креативной недели в июле заявлял, что 82% музыки, которую сейчас слушают в РФ,— русская музыка, поэтому для большинства слушателей зарубежные исполнители не очень важны. По оценке собеседника “Ъ” на музыкальном рынке, у Spotify в России было около 1 млн подписчиков, из которых примерно половина перешла на «Яндекс Музыку».

Что касается концертной индустрии, о ее скором восстановлении действительно речи не идет, считает главный редактор InterMedia Евгений Сафронов: «Пик индустрии пришелся на 2013 год, но мировой кризис и первая волна санкций обрушили ее на 25–35%. В 2020 году ожидалось восстановление до уровня 2013 года, но пандемия обернулась для отрасли катастрофой». В этом году, по его словам, началось восстановление, но индустрия в одночасье лишилась всех зарубежных и многих отечественных звезд: «Без их возвращения восстановление может занять и десять, а то и двадцать лет».

Валерия Лебедева