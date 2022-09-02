Обвинению экс-следователя добавили авторитета

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего следователя московского главка СКР Левона Агаджаняна. Ему инкриминируются фальсификация доказательств, злоупотребление должностными полномочиями и привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц при расследовании обстоятельств перестрелки в башне ОКО в «Москва-Сити» в 2017 году. Тогда погиб один человек и были ранены еще пять. Мотивом преступления следствие считает желание господина Агаджаняна «повысить свой авторитет и значимость среди представителей национальной диаспоры», а также оказать услугу бизнесмену Гавриилу Юшваеву, чьи охранники развязали перестрелку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Левон Агаджанян

Фото: Пресс-служба Басманного суда Левон Агаджанян

Фото: Пресс-служба Басманного суда

По данным “Ъ”, первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна. Материалы переданы в Замоскворецкий суд столицы для рассмотрения по существу. Выбор райсуда обусловлен тем, что преступления, которые инкриминируются экс-следователю, были совершены, по мнению СКР, в его служебном кабинете (Новокузнецкая улица, 26/8).

Господину Агаджаняну вменяются в вину злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК РФ). Преступления, по данным СКР, были совершены при расследовании обстоятельств перестрелки в «Москва-Сити», произошедшей 17 ноября 2017 года. Тогда один человек погиб, пятеро, включая двух сотрудников Росгвардии, были ранены.

Отметим, что некоторые формулировки обвинения к завершению предварительного следствия изменились. Если раньше мотивом незаконных действий господина Агаджаняна называлось лишь его стремление оказать услугу бизнесмену Гавриилу Юшваеву, чьи охранники были участниками конфликта, то теперь следствие считает, что обвиняемый совершал деяния вопреки интересам службы и нарушал права и законные интересы граждан, также желая «повысить свой авторитет и значимость среди представителей национальной диаспоры». При этом следствие выяснило, что помимо допросов у господ Юшваева и Агаджаняна состоялась и неформальная встреча в одном из московских ресторанов, название которого в деле не фигурирует.

Цель, которую, по материалам дела, поставил перед собой господин Агаджанян,— существенное занижение роли в перестрелке Магомеда Исмаилова, главы охраны господина Юшваева, и его подчиненного Эльдара Хамидова. Первый, напомним, дал приказ стрелять, а затем, «имея умысел на убийство» одного из чоповцев, охранявших вход в башню, похитил табельный ПМ у лежащего без сознания тяжелораненого сотрудника Росгвардии. Из этого пистолета Эльдар Хамидов в ресторане башни пытался добить также тяжелораненого чоповца Кирилла Титоренко, однако посетители не дали этого сделать.

Добиваясь поставленной цели, говорится в деле, господин Агаджанян решил переквалифицировать действия Исмаилова на хулиганство. Для этого следователь, по данным СКР, решил сфальсифицировать доказательства, что давало возможность подогнать их под выдуманную им версию событий в башне ОКО. Так, по результатам допроса Гавриила Юшваева господин Агаджанян вписал в материалы дела ложные данные, что Исмаилов был лишь одним из гостей проходившей в башне вечеринки, хотя свидетели говорили противоположное. А затем следователь предложил одному из очевидцев поменять свои показания в пользу охранников господина Юшваева. Когда же свидетель отказался это сделать и выразил желание подтвердить их на очной ставке, господин Агаджанян написал липовый рапорт о том, что свидетель от очной ставки уклонился. Еще одному свидетелю, по материалам дела, следователь Агаджанян пригрозил привлечением к уголовной ответственности, если тот будет настаивать на своих словах. Помимо этого, считает следствие, Левон Агаджанян уничтожал и подтасовывал вещественные доказательства, в том числе пули, извлеченные из тел потерпевших, а также гильзы, собранные на месте перестрелки. Кстати, в СКР заподозрили бывшего коллегу в фальсификации после того, как один из чоповцев рассказал, что стрелял на четвертом этаже здания, а в материалах Левона Агаджаняна говорилось, что гильзы от пистолета охранника нашли на первом.

В результате собственных манипуляций следователь Агаджанян обвинил в развязывании стрельбы в «Москва-Сити» сотрудников Росгвардии и чоповцев, включив в их число и погибшего охранника Платона Койду. Телохранители господина Юшваева были признаны потерпевшими. Однако в дело вмешалась Генпрокуратура, а материалы расследования забрал центральный аппарат СКР. Дело в отношении спецназовцев и охранников было закрыто в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, а телохранители бизнесмена Юшваева в итоге получили внушительные сроки.

Интересно, что господин Агаджанян, по материалам дела, действовал при «подстрекательстве неустановленных соучастников», однако корыстного мотива в действиях бывшего коллеги следователи не обнаружили.

Сам Левон Агаджанян, к началу своего уголовного преследования ставший адвокатом, вину не признает, а его защита настаивает, что речь может идти лишь о непреднамеренных ошибках при расследовании.

Владислав Трифонов