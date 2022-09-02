Зарплаты регионального значения

Минздрав рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. В профсоюзах медработников, получивших разъяснения ведомства по этому поводу, считают, что такие действия неизбежно потребуют от субъектов РФ дополнительных расходов, финансировать которые им нечем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После переноса федерального пилотного проекта на 2025 год медработникам предложено ждать установления более справедливой системы оплаты труда от региональных властей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ После переноса федерального пилотного проекта на 2025 год медработникам предложено ждать установления более справедливой системы оплаты труда от региональных властей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минздрав рекомендовал регионам совершенствовать систему оплаты труда в здравоохранении за счет собственных ресурсов. Такая позиция ведомства изложена в его письме от 25 августа (есть у “Ъ”), направленном профсоюзу работников здравоохранения России в ответ на запрос о порядке начисления доплат медработникам за лечение пациентов с коронавирусом.

Поясним, ранее Минтруд сообщал, что в РФ существует большая разница в зарплатах врачей в различных регионах страны, даже если они выполняют одну и ту же работу. Она сформировалась после того, как правительство в конце 2000-х годов отдало полномочия по установлению систем оплаты труда регионам, а те, в свою очередь, почти в половине случаев передали их главврачам медучреждений. Начиная с 2012 года власти субъектов выравнивали возникшие региональные различия, выполняя «майские указы» президента, по которым зарплата определенных категорий работников, включая врачей, а также среднего и младшего медперсонала, не должна быть ниже 200% средней по экономике региона. Однако даже в тех случаях, когда этой планки удавалось достичь, межрегиональные различия в оплате труда в отрасли сохранялись.

Кроме того, в Минздраве не раз поднимали проблему соотношения постоянной и переменной частей в зарплатах медиков — по оценкам ведомства, доля оклада в общих выплатах во многих случаях не превышает 40%. В 2020 году правительство РФ установило для себя возможность вводить регулирование структуры зарплат в различных отраслях экономики — новое соотношение для здравоохранения должно было быть опробовано в ходе пилотного проекта Минздрава и Минтруда. По замыслу ведомств в рамках новой системы оплаты труда зарплата медработников должна была рассчитываться по единым правилам для всех регионов и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Доля оклада при таком подходе могла бы вырасти до 64% для младшего и среднего медперсонала, для врачей — до 57%. Однако Минздрав был вынужден отложить реализацию пилота до 2025 года, так как Минфин не согласовал ведомству дополнительные расходы на субсидирование зарплат медиков из федерального бюджета — сейчас они финансируются из системы обязательного медстрахования (см. “Ъ” от 23 августа).

Пока же, как следует из письма Минздрава профсоюзу, до отложенного старта пилотного проекта региональным минздравам рекомендовано «активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников» и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55–60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях). Также, указал Минздрав, регионы могли бы установить единые размеры должностных окладов медработников в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ (входит в Федерацию независимых профсоюзов) Михаил Андрочников считает, что от регионов вряд ли стоит ожидать выполнения рекомендаций Минздрава в ближайшее время. «Все эти требования уже давно известны в отрасли и неоднократно озвучивались и нами, и представителями трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За последние годы часть регионов к ним прислушалась, однако у большинства нет средств на их выполнение»,— говорит он. Схожим образом перспективы изменения структуры зарплат в отрасли оценивает и глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. «Мы давно говорим о том, что зарплата врача не может зависеть от переменных выплат более чем на 10–20%. Однако изменение ее структуры неизбежно потребует дополнительного финансирования, которое сложно уместить в региональные сегменты системы ОМС»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова