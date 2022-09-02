Киров обойдется без пеньков

Кировский облизбирком в четверг отменил свое же постановление двухдневной давности о проведении на выборах губернатора голосования «на придомовых территориях», которое часто называют «голосованием на пеньках». Ранее Центризбирком (ЦИК) не рекомендовал регионам использовать такой вид волеизъявления. По официальной версии, постановление отменили по просьбе областного общественного штаба по наблюдению за выборами. По мнению члена облизбиркома от КПРФ Александра Ефремова, власти поняли, что возрождение «пеньков» может «ударить по легитимности выборов губернатора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Постановление «О согласовании перечня избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительной формы голосования 10 сентября 2022 года» кировский облизбирком принял на заседании 30 августа. Согласно приложению к этому документу (есть у “Ъ”), некоторые жители области будут голосовать в довольно необычных местах: например, в зданиях медпунктов, библиотек, сельских клубов, на остановках общественного транспорта, около магазинов, в торговых центрах, павильонах, недалеко от автолавок и т. п. В ряде населенных пунктов голосование будет проходить прямо на улице, а при «плохих погодных условиях» — в частных домах граждан. При этом в документе не оговорены ни критерии выбора частных домов, ни признаки, по которым погода может считаться «плохой».

Единственным членом комиссии, голосовавшим против этого постановления, оказался представитель КПРФ Александр Ефремов. Как он напомнил “Ъ”, глава ЦИКа Элла Памфилова ранее говорила, что на сентябрьских выборах голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали «голосованием на пеньках», использоваться не будет. «Она отметила, что такой способ сработал, когда был пик заболеваемости коронавирусом, но сейчас возвращаться к этой форме голосования нет необходимости»,— подчеркнул коммунист. По его мнению, в ходе придомового голосования «возникнут серьезные проблемы с сохранением тайны голосования и не будет никакого контроля за соблюдением прав граждан». В КПРФ предположили, что причиной такого решения местного избиркома могли стать опасения, что врио губернатора Александр Соколов может не победить в первом туре.

Председатель областного избиркома Максим Финченко в среду не стал комментировать ситуацию для “Ъ”. А уже на следующий день комиссия отменила свое постановление от 30 августа. Как сообщил “Ъ” господин Ефремов, обсуждение на заседании шло бурно. В частности, поднимался вопрос о том, что «голосование на пеньках» «сильно ударит по легитимности губернаторских выборов». При этом коммунист не исключил «вмешательства федерального центра» в связи с возникшим резонансом в СМИ.

Вечером на сайте облизбиркома появилось сообщение, из которого следует, что вопрос об отмене постановления был рассмотрен по просьбе зампреда регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Валентина Пугача. В своем обращении он призвал комиссию «пересмотреть» принятое решение, «учитывая негативное отношение общественности к данным формам голосования». Избирком это предложение поддержал. «Избиратели, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, смогут принять участие в выборах, подав в свою участковую избирательную комиссию заявление о голосовании вне помещения для голосования, т. е. голосовать на дому»,— говорится в сообщении.

Напомним, что термин «голосование на пеньках» появился в ходе недельного общероссийского плебисцита по поправкам к Конституции летом 2020 года. Именно тогда ЦИК впервые разрешил голосование «на придомовых территориях», мотивируя это высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и учитывая более высокий риск заражения в помещении. В соцсетях в связи с этим публиковалось множество фотографий такого волеизъявления — на багажниках машин, на лавочках и буквально на пеньках. К выборам 2021 года от подобного голосования решили отказаться, и ЦИК в своем постановлении о порядке голосования из дополнительных новых форм, опробованных на плебисците, оставил только особую организацию участков в отдаленных и труднодоступных местах. Как правило, это малонаселенные деревни, куда плохо ходит общественный транспорт. Порядок голосования на выборах-2022, который ЦИК утвердил в июне, не сильно отличается от предыдущей версии, и в нем региональным избиркомам вновь прямо рекомендовано «воздержаться от принятия решения о проведении голосования избирателей… вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)».

Член ЦИКа Евгений Шевченко подтвердил “Ъ”, что решение не проводить голосование в местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, кировский облизбирком принял по согласованию с региональным штабом по наблюдению за выборами. «Избирательная комиссия приняла решение усилить разъяснительную работу, чтобы люди, проживающие в этой местности, смогли подать заявление на голосование на дому»,— уточнил господин Шевченко.

Ирина Александрова, Киров; Елена Рожкова