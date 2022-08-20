77 томов за три дня

В пятницу Басманный суд до 22 августа ограничил срок ознакомления с материалами дела бывшему следователю СКР Левону Агаджаняну и его адвокатам. Следствие, которое обвиняет бывшего коллегу в фальсификации материалов расследования перестрелки в «Москва-Сити» в 2017 году, посчитало, что фигурант и его защита способны прочитать дело до предложенной даты, поскольку знакомились с ним и ранее. Среди материалов, по данным “Ъ”, содержится и переписка господина Агаджаняна с неизвестным в Тelegram, в которой последний предупредил экс-следователя о грядущем аресте и посоветовал не бежать, пообещав «разобраться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Левон Агаджанян

Фото: Пресс-служба Басманного суда Левон Агаджанян

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Рассмотрение ходатайства следствия об ограничении сроков ознакомления с материалами дела Басманный суд намеревался начать утром. Однако сначала заседание задержалось на несколько часов, а затем и затянулось еще на три часа. Прошение следствия было удовлетворено: согласно судебному решению, защита и обвиняемый должны завершить знакомство с 77 томами дела до 22 августа. Обвинение в окончательной редакции господину Агаджаняну было предъявлено всего лишь несколько дней назад, но эта процедура проводилась и ранее, поэтому с материалами дела он уже знакомился.

Майор юстиции Левон Агаджанян, как сообщал ранее “Ъ”, обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 285 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) и привлечении к уголовной ответственности невиновных лиц (ст. 299 УК РФ). Уголовное преследование бывшего следователя по особо важным делам московского ГСУ СКР связано с расследованием обстоятельств перестрелки в башне ОКО в «Москва-Сити», произошедшей в ноябре 2017 года. В конфликте участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОПа, а также попытавшиеся погасить ссору бойцы Росгвардии. В результате стрельбы один человек погиб, пять получили ранения. Изначально зачинщиками перестрелки в материалах дела, которое вел Левон Агаджанян, назывались телохранители господина Юшваева, однако позже позиция следствия радикально изменилась. Как считают в СКР, следователь Агаджанян, желая сделать приятное господину Юшваеву, решил постепенно вывести из-под уголовной ответственности охранников бизнесмена. Инициаторами конфликта были признаны росгвардейцы и чоповцы. Однако после вмешательства Генпрокуратуры материалы дела были переданы в центральный аппарат СКР, где первоначальная версия была восстановлена. В результате глава охраны бизнесмена Юшваева Магомед Исмаилов и двое его подчиненных получили внушительные сроки, а дела в отношении росгвардейцев и чоповцев прекращены в связи с отсутствием события преступления.

Вскоре было возбуждено дело уже в отношении господина Агаджаняна, который к тому времени из СКР уволился и перешел в адвокаты. Как считает следствие, чтобы избавить Исмаилова и его подчиненных от ответственности, господин Агаджанян подтасовал доказательства, подгоняя их под свою версию.

Интересно, что во время расследования дела Левона Агаджаняна, по данным “Ъ”, был вскрыт новый iPhone фигуранта, поскольку тот отказался назвать оперативникам пароль разблокировки телефона. Специалисты восстановили переписку в мессенджерах, удаленную экс-следователем накануне задержания. В одной из восстановленных бесед некий Сергей предупредил господина Агаджаняна: «Сегодня-завтра готовься к аресту», посоветовал «удалить все лишнее» и «уничтожить бумаги, если есть какие-то». На вопрос следователя «Это точная информация?» собеседник ответил, что «90%», после чего предупредил: «Только бежать не думай. Разберемся». Личность собеседника следователя, по данным “Ъ”, выяснить не удалось, а сам арестованный заверял следователей, что среди его знакомых такого не было.

Владислав Трифонов