Выборам задали контур

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Центризбирком на заседании 8 июня принял в окончательном виде документы, регулирующие дистанционное электронное голосование, а также определил регионы, где оно будет применяться. Кроме того, ЦИК принял постановление о проведении многодневного голосования, оставив решение о его применении за регионами. Пока голосовать три дня собирается только Карелия. Помимо ЦИКа предстоящие выборы обсудили участники близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований. По мнению экспертов, большинство на выборах-2022 возьмет «Единая Россия», а шансов на успех у кандидатов, негативно относящихся к специальной военной операции на Украине, просто не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Центризбирком на вчерашнем заседании утвердил в окончательной редакции пакет документов для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В него вошли требования к проведению ДЭГ, его порядок, а также требования к использованию списков избирателей в электронном виде. Последнее новшество на предстоящих выборах планирует использовать только Москва. Дистанционное электронное голосование же помимо нее проведут Калининградская, Новгородская, Томская, Ярославская, Псковская, Калужская и Курская области.

Порядок и требования к ДЭГ также не претерпели особых изменений по сравнению с версиями документов, принятыми за основу в конце апреля. По словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, предложения о правках поступили только от трех партий и нескольких субъектов, и они не носили «принципиального характера, требующего дополнительного обсуждения». Среди новшеств ДЭГ в этом году — возможность участвовать в нем без предварительной регистрации для тех избирателей, чьи полные данные указаны в их личных кабинетах на «Госуслугах» и сопоставлены с регистром избирателей ЦИКа. Однако использовать эту новинку намерена опять же только Москва, имеющая для голосования собственную региональную систему.

Для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе (то есть во всех остальных регионах) нужно будет подать заявление на участие в нем не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее трех дней до него через портал vybory.gov.ru. Проголосовать можно с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня голосования (по местному времени). А вот его итоги будут подводиться только после окончания голосования в Калининграде (после 21:00 по московскому времени).

ЦИК также утвердил постановление об особенностях многодневного голосования, которое применяется в ходе избирательных кампаний с 2020 года. Документ не сильно отличается от версий предыдущих лет: он также оставляет решение о многодневном голосовании на усмотрение регионов и не рекомендует применять на выборах голосование вне помещений, которое в народе окрестили «голосованием на пеньках». Пока на выборы в течение трех дней решилась только Карелия. Власти региона поясняют, что будут использовать эту практику «для дополнительных возможностей избирателей».

В этот же день старт избирательной кампании обсудили эксперты, приглашенные на круглый стол близкого к администрации президента (АП) Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что большинство на этих на выборах повсеместно будет у «Единой России». Он обратил внимание, что с момента проведения специальной военной операции (СВО), по данным ФОМ, рейтинг партии власти вырос до 41% (в мае прошлого года он составлял 32%). Незначительно упали позиции КПРФ (с 11% до 10%) и ЛДПР (с 11% до 10%), «Справедливая Россия — За правду» «просела» за год с 8% до 3%, а «Новые люди» «подросли» с 1% до 3%. Рост рейтинга ЕР господин Чеснаков связывает с активным оказанием гуманитарной помощи ЛНР и ДНР и, соответственно, упоминанием об этом в СМИ. При этом на самих выборах, по мнению господина Чеснакова, избирателей будет волновать региональная повестка. Негативное отношение к СВО сведет на ноль шансы любого кандидата избраться, считает политолог Анна Федорова: «Если теоретически представить, что, допустим, на губернаторские выборы пойдет человек с резко негативным отношением к военной операции и даже каким-то чудом окажется в бюллетене, ему ничего не светит».

Наиболее интересными будут выборы губернаторов, считают эксперты. В этом году граждане изберут 14 глав регионов, восемь из которых будут участвовать в кампаниях в статусе «врио». Для «свеженазначенных» губернаторов кампания будет особенно важной, поскольку им за три месяца нужно будет решить ряд внутриэлитных и региональных вопросов, а также выстроить привлекательный имидж, говорит госпожа Федорова. Среди наиболее интересных регионов, которые возглавили «новички», эксперты назвали субъекты с наиболее высокой протестной активностью: Республику Марий Эл (врио Юрий Зайцев, ЕР) за сильную поддержку КПРФ; Ярославскую область (врио Михаил Евраев, до 2018 состоял в «Яблоке») за низкую поддержку ЕР на выборах в Госдуму; Томскую область (врио Владимир Мазур, ЕР) за высокий процент протестного голосования, который, в частности, позволил сторонникам оппозиционера Алексея Навального получить мандаты на выборах в гордуме в 2021 году. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, интерес вызывает и «проблемная» Кировская область, которую в статусе врио возглавил «губернатор новой волны» Александр Соколов, сумевший «быстро приземлиться» в регион и наладить обратную связь с населением. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский также считает интересной кампанию врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева (ЕР), который был назначен на регион еще в октябре и поэтому к выборам уже должен показать результаты работы.

Эксперты также обсудили положение двух глав регионов, идущих на второй срок. Так, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, по мнению Евгения Минченко, еще недавно «имел проблемы с восприятием его как части местного ландшафта», но получил высокие шансы на переизбрание, после того как встал на защиту Екатеринбурга в споре с журналистом Владимиром Соловьевым. Господин Потуремский отметил, что в Карелии традиционно сильно влияние «Справедливой России — За правду» и «Яблока». В случае их консолидации у идущего на новый срок губернатора Артура Парфенчикова могли бы возникнуть проблемы. Но сейчас этот сценарий, по мнению эксперта, маловероятен за счет того, что глава региона за годы работы сумел успешно «разыграть карту своего», возвратившись на «малую Родину», а также смог собрать сильную команду и развить инфраструктуру.

Политолог Ростислав Туровский, не участвующий в круглом столе, считает, что вторых туров на выборах губернаторов в этом году не будет. «Проблема у губернаторов может быть связана с плохой организацией имиджевой кампании. Но думается, что федеральный центр и его политтехнологи научились проводить выборы в сложных социально-экономических условиях и смогут адаптировать их и к новой ситуации»,— считает эксперт.

Елена Рожкова, Кира Хейфец