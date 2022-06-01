Оклады скорой требуют помощи

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Водители скорой помощи Подмосковья направили коллективное обращение президенту Владимиру Путину с жалобой на низкие зарплаты. Оклад в 14 860 руб., отмечают они, не индексировался в течение последних десяти лет, поэтому они просят главу государства поручить Минтруду и правительству Московской области разобраться с этой проблемой. Минздрав области утверждает, что зарплата начисляется в соответствии со всеми требованиями закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не дождавшись скорого повышения окладов, водители жалуются главе государства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Не дождавшись скорого повышения окладов, водители жалуются главе государства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подмосковные водители скорой 1 июня направили открытое обращение президенту Владимиру Путину. Почти десять лет, сообщают они, в Подмосковье не проводилась предусмотренная ст. 134 ТК РФ индексация заработной платы водителей автомобилей скорой медпомощи ГБУЗ МО МОССМП. Все это время оклад составляет 14 680 руб. Авторы обращения уточняют: согласно действующей в МОССМП системе оплаты труда, при таком окладе водитель без водительского стажа на одну ставку получает на руки около 28 тыс. руб. При надбавке 55% за стаж свыше пяти лет — 32–37 тыс. руб. А с максимальной надбавкой в 80% за стаж свыше семи лет сотрудник получает 40–45 тыс. руб. Более того, продолжают водители, в течение последних пяти лет реальный размер заработной платы в расчете на одну ставку для многих даже сократился. Это связано с исключением в 2016 году из профильного приказа Минздрава РФ должности санитара-водителя (хотя водители СМП продолжают участвовать в санитарной эвакуации больных), с отменой надбавок за «классность», а также с тем, что в последние несколько месяцев на некоторых подстанциях была убрана доплата за мойку автомобиля в 15% от оклада. «Конечно, на такие деньги семье с детьми прожить в Московской области просто невозможно»,— говорится в обращении к президенту.

Водители просят Владимира Путина дать поручение правительству РФ, Минтруду, правительству Московской области и и. о. главврача подмосковной станции скорой помощи Сергею Папиянцу вернуть положенные надбавки, утвердить минимальные должностные оклады в размере не менее 19 084 руб., а также принять порядок ежегодной индексации.

Председатель первичной профсоюзной организации медработников «Действие» подмосковной скорой Евгения Богатырева рассказала “Ъ”, что профсоюз уже несколько лет пытается решить эту проблему. 3 декабря 2021 года минздрав Подмосковья указал в ответ на обращение госпожи Богатыревой, что начисление зарплаты осуществляется в соответствии с «Положением об оплате труда работников госучреждений здравоохранения МО»: он состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Чиновники сообщили о специальных (ковидных) соцвыплатах водителям и о том, что с 1 января 2022 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым установлена ежемесячная доплата водителям СМП в 7 тыс. руб. Однако причины отсутствия индексации окладной части в течение десяти лет, по словам Евгении Богатыревой, в ответе минздравом рассмотрены не были.

Профком «Действие» обратился в трудовую инспекцию и прокуратуру. В Госинспекции труда Подмосковья подтвердили: индексация зарплаты водителей СМП Московской областной скорой не производилась, информация о необходимости такой индексации в минздрав области не направлялась. За непроведение индексации заработной платы Красногорской городской прокуратурой в адрес и. о. главного врача внесено представление. «К сожалению, прошло уже почти три месяца, но никаких действий ни от главврача, ни от минздрава мы не видим. Даже от городской прокуратуры нет на сегодня никакого ответа, просрочены все сроки. Поэтому у наших водителей, даже у тех, кто не состоит в профсоюзе, закончилось терпение, и они проявили инициативу собрать подписи и направить письмо президенту. Мы как профсоюз их в данном вопросе поддерживаем»,— рассказала Евгения Богатырева.

Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, отмечает, что заработная плата, согласно законодательству, должна быть не ниже уровня МРОТ и прожиточного минимума. Поэтому формально нарушения, по его словам, нет и работодателя сложно привлечь к ответственности. Отметим, в Московской области МРОТ для организаций, финансируемых из федерального бюджета, составляет 13 890 руб. «С другой стороны, если зарплаты не индексируются в соответствии с отраслевыми требованиями или постановлением правительства, с учетом инфляции и других нюансов, стоит провести проверку»,— говорит господин Ткаченко.

В минздраве Подмосковья не прокомментировали жалобы сотрудников на отсутствие индексации, однако уточнили, что средняя заработная плата водителя скорой Одинцовской подстанции «с учетом всех доплат» за первый квартал 2022 года составила 54 483 руб., что выше на 57% по сравнению с выплатами в 2014 году.

“Ъ” направил запрос в другие региональные минздравы с просьбой сообщить размер оклада водителей скорой помощи и темпы его индексации, однако подавляющее большинство субъектов не смогли предоставить информацию. Как рассказали “Ъ” в минздраве Крыма, заработная плата водителей скорой помощи в регионе составляет 8482 руб. Надбавка за интенсивность труда — от 100% до 125%. Также для водителей выездных бригад установлена стимулирующая выплата, зависящая от стажа работы (в размере до 60% от оклада), и ежемесячная премия за выполнение ряда показателей. С учетом всех бонусов, отмечают в минздраве республики, размер средней зарплаты за апрель у водителей составил более 35 тыс. руб. Зарплаты, отмечают чиновники, индексировались в 2022 году в 1,04 раза.

В Иркутске, по данным источника “Ъ”, оклад водителя скорой чуть больше МРОТ — около 15 тыс. руб. К этой сумме добавляется северный коэффициент, выплата за стаж, стимулирующая доплата. В среднем водители зарабатывают 30–32 тыс. руб. В разгар пандемии зарплата доходила до 40 тыс., но сейчас ковидных выплат нет. Индексации зарплат, по словам собеседника “Ъ”, давно не было, а водители указывают и на другие проблемы — например, на неисправность автомобилей: «Машина списана уже три раза, течет отовсюду, а все ездит. В прошлую смену 20 машин на линии не хватало, а они еще и зарплату снизили. Типа оклад прибавили и чего-то убавили. В итоге получаем меньше»,— цитирует анонимного водителя Telegram-канал «Иркутск. Дальше некуда».

Наталья Костарнова; Александр Дремлюгин, Симферополь; Влад Никифоров, Иркутск